Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

В 2023 году Путина уже не будет

24 мая, 19:04
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Чем жила страна 24 мая 2022 года

● Ближайшие недели будут сложными. Ближайшие недели войны будут сложными, считает президент Владимир Зеленский. А самая тяжелая боевая ситуация сейчас на Донбассе. «Российские оккупанты очень стараются показать, что они якобы не отдадут захваченные районы Харьковской области, не отдадут Херсонскую область, оккупированную территорию Запорожской области и Донбасс. Где-то наступают, куда-то подтягивают резервы, где-то пытаются укрепить позиции. Ближайшие недели войны будут сложными, и мы должны это осознавать», — сказал он.

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Зеленский также сообщил, что самая тяжелая боевая ситуация сейчас на Донбассе. «Бахмут, Попасная, Северодонецк — в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность в это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое, буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные», — сказал он.

Российские оккупанты обстреляли предприятие Азот (там обустроены бомбоубежища) в городе Северодонецк Луганской области, в результате погибли четыре человека.

Страна-агрессор стянула в Беларусь свои оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М и разместила их вблизи украинской границы. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. А буквально накануне белорусский диктатор Лукашенко убеждал генсека ООН, что его страна не имеет к войне в Украине никакого отношения.

● Британский флот может появиться в Черном море. Британские власти рассматривают возможность отправки в Черное море своих военных кораблей для сопровождения судов с украинским зерном, вывоз которого блокирует РФ, сообщила The Times со ссылкой на источники. По данным журналистов, министр иностранных дел Лиз Трасс уже одобрила эту идею и сейчас ведет по этому поводу переговоры с США.

Впрочем, по данным агентства Reuters, власти Великобритании не станут отправлять свои военные корабли в Черное море для сопровождения судов с украинским зерном из заблокированного РФ Одесского порта. Однако, по словам неназванного представителя британского правительства, Лондон продолжит поиски путей для возобновления украинского продовольственного экспорта, несмотря на препятствия, искусственно создаваемые кремлевским режимом.

Страны Балтии и Польша могли бы стать альтернативным транзитным путем для украинского зерна, уверяет президент Литвы Гитанас Науседа.

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● Война в Украине — дело всего мира. Президент США Джо Байден считает войну России против Украины не только европейской, но и глобальной проблемой. Об этом он заявил в Токио на полях саммита QUAD — альянса, в который, кроме США, входят также Австралия, Индия и Япония. «Международное право, права человека нужно защищать независимо от того, где в мире их нарушают», — отметил американский лидер.

НАТО будет рядом, но не внутри. Альянс продолжит поддерживать Украину, но не будет оправлять войска в страну, заявил в Давосе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО поддерживает нашего ценного партнера Украину с 2014 года. Но наша главная задача — это защитить наших союзников по НАТО. Поэтому мы должны не допустить, чтобы эта кровавая война не переросла в полномасштабную войну в Европе между НАТО и Россией», — Столтенберг.

Потери врага растут. С начала войны РФ потеряла в Украине около 29 350 солдат (150 — только за последние сутки), подсчитали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились почти 9 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1302 (+9 за сутки), боевые бронированные машины — 3194 (+28), артсистемы — 606 (+2), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 201 (+0), средства ПВО — 93 (+0), самолеты — 205 (+1), вертолеты — 170 (+0) и многое другое.

ВСУ сбили генерала. Украинские военные уничтожили в небе над Донецкой областью генерал-майора ВВС РФ в отставке Канамата Боташева. Об этом со ссылкой сразу несколько его знакомых из числа бывших сослуживцев сообщила Русская служба ВВС. Ликвидацию 63-летнего Боташева подтверждают также в прокремлевских пабликах: ро их данным, штурмовик Су-25 под его управлением был сбит в районе Попасной 22 мая. Информацию об уничтожении в этот день российского Су-25, пилот которого не успел катапультироваться, подтвердили и в Генштабе ВСУ.

● Установлены личности восьмерых российских убийц. Пяти российским военным и трем боевикам ЧВК Вагнер, причастным к убийству старосты села Мотыжин Киевской области и пыткам мирных жителей, заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, объединенным с умышленным убийством.

В пресс-службе Офиса генпрокурора пояснили, что во время захвата части Киевской области подозреваемые грабили мирных жителей, пытали, убивали и сжигали их дома. Им инкриминируют 14 случаев жестокого обращения с гражданскими. После пыток оккупантов выжили только три человека.

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● Российская нефть зависла в море. Рекордное количество баррелей флагманской российской нефти марки Urals находится на судах в море, поскольку трейдеры изо всех сил пытались найти покупателей на нефть. Об этом написало Reuters со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Vortexa.

Речь идет примерно о 62 млн баррелях Urals. По данным Vortexa, нынешний объем сырой нефти из РФ на воде в три раза превышает средний довоенный показатель. «Цифры, показывающие, что российский экспорт все еще относительно высок, не показывают полной истории. Российская нефть в море продолжает скапливаться», — сказал эксперт по энергетическим вопросам Клэй Сейгл. Страны избегают покупки российской нефти опасаясь будущих санкций.

Россияне будут страдать. Россияне «будут страдать» из-за развязанной российским диктатором войны против Украины, сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью DW. «Это жестокая агрессия и очень жестокая война. И попытка захватить территории соседней страны — это империалистический подход. Это то, что мы никогда не сможет принять», — сказал он.

Шольц подчеркнул, что санкции уже сейчас сильно влияют на российскую экономику, а в будущем отбросят страну-агрессора в экономическом развитии «на десятилетия назад».

● ЕС должен открыться перед Украиной. Украинцы заслуживают того, чтобы их страна получила в июне статус кандидата на членство в ЕС, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда. По его словам, ЕС с психологической точки зрения должен показать украинскому обществу, что он открыт и поддерживает украинцев. «Поэтому Запад должен открыться на украинцев и сказать: да, мы вас принимаем», — сказал он. — Поэтому мы, несомненно, будем очень активно поддерживать стремление Украины получить статус кандидата и чтобы наконец Украина стала членом ЕС".

Сегодня премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что скорое получение Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе маловероятно. Аналогичную точку зрения ранее высказывал как президент Франции, так и канцлер Германии.

● Главный военный разведчик уже планирует деоккупацию Крыма. До конца 2022 года ВСУ могут перейти админграницу с Крымом и освободить оккупированный полуостров. Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью УП. По его оценкам, ресурсов у РФ осталось на 12 месяцев, поэтому активная фаза боевых действий должна пойти на максимальный спад до конца года. И потому война закончится «возвращением наших оккупированных территорий», в том числе Крыма.

А еще Буданов рассказал, что российский диктатор болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Но надеяться, что Путин завтра умрет, не стоит.

● В 2023 году Путина уже не будет. В 2023 году Путин больше не будет руководить РФ, считает Ричард Дирлав, бывший глава секретной разведслужбы Великобритании Ми-6. В интервью Frankfurter Rundschau он пояснил, что это связано с состоянием здоровья кремлевского диктатора: «Я не думаю, что он будет жив в 2023 году».

По мнению Дирлава, Путина, вероятно, «отправят в санаторий, из которого он уже не выйдет в качестве лидера России». А заменить отставника может нынешний секретарь совбеза РФ Николай Патрушев. «И, конечно, в этом сценарии замена, скорее всего, будет постоянной», — считает бывший глава британской разведки.

К слову, сам Патрушев сегодня заявил, что Кремль не устанавливал для российских войск в Украине никаких сроков. «Мы не гонимся за сроками… Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может», — сказал он.

● Путиным не довольны все кремлевско-московские. На сегодня довольных Путиным в высших кругах РФ, «наверно, почти нет», написал портал Медуза со ссылкой на близкий к Кремлю источник. «Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций — с такими санкциями жить нормально нельзя. А „ястребов“ не устраивают темпы „спецоперации“. Они думают, что можно действовать решительнее», — описал этот собеседник настроения среди элит. Его слова изданию подтвердили еще два человека, близких к президентской администрации, а также два собеседника, близких к правительству РФ.

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Позиция «ястребов» (в первую очередь силовиков) такова: «По их пониманию, раз уж ввязались — давать слабину нельзя. Надо действовать жестче». Вариант «жестче» подразумевает широкую мобилизацию резервистов и войну «до победы» — в идеале до взятия Киева. Однако, по информации собеседников Медузы, объявлять всеобщую мобилизацию в Кремле пока не готовы. Тем более что еще в апреле результаты закрытых социсследований в РФ показали: даже те россияне, которые поддерживают «спецоперацию», не готовы ни воевать сами, ни отправлять на фронт своих родственников.

«Проблемы [в России из-за войны] уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал», — объяснил близкий к правительству собеседник.

В Кремле негласно обсуждаются даже фигуры преемников президента. Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко.

Но недовольство высокопоставленных чиновников ни в чем — кроме разговоров друг с другом — не проявляется.

● Навальный сказал о войне и еще крепче сел. Оппозиционер Алексей Навальный, которого ранее суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и о неуважении к суду, выступил по видеосвязи на судебном заседании по рассмотрению его апелляционной жалобы на приговор. В последнем слове он высказался о войне РФ против Украины: «Вы хотите остановить прогресс? Вы можете сломать много судеб, но потерпите поражение и здесь, и в тупой войне, которую ведете. Я, безусловно, готов сидеть в тюрьме, чтобы сказать всем о том, что погибают люди».

В итоге суд оставил приговор Навальному без изменений: девять лет колонии строгого режима.

Вот и генсек НАТО Йенс Столтенберг считает: «Россия не достигла своих целей в Украине. Был план краткосрочной военной операции, но произошла очень затратная для России война». По его словам, диктатор совершил очень большую стратегическую ошибку.

И для финала:

● Ни пяди земли врагу. 82% украинцев не готовы идти на территориальные уступки ради достижения мира в Украине. Таковы результаты опроса, проведенного КМИС (13−18 мая, 2 тыс. респондентов по всей Украине). Лишь 10% респондентов полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. Даже на востоке, где сейчас идут интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки — только 19%), а на юге — 83% против уступок (готовы — только 9%).

Среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки — 18%).

И еще:

● Оспы не будет. Вероятность распространения оспы обезьян (которая распространяется сейчас по ЕС) на территории Украины очень мала. И случаи заболевания не зафиксированы, сообщил главный санврач Игорь Кузин.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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