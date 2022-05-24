В 2023 году Путина уже не будет 24 мая, 19:04 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 24 мая 2022 года

● Ближайшие недели будут сложными. Ближайшие недели войны будут сложными, считает президент Владимир Зеленский. А самая тяжелая боевая ситуация сейчас на Донбассе. «Российские оккупанты очень стараются показать, что они якобы не отдадут захваченные районы Харьковской области, не отдадут Херсонскую область, оккупированную территорию Запорожской области и Донбасс. Где-то наступают, куда-то подтягивают резервы, где-то пытаются укрепить позиции. Ближайшие недели войны будут сложными, и мы должны это осознавать», — сказал он.

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● Зеленский также сообщил, что самая тяжелая боевая ситуация сейчас на Донбассе. «Бахмут, Попасная, Северодонецк — в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность в это время. Они устроили там бойню и пытаются уничтожить все живое, буквально. Никто не разрушал Донбасс так, как это делают сейчас российские военные», — сказал он.

● Российские оккупанты обстреляли предприятие Азот (там обустроены бомбоубежища) в городе Северодонецк Луганской области, в результате погибли четыре человека.

● Страна-агрессор стянула в Беларусь свои оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М и разместила их вблизи украинской границы. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. А буквально накануне белорусский диктатор Лукашенко убеждал генсека ООН, что его страна не имеет к войне в Украине никакого отношения.

● Британский флот может появиться в Черном море. Британские власти рассматривают возможность отправки в Черное море своих военных кораблей для сопровождения судов с украинским зерном, вывоз которого блокирует РФ, сообщила The Times со ссылкой на источники. По данным журналистов, министр иностранных дел Лиз Трасс уже одобрила эту идею и сейчас ведет по этому поводу переговоры с США.

● Впрочем, по данным агентства Reuters, власти Великобритании не станут отправлять свои военные корабли в Черное море для сопровождения судов с украинским зерном из заблокированного РФ Одесского порта. Однако, по словам неназванного представителя британского правительства, Лондон продолжит поиски путей для возобновления украинского продовольственного экспорта, несмотря на препятствия, искусственно создаваемые кремлевским режимом.

● Страны Балтии и Польша могли бы стать альтернативным транзитным путем для украинского зерна, уверяет президент Литвы Гитанас Науседа.

● Война в Украине — дело всего мира. Президент США Джо Байден считает войну России против Украины не только европейской, но и глобальной проблемой. Об этом он заявил в Токио на полях саммита QUAD — альянса, в который, кроме США, входят также Австралия, Индия и Япония. «Международное право, права человека нужно защищать независимо от того, где в мире их нарушают», — отметил американский лидер.

● НАТО будет рядом, но не внутри. Альянс продолжит поддерживать Украину, но не будет оправлять войска в страну, заявил в Давосе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

● «НАТО поддерживает нашего ценного партнера Украину с 2014 года. Но наша главная задача — это защитить наших союзников по НАТО. Поэтому мы должны не допустить, чтобы эта кровавая война не переросла в полномасштабную войну в Европе между НАТО и Россией», — Столтенберг.

● Потери врага растут. С начала войны РФ потеряла в Украине около 29 350 солдат (150 — только за последние сутки), подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились почти 9 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1302 (+9 за сутки), боевые бронированные машины — 3194 (+28), артсистемы — 606 (+2), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 201 (+0), средства ПВО — 93 (+0), самолеты — 205 (+1), вертолеты — 170 (+0) и многое другое.

● ВСУ сбили генерала. Украинские военные уничтожили в небе над Донецкой областью генерал-майора ВВС РФ в отставке Канамата Боташева. Об этом со ссылкой сразу несколько его знакомых из числа бывших сослуживцев сообщила Русская служба ВВС. Ликвидацию 63-летнего Боташева подтверждают также в прокремлевских пабликах: ро их данным, штурмовик Су-25 под его управлением был сбит в районе Попасной 22 мая. Информацию об уничтожении в этот день российского Су-25, пилот которого не успел катапультироваться, подтвердили и в Генштабе ВСУ.

● Установлены личности восьмерых российских убийц. Пяти российским военным и трем боевикам ЧВК Вагнер, причастным к убийству старосты села Мотыжин Киевской области и пыткам мирных жителей, заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, объединенным с умышленным убийством.

● В пресс-службе Офиса генпрокурора пояснили, что во время захвата части Киевской области подозреваемые грабили мирных жителей, пытали, убивали и сжигали их дома. Им инкриминируют 14 случаев жестокого обращения с гражданскими. После пыток оккупантов выжили только три человека.

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● Российская нефть зависла в море. Рекордное количество баррелей флагманской российской нефти марки Urals находится на судах в море, поскольку трейдеры изо всех сил пытались найти покупателей на нефть. Об этом написало Reuters со ссылкой на данные энергетической аналитической компании Vortexa.

● Речь идет примерно о 62 млн баррелях Urals. По данным Vortexa, нынешний объем сырой нефти из РФ на воде в три раза превышает средний довоенный показатель. «Цифры, показывающие, что российский экспорт все еще относительно высок, не показывают полной истории. Российская нефть в море продолжает скапливаться», — сказал эксперт по энергетическим вопросам Клэй Сейгл. Страны избегают покупки российской нефти опасаясь будущих санкций.

● Россияне будут страдать. Россияне «будут страдать» из-за развязанной российским диктатором войны против Украины, сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью DW. «Это жестокая агрессия и очень жестокая война. И попытка захватить территории соседней страны — это империалистический подход. Это то, что мы никогда не сможет принять», — сказал он.

● Шольц подчеркнул, что санкции уже сейчас сильно влияют на российскую экономику, а в будущем отбросят страну-агрессора в экономическом развитии «на десятилетия назад».

● ЕС должен открыться перед Украиной. Украинцы заслуживают того, чтобы их страна получила в июне статус кандидата на членство в ЕС, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Польши Анджей Дуда. По его словам, ЕС с психологической точки зрения должен показать украинскому обществу, что он открыт и поддерживает украинцев. «Поэтому Запад должен открыться на украинцев и сказать: да, мы вас принимаем», — сказал он. — Поэтому мы, несомненно, будем очень активно поддерживать стремление Украины получить статус кандидата и чтобы наконец Украина стала членом ЕС".

● Сегодня премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что скорое получение Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе маловероятно. Аналогичную точку зрения ранее высказывал как президент Франции, так и канцлер Германии.

● Главный военный разведчик уже планирует деоккупацию Крыма. До конца 2022 года ВСУ могут перейти админграницу с Крымом и освободить оккупированный полуостров. Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил в интервью УП. По его оценкам, ресурсов у РФ осталось на 12 месяцев, поэтому активная фаза боевых действий должна пойти на максимальный спад до конца года. И потому война закончится «возвращением наших оккупированных территорий», в том числе Крыма.

● А еще Буданов рассказал, что российский диктатор болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней. Но надеяться, что Путин завтра умрет, не стоит.

● В 2023 году Путина уже не будет. В 2023 году Путин больше не будет руководить РФ, считает Ричард Дирлав, бывший глава секретной разведслужбы Великобритании Ми-6. В интервью Frankfurter Rundschau он пояснил, что это связано с состоянием здоровья кремлевского диктатора: «Я не думаю, что он будет жив в 2023 году».

● По мнению Дирлава, Путина, вероятно, «отправят в санаторий, из которого он уже не выйдет в качестве лидера России». А заменить отставника может нынешний секретарь совбеза РФ Николай Патрушев. «И, конечно, в этом сценарии замена, скорее всего, будет постоянной», — считает бывший глава британской разведки.

● К слову, сам Патрушев сегодня заявил, что Кремль не устанавливал для российских войск в Украине никаких сроков. «Мы не гонимся за сроками… Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может», — сказал он.

● Путиным не довольны все кремлевско-московские. На сегодня довольных Путиным в высших кругах РФ, «наверно, почти нет», написал портал Медуза со ссылкой на близкий к Кремлю источник. «Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций — с такими санкциями жить нормально нельзя. А „ястребов“ не устраивают темпы „спецоперации“. Они думают, что можно действовать решительнее», — описал этот собеседник настроения среди элит. Его слова изданию подтвердили еще два человека, близких к президентской администрации, а также два собеседника, близких к правительству РФ.

● Позиция «ястребов» (в первую очередь силовиков) такова: «По их пониманию, раз уж ввязались — давать слабину нельзя. Надо действовать жестче». Вариант «жестче» подразумевает широкую мобилизацию резервистов и войну «до победы» — в идеале до взятия Киева. Однако, по информации собеседников Медузы, объявлять всеобщую мобилизацию в Кремле пока не готовы. Тем более что еще в апреле результаты закрытых социсследований в РФ показали: даже те россияне, которые поддерживают «спецоперацию», не готовы ни воевать сами, ни отправлять на фронт своих родственников.

● «Проблемы [в России из-за войны] уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал», — объяснил близкий к правительству собеседник.

● В Кремле негласно обсуждаются даже фигуры преемников президента. Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и первый заместитель главы АП Сергей Кириенко.

● Но недовольство высокопоставленных чиновников ни в чем — кроме разговоров друг с другом — не проявляется.

● Навальный сказал о войне и еще крепче сел. Оппозиционер Алексей Навальный, которого ранее суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и о неуважении к суду, выступил по видеосвязи на судебном заседании по рассмотрению его апелляционной жалобы на приговор. В последнем слове он высказался о войне РФ против Украины: «Вы хотите остановить прогресс? Вы можете сломать много судеб, но потерпите поражение и здесь, и в тупой войне, которую ведете. Я, безусловно, готов сидеть в тюрьме, чтобы сказать всем о том, что погибают люди».

● В итоге суд оставил приговор Навальному без изменений: девять лет колонии строгого режима.

● Вот и генсек НАТО Йенс Столтенберг считает: «Россия не достигла своих целей в Украине. Был план краткосрочной военной операции, но произошла очень затратная для России война». По его словам, диктатор совершил очень большую стратегическую ошибку.

И для финала:

● Ни пяди земли врагу. 82% украинцев не готовы идти на территориальные уступки ради достижения мира в Украине. Таковы результаты опроса, проведенного КМИС (13−18 мая, 2 тыс. респондентов по всей Украине). Лишь 10% респондентов полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий.

● Во всех регионах Украины большинство населения против любых территориальных уступок. Даже на востоке, где сейчас идут интенсивные бои, 68% против уступок (готовы на уступки — только 19%), а на юге — 83% против уступок (готовы — только 9%).

● Среди проживающих на оккупированных территориях респондентов 77% против любых территориальных уступок (готовы на уступки — 18%).

И еще:

● Оспы не будет. Вероятность распространения оспы обезьян (которая распространяется сейчас по ЕС) на территории Украины очень мала. И случаи заболевания не зафиксированы, сообщил главный санврач Игорь Кузин.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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