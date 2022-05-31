Новый план Путина по Беларуси. Чего ждать? 31 мая, 20:13 Цей матеріал також доступний українською

Очень интересная ситуация сейчас происходит в Беларуси

Дело в том, что все эти учения, передвижения войск больше направлены на то, чтобы подтвердить позицию Лукашенко, что вот он, вроде бы, и не прочь вступить в войну, но армия не готова. Еще одни учения нужно провести, еще нужно проверить боеспособность внезапно в частях. Затем у него была идея создать оперативное командование Юг. Затем он будет передавать в него войска, затем этот орган военного управления будет проводить боевое слаживание с войсками…

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То есть ситуация развивается в том же контексте, что и было раньше. А вот заявление относительно «народного ополчения» очень интересно. Это наталкивает на мысль, что Путин пытается или не исключает вариант расшатывания ситуации внутри Беларуси — отстранения Лукашенко от власти. Потом планирует создать что-то вроде военного кабинета, а в нем будут сторонники того, чтобы отдать приказ на вторжение белорусской армии на территорию Украины вступить в войну против нас на стороне России. Вот такой вариант.

И потому Лукашенко пытается найти консенсус с обществом в том смысле, что «если вы не хотите идти, вступать в войну на стороне России против Украины, то поддержите меня для того, чтобы я не отдал такой приказ». Вот в таком контексте следует рассматривать это «народное ополчение». Потому что по-другому очень трудно оценить эти Лукашенковские движения.

Я сейчас общаюсь с некоторыми представителями белорусской оппозиции. Они говорят, что на сегодняшний день общество не поддерживает войну. Также белорусское общество не забыло, что Лукашенко творил (и продолжает творить) с ними с августа 2020 года. Для них тоже было очень странно, что он хочет дать оружие тем, кто пытался отстранить его от власти и не признать результаты тех выборов, которые он провел в августе 2020-го.

Потому очень интересная ситуация. Посмотрим, как она будет развиваться.

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