Цена, которую платит вся империя 5 июля, 19:04

Чем жила страна 05 июля 2022 года

● Цена, которую платит вся империя. Общие потери страны-агрессора с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют до 115 тыс. убитыми и ранеными. Об этом заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП.

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● Подоляк отметил, что в России продолжается скрытая мобилизация и формирование новых БТГ, потому что подготовленных частей осталось мало, а их боеспособность упала на 60−70% из-за потерь личного состава и техники.

● «По самым скромным подсчетам, убито порядка 35−36 тыс. российских военнослужащих, не считая ЧВК, которые идут по отдельной строке расхода живой силы. Это еще порядка 10−12 тыс. погибших… Совокупно, если брать санитарные потери, общее число потерь составляет от 95 до 115 тыс. человек — и погибшие, и раненые, и ампутанты и так далее», — рассказал советник главы ОП.

● Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что за время полномасштабной войны в Украине были ранены более 90 тыс. российских солдат.

● Российские оккупанты во время наступления на Лисичанск и Северодонецк потеряли около 7 тыс. солдат, рассказал Алексей Арестович, советник главы ОП.

● По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла 36 350 человек личного состава, 1594 танка, 3772 ББМ, 247 РСЗО, 217 самолетов, 187 вертолетов, 660 беспилотников, 15 кораблей и катеров и многое другое.

Тем временем в Кремле:

● Мании диктатора. Всем людям, которые хоть как-то контактируют с кремлевским диктатором, необходимо до сих пор сидеть на карантине и сдавать многочисленные анализы. Об этом сообщила британская ВВС.

● Диктатор не чувствует себя в безопасности даже после ослабления пандемии коронавируса в мире и четырех прививок, которые он сделал. Регулярно в изоляции, в частности, сидят пилоты и медики, которые контактируют с Путиным. А перед парадом 9 мая порядка 400 человек сидели на карантине в Москве, среди которых были даже ветераны Второй мировой. Окружение Путина кроме изоляции еще и сдает многочисленные анализы.

● Медленно сжимающиеся тиски для Путина. Западные санкции против РФ за вторжение в Украину уже сильно бьют по российскому диктатору Путину и его сторонникам. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «И со временем их воздействие на российскую экономику будет усиливаться», — добавил он.

Боррель напомнил, что на данный момент санкции ЕС направлены против почти 1,2 тыс. физических и 98 юрлиц в России, а также против значительного числа секторов российской экономики, включая импорт нефти и энергоресурсов.

● «Некоторые могут спросить: действительно ли эти санкции оказывают влияние на российскую экономику? Простой ответ — да. Хотя Россия экспортирует много сырья, у нее также нет выбора, кроме как импортировать много продукции с высокой добавленной стоимостью, которую она не производит. По всем передовым технологиям она на 45% зависит от Европы и на 21% - от США, в то время как от Китая — только на 11%», — отметил Боррель. И добавил, что в военной сфере санкции ограничивают возможности России по производству высокоточных ракет, таких как Искандер.

● «Приведут ли эти значительные и растущие последствия к тому, что Владимир Путин изменит свои стратегические расчеты? Вероятно, в ближайшем будущем нет: его действия не руководствуются в первую очередь экономической логикой. Однако, заставляя его выбирать: либо масло, либо пушки, санкции загоняют его в тиски, которые постепенно затягиваются», — подчеркнул дипломат.

● Задушить Кремль. Россия прекратит войну против Украины, если все санкции против нее будут введены без исключений, заявил президент Владимир Зеленский на 26-м ежегодном правительственном круглом столе The Economist.

● «Если все санкции, которые вводят отдельно Британия, США, Канада, Австралия, весь мир. Если все эти санкции будут введены без исключения. Я уверен, будет не просто миру, но будет очень сложно России и она прекратит эту войну», — пояснил украинский лидер.

● Москва сама не остановится. А министр обороны страны-агрессора Шойгу заявил, что РФ будет продолжать войну против Украины «до полного выполнения задач», которые поставил Путин. Он также соврал, что «сохранение жизней военнослужащих и безопасность мирного населения являются главными приоритетами Минобороны».

● Джонсон поддержал Зеленского по телефону. Украина способна вернуть территории, которые были захвачены российскими войсками. Об этом британский премьер Борис Джонсон сказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора. «Премьер-министр сказал, что мир на стороне Украине, и он верит, что вооруженные силы президента Зеленского могут восстановить контроль над территориями, которые недавно были захвачены войсками Путина», — уточнила спикер британского парламента.

● Джонсон также проинформировал Зеленского о последней военной технике Британии, которая будет передана Украине: 10 самоходных артиллерийских установках и боеприпасах, которые прибудут в ближайшие дни и недели.

● Зеленский в Twitter поблагодарил Джонсона за выделение еще 100 млн фунтов стерлингов помощи по безопасности.

● Оккупанты встанут на паузу. После больших потерь в боях за Северодонецк и Лисичанск российская армия, вероятно, может взять оперативную паузу и попытаться восстановить боеспособность. Такую оценку дал американский Институт изучения войны (ISW).

● В своей новой сводке аналитики ISW приводит такие заключения о ситуации в Украине: российское руководство может готовить почву для оперативной паузы после захвата Лисичанска и выхода на границы Луганской области; силы РФ закрепляют территориальный и админконтроль над Северодонецком и Лисичанском; войска армии РФ продолжают наступательные действия восточнее Бахмута, пытаясь подготовить наступление на сам Бахмут и город Северск; к северу от Харькова оккупанты ведут «ограниченные и безуспешные атаки»; украинское партизанское движение нацелено на российские каналы поставок, в частности железнодорожные пути в районе Мелитополя и Токмака; российское руководство может готовиться к призыву на военную службу граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

● Эффективный удар по Мелитополю. В результате недавнего удара украинских сил по аэродрому оккупированного Мелитополя, где размещалась российская военная база, погибло более 200 оккупантов, еще более 300 ранены. Такие данные озвучил мэр Мелитополя Иван Федоров.

● Тылы врага горят. В ночь на 5 июля в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области прогремели мощные взрывы. 24 канал со ссылкой на источники в разведке сообщает, что ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектами в Кадиевке. Он был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная — Северодонецк — Лисичанск — Бахмут.

● В ночь на 4 июля взрывы прогремели в оккупированных Снежном, Торезе и Харцызске.

● Коммунисты — под запретом. Восьмой апелляционный админсуд запретил деятельность Коммунистической партии Украины. Кроме того, имущество, денежные средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства.

● В Украине уже запретили деятельность ОПЗЖ, партии Наши, партии Шария и ряда других политсил.

● Сумятица с регистрацией. Сегодня стало известно, что Генштаб ввел дополнительные ограничения для военнообязанных, которые намерены изменить свое место жительства или пребывания — даже в пределах Украины.

Изначально сообщения Генштаба были восприняты как ограничения на любые выезды за пределы места проживания для военнобязанных, в частности из города или области.

● Однако Евгения Рябека, советница главнокомандующего Валерия Залужного по юрвопросам, пояснила РБК-Украина, что такая трактовка неверна и речь идет лишь о тех случаях, когда военнообязанные меняют место своего проживания или регистрации. Тогда как в остальных случаях они могут передвигаться по Украине без получения соответствующих разрешений, уверяет Рябека.

● Ее слова подтвердил и Залужный: «Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК. Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в течение в ближайших дней со стороны военного командования не предоставлялось».

Для финала:

● Супер-математик из Украины. Уроженка Киева Марина Вязовская стала лауреатом Филдсовской премии, считающейся самой престижной наградой для математиков в мире. Церемония вручения награды состоялась в Хельсинки.

● В научном сообществе 37-летняя украинка, имеющая степень профессора, известна благодаря изучению задач об упаковке плотных сфер. Ей удалось предложить решение задачи в восьмимерном пространстве, причем это решение удивило ее коллег своей простотой и краткостью.

● Математик живет с семьей в Швейцарии и работает в Федеральной политехнической школе Лозанны. В Киеве остаются ее родители.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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