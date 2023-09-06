Это и наша война тоже. Десять тезисов после поездки в зону боевых действий — что стоит на кону для Европы 6 сентября, 17:29

Агрессия России против Украины является также испытанием на прочность западных демократий. В наших собственных интересах, чтобы украинцы победили. Десять тезисов после поездки в зону боевых действий

Текст написан в соавторстве с немецким политиком, публицистом и руководящим партнером Центра либеральной современности Ральфом Фюксом

Мы только что вернулись из Украины, это была наша третья поездка с начала российского вторжения. В Киеве мы провели политические переговоры и встретились с давними друзьями. Мы также были в Харькове, где люди продемонстрировали впечатляющую волю к самоутверждению. Так же, как и во многих других регионах страны. Во время нашего последнего визита в июне прошлого года атмосфера была удручающей, город (Харьков) был полупустым, военная ситуация нестабильной. Сейчас город снова наполнен жизнью, даже если речь не идет о нормальной ситуации — время полета российских ракет составляет 40 секунд. В городе Изюм мы узнали, что означает российская оккупация: произвол, массовые захоронения, пытки, сексуальное насилие. Многие впечатления обострили наше представление о том, что стоит на кону — не только для Украины, но и для будущего Европы.

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1. Не будем ходить вокруг пальца: немецкая политика частично ответственна за эту европейскую катастрофу. Начиная с дружбы между Шредером и Путиным и заканчивая годами правления Меркель до февраля 2022 года, которая преуменьшала сигналы опасности из Москвы и посылала неверные сигналы в сторону Кремля. Список можно продолжать: молчание после российского вторжения в Грузию, смущенное молчание после масштабной хакерской атаки на немецкий Бундестаг, упрямые иллюзии относительно «дипломатического решения» после аннексии Крыма и оккупации 20-ти процентов украинской территории в 2014 году, игнорирование путинских исторических ревизионистских памфлетов, упорное соблюдение «энергетического партнерства с Россией», пожимание плечами по поводу российских военных преступлений в Сирии — все это укрепило Путина и его окружение в убеждении, что от Германии не стоит ожидать серьезного сопротивления. За счет импорта нефти и газа из России мы финансировали вооружение режима, в то время как на оружие для Украины было наложено табу, чтобы «не провоцировать Россию». По сути, мы снизили порог для российской агрессии.

Эта война затрагивает наши собственные интересы

2. Это предыстория. Но результат войны также влияет на нас непосредственно. Путин атакует не только Украину, но и трансатлантический альянс и европейский порядок безопасности. Все, что нам нужно сделать, — это наконец серьезно отнестись к тому, чего требовало российское руководство накануне нападения: пересмотреть расширение НАТО на восток и вернуться к принципу Ялты — конференции в конце Второй мировой войны, которая закрепила за Восточной Европой советскую сферу влияния. Если Запад сейчас демонстрирует свою слабость, что же тогда помешает Путину испытать НАТО в Балтии, как только Россия снова почувствует себя военно сильной? Либо российский неоимпериализм в Украине будет остановлен, либо следующая война произойдет на территории НАТО. Польша и страны Балтии это знают.

3. Полная поддержка Украины — это не только вопрос солидарности. Эта война затрагивает наши собственные интересы: международное право не должно уступать праву кулака; агрессивные войны должны быть объявлены вне закона, а равный суверенитет всех государств должен уважаться; коллективная безопасность может существовать только при условии отказа от насилия. Если мы окажемся неспособными защитить эти принципы, это поощрит авторитарные режимы во всем мире использовать насилие как средство политики. В то же время, любой успех Путина в Украине, даже незначительный, углубит расколы в трансатлантическом альянсе и внутри ЕС. Режимы, которые готовы к войне, воспринимают отказ от конфликта как слабость. Мир и безопасность нужно защищать от них политикой силы.

4. Из всего этого следует следующее: это и наша война тоже. Из этого не следует, что мы должны отправить Бундесвер в Украину и рисковать большим противостоянием между Россией и НАТО. Украинцы готовы воевать за нас. Но — это в наших собственных интересах, чтобы они победили. Победа в войне означает защиту полной территориальной целостности и политического суверенитета Украины. Подавляющее большинство украинцев решительно настроено на это, несмотря на все жертвы, которых требует война. Они знают, что значит жить под российской оккупацией: тирания, массовые захоронения, пытки, произвольные аресты, депортации, искоренение украинского языка и культуры. Никто не должен заставлять Украину отдать миллионы людей. И никто не должен заставлять Украину идти на «территориальные уступки», которые постоянно подрывают ее безопасность и экономическую жизнеспособность.

5. Сможет ли Украина победить в войне, в решающей степени зависит от нас самих. Запад имеет гораздо больший экономический, технический и военный потенциал по сравнению с Россией. Чего не хватает, так это политической воли помочь Украине победить. При всем уважении к оказанной поддержке, она была направлена на то, чтобы Украина удержалась на своих позициях большой ценой, но не на победу.

6. Политическая цель определяет военные средства. Если концом этой войны должно стать освобождение оккупированных территорий и неограниченный суверенитет Украины, Запад должен как можно быстрее предоставить все оружие, необходимое для успешного контрнаступления. Пока Путин может надеяться, что Запад истощит Украину и в конце концов заставит ее пойти на «компромисс» с Россией, нет никаких шансов на мир, достойный этого названия. Постоянно повторяемая формула о том, что Украина должна сама решить, на какие уступки она готова пойти, останется пустым звуком, если мы ограничиваем ее в военном плане так, что у нее останется лишь выбор между войной на истощение с большими потерями и прекращением огня, которое закрепит раскол страны. Это было бы трагедией для Украины и разрушительным сигналом далеко за пределами Европы.

7. Немецкая политика прошла долгий путь от начала российского масштабного наступления. Сейчас мы являемся вторым по важности и объему поставщиком оружия для Украины, хотя и значительно уступаем США. Тем не менее, наша поддержка на сегодняшний день соответствует принципу «слишком мало, слишком поздно». Канцлер Германии называет это благоразумием. На самом же деле наша нерешительность приводит к увеличению потерь Украины. Она способствовала тому, что Украина не смогла использовать импульс успешного контрнаступления осенью 2022 года для освобождения большей части своей территории. Это дало России время нарастить производство вооружений, укрепить линию фронта и закрепиться за минными полями. Возобновление споров о поставках управляемых ракет «Таурус» ограничивает возможности Украины атаковать российские базы, склады и пути снабжения в глубоком российском тылу.

8. Наш страх перед дальнейшей эскалацией войны держит Украину в плену асимметричной войны. Она подвергается нападению со стороны России, но должна иметь возможность защищаться только на своей территории. Однако право на самооборону, гарантированное международным правом, не останавливается на границе страны. Россия разворачивает весь обычный арсенал великой державы; мы колеблемся перед предоставлением Украине любой новой системы вооружений, которая бы поставила Украину в более сильную позицию. Вместо того, чтобы ломать голову над «красными линиями» Путина, мы должны установить для него четкие границы. Кремль должен знать, что каждая новая ракетная атака, каждая атака на украинский экспорт зерна, каждая атака на поставки энергоносителей будет встречена усилением поддержки Украины. Это также включает в себя послание: держите руки подальше от оружия массового уничтожения. Его применение будет иметь разрушительные последствия для России. Это называется сдерживанием. После всех бесполезных переговоров это единственный язык, который понимает Путин.

9. Переговоры могут состояться только тогда, когда Москва будет готова уважать полный политический суверенитет Украины и вывести свои войска с оккупированных территорий. Заметьте, это не максимальные требования, а минимальные требования международного права и европейского мирного порядка. Любой устойчивый мир также требует привлечения к ответственности виновных в российских военных преступлениях. Те, кто развязал агрессивную войну против мирного соседа, не должны остаться безнаказанными. Третьим элементом любого урегулирования путем переговоров должна быть компенсация за разрушения, вызванные Россией в Украине. Замороженные активы российского Центрального банка являются залогом, который можно использовать. Необходимо также четко осознавать, что ни вступление Украины в ЕС, ни ее членство в НАТО не должны подвергаться сомнению и быть предметом переговоров. Россия не имеет права определять будущее своих соседей.

10. Война России против Украины — это также проверка на прочность западных демократий. Будущие историки будут рассматривать ее как ключевой момент для будущего Европы и международного порядка. Если мы не пройдем этот тест, мы подведем не только Украину. Баланс сил еще больше сместится в пользу авторитарных государств, которые видят «упаднический Запад» в упадке. Мы не должны делать им такую услугу. Наоборот, независимая, свободная Украина может стать точкой опоры для демократических преобразований во всем регионе. Это касается и России. Те, кто не хочет навсегда списать Украину со счетов, должны сделать все, чтобы российский неоимпериализм потерпел поражение в Украине. Это предпосылка для любых изменений к лучшему.

Публикуется с разрешения авторов

Оригинал на немецком опубликован в Spiegel

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