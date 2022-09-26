Что Штаты шепнули Путину 26 сентября, 18:08

Чем жила страна 26 сентября 2022 года

● Штаты шепнули Путину: прекрати болтать о ядерном оружии. США имеют четкий план действий в случае применения Россией ядерного оружия. Также Штаты частным образом сообщили Кремлю о последствиях «на очень высоком уровне». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CBSNews. «Мы очень четко говорили с россиянами публично и частно, чтобы они прекратили болтать о ядерном оружии», — сказал он.

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По словам главы Госдепа, «у Путина есть четкий выход из войны, которую он начал, — это положить ей конец. Если Россия прекратит воевать — закончится война, если прекратит Украина — закончится Украина».

Блинкен отказался поделиться подробностями о том, как Вашингтон среагирует на применение ядерного оружия. Однако подчеркнул, что у администрации США есть план.

● Кремлевский безумец угрожает на полном серьезе. Президент Владимир Зеленский не считает, что российский диктатор Путин блефует, когда угрожает применить ядерное оружие. Об этом он сказал в интервью CBS News. Кроме угроз непосредственно ядерным оружием, Зеленский назвал ядерным шантажом оккупацию РФ Запорожской АЭС в Энергодаре, которую россияне обстреливают. Также он напомнил о недавней атаке россиян на Южноукраинскую АЭС.

● Таким может быть начало «ядерной зимы». Россия может применить одну или несколько тактических ядерных бомб мощностью от 0,3 до 100 килотонн (атомная бомба в Хиросиме имела мощность 15 килотонн), взорвав их над водой или в воздухе над Украиной, чтобы создать электромагнитный импульс, который выведет из строя электронное оборудование, говорится в анализе французского агентства AFP.

Или же Путин может выбрать большие разрушения и смерти и атаковать украинскую военную базу или ударить по городскому центру, например, в Киеве, вызвав массовые потери и, возможно, ликвидировав политическое руководство страны.

Эксперты говорят, что у Запада не будет другого выхода, как ответить, и ответ должен дать НАТО, а не только США. Некоторые аналитики предполагают, что наиболее эффективной реакцией станет рост военной и дипломатической поддержки Украины и поставки Киеву большего количества летального оружия для атак на РФ.

● Тактический ядерный удар все равно приведет к катастрофе? Американский CNN обнародовал свои разъяснения о тактическом ядерном оружии РФ и том, чем оно отличается от стратегического — и отличается ли действительно.

По данным Федерации американских ученых, РФ располагает 4477 ядерными боеголовками (развернутые и резервные совокупно). Чуть менее половины из них — около 1900 — это так называемые «нестратегические» боеголовками, также известные как тактическое ядерное оружие. Как и многие другие международные СМИ и обозреватели, CNN предполагает, что в случае применения Кремлем такого оружия речь будет идти именно о тактических ядерных боеголовках.

Однако, не стоит заблуждаться относительно меньшей его взрывной мощи: ученые из Union of Concerned Scientists называют такой подход «ошибочным и опасным». По их мнению, тактическое ядерное оружие лишь привносит неоднозначность в проблему. Ведь это повышает вероятность того, что страна, использующая его, может счесть, что ей «сойдет с рук ограниченная атака». Некоторые выводы других аналитиков последних лет лишь повышают риски такой безнаказанности, поскольку преуменьшают значение даже тактического ядерного удара, написало CNN.

Эксперты Union of Concerned Scientists, ссылаясь на «военные игры» США (проработка возможных сценариев), предупреждают: конфликт с применением тактического ядерного оружия быстро выйдет из-под контроля.

Так, моделирование Принстонским университетом американо-российского конфликта, который гипотетически начинается с применения тактического ядерного оружия, предполагает быструю эскалацию событий, в результате которой погибнут и будут ранены более 90 млн человек.

● Как Запад готовится к ядерной атаке Кремля. Страны Запада разрабатывают планы на случай, если кремлевский диктатор Путин начнет реализовывать свои ядерные угрозы в отношении Украины, сообщила Financial Times.

По данным собеседников издания, союзники считают, что угрозы Путина вряд ли будут реализованы и не сигнализируют об изменении ядерной стратегии РФ. В то же время страны Запада все равно повышают мониторинг и сдерживание. «Если он думает, что угроза должна была склонить Украину к капитуляции или уступкам 20% своей территории, или запугать всех нас от дальнейшей помощи Украине — произошло обратное», — сказал чиновник из США.

Два других западных чиновника заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли спровоцирует аналогичный ответ со стороны Запада. Вместо этого западные страны примут обычные военные ответные меры. «Есть очень много „красных линий“, и, наверное, они не там, где их „проводит“ Путин», — отметил один из них. По их словам, в западных столицах восприняли слова Путина о том, что он «не блефует» с ядерными угрозами как попытку перехватить инициативу после неудач на поле боя. План Кремля может заключаться в том, чтобы после псевдореферендумов подавать войну как «оборону».

Трое из пяти официальных лиц заявили, что государства-члены НАТО также передали сообщение Москве в частном порядке, подчеркнув масштабы ответных мер, к которым может привести любое применение ядерного оружия. Они отметили, что эта угроза возмездия останется лучшим сдерживающим фактором. Представитель США добавил, что с украинской стороной уже проговорили возможные сценарии.

Логистика развертывания ядерного оружия сложна и требует много времени, поэтому западные разведывательные спутники могут легко обнаружить соответствующий процесс. Это означает, что Путин может усилить ядерную угрозу, предприняв несколько шагов, прежде чем дойдет до фактического применения оружия. Это также позволит Западу скорректировать свою готовность.

● Эрдоган продолжает сводить Зеленского и Путина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет продолжать диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным. «Наша цель — организовать встречу двух лидеров для принятия решений на уровне глав государств», — пояснил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что за последствия войны России против Украины «расплачивается весь мир».

● Лукашенко показал себя настоящим вассалом Кремля. Белорусский диктатор Лукашенко прибыл в РФ с неанонсированным визитом: он встретился в Сочи с Путиным. «Я проанализировал все поручения, которые вы давали правительству, я — в Беларуси. У нас срывов практически нет. Нам предсказывали крах, гибель и так далее. Но мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают», — заявил Лукашенко. И добавил, что Европа должна относиться к нему и к Путину «с уважением»: «А без этого мы с ними вообще разговаривать… Мы, славяне, с ними разговаривать не будем без этого. Унижения никто терпеть не будет».

● «Референдумы» никто не признает, Украина может отвоевывать свои территории. Результаты «референдумов» в «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях о «присоединении» к РФ никогда не будут признаны, заявил в интервью CBSNews госсекретарь США Энтони Блинкен. Украина может отвоевать свои территории.

Российская пропаганда утверждает, что на фиктивных «избирательных участках» «голосование» проведут 27 сентября, а с 23 по 26 сентября включительно оккупационные «власти» будут имитировать голосование на придомовых территориях и по заявлениям дома.

● Путинская мобилизация будет неэффективной. Хотя мобилизация и может численно пополнить армию РФ, она будет фундаментально неэффективной и обернется для Москвы серьезными внутренними социальными и политическими издержками. Об этом в своей сводке по итогам 25 сентября пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В ISW полагают, что режим Путина вряд ли способен преодолеть «фундаментальные структурные проблемы» мобилизации. «Крайне маловероятно, что силы, сформированные в результате такой „частичной мобилизации“, существенно увеличат чистую боевую мощь российской армии в 2022 году», — считают эксперты ISW.

За последний год Путин уже провел как минимум четыре попытки скрытой мобилизации — что, вероятно, истощило пул боеспособных (и желающих служить) резервистов еще до начала «частичной мобилизации», напоминают аналитики ISW.

Нынешние попытки протестов и сопротивления принудительной мобилизации в РФ также отражают повторяющиеся и неожиданные провалы Путина в подготовке своего населения к большой войне, констатирует ISW.

Но сил российской госмашины все же будет достаточно, чтобы мобилизированные оказались на фронте. «Процесс будет безобразным, качество резервистов — низким, а их мотивация к бою, вероятно, еще хуже. […] Эта мобилизация не повлияет на ход конфликта в 2022 году и, возможно, не окажет значительного влияния на способность России поддерживать нынешний уровень своих усилия [на поле боя] в 2023 году», — считают в ISW.

● Отправят на фронт почти без подготовки. В РФ на военные базы начали прибывать первые группы людей, призванные в рамках частичной мобилизации, заявили в британской разведке. Выдано уже десятки тысяч повесток. И теперь Россия столкнется с административными и логистическими проблемами, связанными с обучением военных.

«Отсутствие военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, позволяют предположить, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую с минимальной соответствующей подготовкой. Они, вероятно, пострадают от высокого уровня истощения», — подчеркнули в британской разведке.

● Жена мобилизованного из Липецка Татьяна Доценко рассказала, что ее 45-летнего мужа рядового Андрея Козырева «отправляют на линию фронта с Донбассом» после одного дня обучения, сообщило издание Медиазона. «Их 1 000 человек, медкомиссии не было», — добавила она.

● Дагестан не хочет идти на убой. В дагестанской столице Махачкале началась новая (после вчерашней) массовая акция против мобилизации. Также протесты проходят в другом городе автономной республики — Хасавюрте. Об этом написало издание Кавказ.Реалии.

В Махачкале на улицу вышли несколько сотен человек. Вскоре протестующие и полицейские вступили в массовую драку. По информации Кавказ.Реалии, около 20 ее участников задержали.

В митинге в Хасавюрте принимают участие около 100 человек. Полиция начала задержания, протестующие им сопротивляются, следует из видео в оппозиционном телеграм-канале 1Adat.

Недовольные мобилизацией также собрались в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии. К ним вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопрос, сколько мужчин из республики планируется призвать, отметило Кавказ.Реалии.

● Если идти по Северному Кавказу с востока на запад, от Каспийского моря к Черному, то первым будет Дагестан, далее — Чечня, затем Ингушетия, Северная Осетия и Кабардино-Балкария (а за последней — Карачаево-Черкессия).

Еще немного в тему:

● В Усть-Илимске Иркутской области 25-летний местный житель Руслан Зинин расстрелял военкома на сцене актового зала военкомата, после чего остальные мобилизованные в панике убежали из помещения. По словам свидетелей, перед тем, как открыть огонь, стрелок пообещал, что «сейчас все поедем домой». На данное время он задержан.

● Из-за массового бегства россиян от мобилизации на границе с Грузией образовалась колоссальная пробка. В соцсетях появилось видео с дрона, на котором видно, что очередь к пункту пропуска растянулась на многие километры. При этом на некоторых участках автомобили стоят в восемь рядов.

● Кремль пытается пресечь бегство россиян в Грузию, — для этого ФСБ выдвинула к пограничному пункту пропуска Верхний Ларс бронетранспортер, чтобы не допустить прорыва границы гражданами РФ.

● Не мобилизация, а геноцид коренных народов. Россия использует мобилизацию для уничтожения представителей коренных народов, заявил президент Владимир Зеленский. В частности, речь идет об оккупированном Крыме, а также Кавказе, Сибири и других территориях РФ.

«Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин — представителей коренных народов, живущих на территориях, контролируемых пока временно Российской Федерацией. Катастрофическая ситуация в оккупированном Крыму. Полностью подтверждается информация о крымскотатарском народе. Большинство мобилизационных повесток расписано там как раз на кырымлы», — уточнил украинский лидер.

● Россия во временно оккупированном Крыму призвала около 60 тыс. человек. Оккупанты раздают повестки именно в районах компактного проживания крымских татар.

● У ВСУ — успехи на нескольких направлениях. В настоящее время ожесточенные бои проходят в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Общая протяженность линии фронта составляет более 2 тыс. км. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что на нескольких направлениях у ВСУ есть положительные результаты.

«Что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги не планировало государство-террорист — политические или военные — задачи Украины не могут измениться», — сказал президент.

● «Минус» 500 «освободителей». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 57 200 своих военных, за минувшие сутки — 500. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

Также оккупанты лишились более 14,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2290 (+15 за сутки), боевые бронированные машины — 4857 (+25), артсистемы — 1369 (+1), реактивные системы залпового огня — 330 (+2), средства ПВО — 172 (+1), самолеты — 260 (+1), вертолеты — 224 (+4), беспилотники оперативно-тактического уровня — 970 (+4) и многое другое.

● NASAMS еще нет, но обязательно будет. Украинские войска пока еще не получили на вооружение зенитные ракетные комплексы NASAMS. Об этом Громадському сообщили в Офисе президента.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США эти комплексы, и поблагодарил Джо Байдена за поддержку в войне с РФ. Теперь же пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров пояснил, что пока Киев получил лишь согласие Вашингтона на поставку указанного вооружения, и именно это Зеленский и имел в виду. Когда именно ВСУ получат NASAMS, на Банковой не уточнили.

Ранее в Пентагоне анонсировали поставку двух данных систем ПВО примерно через два месяца.

● Перепродажа оружия — фейк. Информация о перепродаже Украиной западного оружия оказалась фейком, убедились расследователи из BBC. Всю эту тему, по данным журналистам, «разгоняли» российские пропагандистские ресурсы.

● РФ могут запретить продавать алмазы. Пять стран-членов ЕС (Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия) предложили ввести в Евросоюзе полный запрет на импорт алмазов из России (российская АЛРОСА — крупнейшим мировой производитель алмазного сырья). Ранее введение такого запрета заблокировала Бельгия: мол, такой запрет нанесет ущерб отрасли, на долю которой приходится 5% экспорта страны. Об этом сообщило Reuters. Ожидается, что Европейская комиссия представит официальное предложение о дополнительных санкциях государствам-членам на этой неделе.

Дипломаты ЕС, участвовавшие в подготовке новых санкций против России, заявили, что Бельгия должна отменить свое вето. Заявлено, что главы МИД стран ЕС будут вести переговоры о новом пакете санкций против РФ до тех пор, пока не достигнут консенсуса.

И для финала:

● Лицо нашей войны. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный стал человеком с обложки авторитетного американского журнала Time. Статья о нем называется Внутри украинского контрудара, преломившего ход войны. «Залужный проявил себя как военный ум, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским вооруженным силам быстро адаптироваться к действиям на поле боя против россиян», — так охарактеризовал главнокомандующего ВСУ глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли.

«Залужный стал лицом войны. Его персона вездесуща в украинских соцсетях», — написал журнал.

● Заманивали врага. В первые дни полномасштабного вторжения украинские войска заманивали российских оккупантов вглубь Украины, чтобы эффективнее уничтожать войска РФ и их логистику. Об этом Валерий Залужный рассказал Time.

Залужный сообщил, что утром 24 февраля в день полномасштабного вторжения у него было две стратегические цели для обороны Украины: «Мы не могли позволить Киеву пасть. А на всех остальных направлениях мы должны были пролить их кровь, даже если в некоторых местах это потребовало бы потери территории».

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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