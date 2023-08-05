Пять важных битв, которые нужно выиграть Украине, чтобы победить в войне 5 августа, 07:13 NV Премиум

Результат борьбы на пяти полях сражений, описанных здесь, во многом определит успех или неуспех украинского наступления 2023 года

«Поскольку войну на истощение можно выиграть лишь в том случае, если армия противника развалится от истощения, генералы предпочитают побеждать путем маневров, включающих смелые атаки, которые приводят к захвату территории и навязыванию победы. Это гораздо предпочтительнее, чем ждать, пока противник сдастся. Поэтому «истощением», как правило, «пренебрегали как низшей и нежелательной формой ведения войны, требующей терпения и способности переносить страдания, но не всегда предлагающей правдоподобный путь к победе». Тем не менее… истощение все же может привести к победе, создав условия для маневренной войны или заставив противника признать, что его положение может только ухудшиться.

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Лоуренс Фридман

Спустя почти два месяца после начала контрнаступательной операции, развернутой в 2023 году, Украина установила определенный темп боевых действий, напоминающий пульсирование и паузы в военных операциях, что наблюдалось и в других больших войнах. Украинские сухопутные войска медленно продвигаются по донецкой оси наступления, а также по запорожской оси, используя принцип «откусить и удержать». Определенный прогресс можно заметить и в районе Бахмута.

Украина также продолжила свою серию оперативных и стратегических ударов. На этой неделе она запустила три беспилотника в Москву. Один из советников украинского президента отметил, что эти удары должны дать русским сигнал о том, что им придется «привыкать к полноценной войне». Хотя военное воздействие этих ударов по сути минимально, они посылают сильный политический сигнал о неспособности российских вооруженных сил защитить свое воздушное пространство и о продолжающейся неэффективности Путина в защите от трансграничных угроз.

Еще одна часть глубоких боевых оперативных ударов Украины — военные действия морских беспилотников. На этой неделе украинцы использовали морские беспилотники для атаки российских патрульных кораблей в Черном море.

Русские упорно обороняются вдоль линии Суровикина. Хотя, поскольку украинцы приближаются к основным оборонительным позициям линии, будет интересно посмотреть, смогут ли русские поддерживать свой нынешний уровень истощения. В какой-то момент та или иная сторона приблизится к кульминационному моменту.

Итак, несмотря на медленное продвижение на юге, там все еще много чего происходит. Таким образом, настало время для обновления кампании украинских наступательных операций 2023 года.

Пять важных полей сражений