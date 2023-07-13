Наступила критическая фаза войны. Что покажут ближайшие недели на фронте 13 июля, 07:13 NV Премиум

Прежде чем ВСУ смогут перейти к фазе прорыва, придется пройти фазу истощения, чтобы снизить способность российских защитников сопротивляться. Детальный обзор происходящего

Российско-украинская война — в первую очередь о территории. Россия стремится завершить оккупацию Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей: Украина же стремится освободить все оккупированные земли, включая Крым. Это то, что теоретики игр называют «игрой с нулевой суммой»: если выиграет один, остальные должны проиграть. Эта особенность войны объясняет, почему так трудно добиться какого-то результата с помощью переговоров, почему текущие сражения так важны и почему те, кто комментирует войну, начинают с того, что тратят так много времени на изучение карт.

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Еще одна особенность этой войны заключается в том, что территорию, которую яростно обороняют, тяжело захватить. Земля, которую в настоящее время защищают российские войска, в основном была взята в первый месяц войны. С тех пор они уступили гораздо больше, чем захватили. Они вложили огромные усилия и ресурсы в свои наступления с апреля 2022 года, но результат, достигнутый ценой огромных затрат, оказался весьма ограниченным, особенно с учетом того, что в процессе они превратили оспариваемые города в руины. Так было с их последним наступлением, продолжавшимся с января по июнь, во время которого они были по сути разбиты, когда заняли Соледар и Бахмут, и по большей части потерпели неудачу в других местах.

Украинские наступательные действия были более успешными, когда они сталкивались с рассредоточенными российскими силами, которым приходилось преодолевать логистические и командные трудности, но они также обнаружили, как тяжело наступать против хорошо подготовленной российской обороны. Вот почему так нынешнее украинское наступление, которое продолжается чуть больше месяца, вызывает так много беспокойства.

Российская армия потеряла половину своей боеспособности в Украине

Украинцы настаивают на том, что их наступление еще не достигло максимальной скорости, потому что им еще предстоит задействовать большую часть своих более свежих, лучше оснащенных и более мобильных сил. Это потому, что, прежде чем они смогут перейти к фазе прорыва, когда надеются начать быстро возвращать свои земли, однако сначала они пройдут фазу истощения, чтобы снизить способность российских защитников сопротивляться.

Какими бы ни были надежды украинских командиров на то, что приток западных боевых машин пехоты и танков может сделать возможным более ранний прорыв через российские позиции, как отметили Франц-Стефан Гади и Майкл Кофман в феврале прошлого года, шансов на то, что украинцы накопят достаточную боевую мощь, чтобы избежать этой фазы истощения, всегда было немного.

Аналогичная операция, спланированная в своё время американцами,