Мы вступаем в новую опасную фазу войны. Что делает Путин

Резкий рост масштабных инцидентов за последний месяц свидетельствует о том, что мы, возможно, вступаем в новую, опасную фазу. Какова же цель России?

Нарушения воздушного пространства НАТО со стороны России в последние недели стали тревожно обыденным явлением — очевидно, что Владимир Путин усиливает свою теневую войну против Запада. Первый явный сигнал к росту враждебной активности Кремля прозвучал в начале сентября, когда волна российских беспилотников пересекла границу с Польшей, вызвав вооружённый ответ со стороны истребителей НАТО.

Спустя несколько дней три российских самолёта нарушили воздушное пространство Эстонии. В последнее время подозреваемые в принадлежности к России дроны вынудили приостановить работу международных аэропортов в ряде европейских стран, включая Данию, Норвегию, Германию и Нидерланды.

Подобные инциденты далеко не беспрецедентны. С тех пор как более десяти лет назад началось российское вторжение в Украину, Кремль ведёт кампанию серой агрессии против демократического мира, прибегая к любым средствам — от дезинформации в соцсетях и кибератак до саботажа инфраструктуры и политических убийств. Тем не менее, резкий рост масштабных инцидентов за последний месяц свидетельствует о том, что мы, возможно, вступаем в новую, опасную фазу.

Какова же цель России?