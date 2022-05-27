Тактика выжженной земли. Как Россия воюет за Луганщину 27 мая, 14:03 Цей матеріал також доступний українською

Россияне берут огневым валом и количеством, идут друг за другом, не считаясь с потерями

Ситуацию на севере Луганской области я оцениваю как критическую. Ибо противник там имеет большое преимущество. Но не понимаю, почему такой шум поднялся. Мы и раньше отводили свои войска на другие рубежи обороны с целью сохранения вооруженных сил. Это главная задача. Единственное, что политическая ситуация может усугубиться. В том смысле, что Россия будет размахивать флагом и будет кричать, что выполнила хотя бы часть политических задач, которые ставил Путин перед ВС РФ.

Видео дня

Если наши возможности позволят нам выстоять и удерживать эти рубежи, то мы должны там остаться и защищаться. Но если ситуация будет критической, то и отойти. Сейчас поступают сообщения, что российские войска идут по собственным трупам. Никто не убирает убитых и уничтоженную технику. И они прямо между ними по телам идут в следующую атаку наших позиций. Там творится действительно ужас. И они не останавливают штурмовые действия наших позиций.

Относительно борьбы за дорогу Бахмут-Лисичанск. Ее можно назвать «дорогой жизни». Ибо это один из путей (не скажу, что единственный) но он основной, снабжение нашей группировки, которая сейчас в Северодонецке и Лисичанске. По этой дороге мы поставляем боеприпасы, горючее и еду для наших войск. Поэтому эта дорога очень важна. Российские войска не перекрыли дорогу, но она ими простреливается из разных видов оружия, поэтому опасна в эксплуатации.

Россияне используют тактику выжженной земли, как мы видим, в частности, на примере Рубежного. В мире так воевали только США во Вьетнаме в 1960-е годы. И Россия переняла эту тактику со второй чеченской войны. Они первую Чеченскую войну с треском проиграли, затем они пошли по пути выжженной земли. То есть войска, когда начинают наступление или атаку, если они встречают какое-то сопротивление, они откатываются назад и вызывают артиллерию или авиацию. Так они вызывают артиллерию и авиацию столько раз, пока сопротивление не прекратится или будет достаточно слабым, чтобы они могли атаковать наши позиции.

В мире так воевали только США во Вьетнаме в 1960-е

Россияне берут огневым валом и количеством, идут друг за другом, не считаясь с потерями. Они не могут прорвать нашу оборону, у них не хватает сил, мы гораздо лучше воюем. Но таким огневым валом и постоянным нашествием из личного состава и техники они просто выдавливают нас с наших позиций.

Вот британская разведка выпустила сводку, посвященную большим потерям среди элитных военно-десантных войск России, погибающих и в Гостомеле, и на изюмском направлении, и при переправе через Северский Донец. Британцы совершенно правы. Мы фактически нивелировали десантные войска, как столь очень эффективный род вооруженных сил РФ. Дело в том, что мы им не дали провести никакой успешной десантной операции, и дальше они были вынуждены использовать десант как более подготовленную часть своих вооруженных сил как обычную пехоту.

А дальше, когда погиб первый состав воздушно-десантных войск, которые они выставили сюда, там было почти 100% контрактников, имевших опыт высадки, опыт спецопераций в разных странах, в том числе и в горячих точках, в боевых условиях. Когда мы уничтожили этот первый, наиболее эффективный состав, сегодня там фактически молодые пацаны, которые немного послужили, подписали контракт. Это уже не те десантные войска. Фактически можно констатировать, что они превратились в обычную пехоту, их так и используют. Хотя десантные войска никогда даже в боевой подготовке не проходят тематику атаки объекта, как это атакует пехота.

Полную версию слушайте в специальном эфире Война в Украине на Радио НВ:

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.