Если война затянется. О критической ситуации на Донбассе 27 мая, 17:24 Эксклюзив НВ

Пока я пишу это, олигархи всей планеты (за вычетом россиян) — плюс многие подкупленные ими политики — завершают свое собрание на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Список сокращений:

САА — Общевойсковая армия (Россия)

БТГ — Батальонная тактическая группа (700−800 военнослужащих, Россия)

Keystone Cops в Москве — Министерство обороны (Россия)

Видео дня

МСБ — Мотострелковая бригада (Россия)

МСД — Мотострелковая дивизия (Россия)

ЧВК — частная военная компания/подрядчик

РФА — Армия Российской Федерации

ТР — танковый полк (Россия)

ВКС — Воздушно-космические силы (Воздушно-космические силы, Россия)

Стратегия

В перерывах между гамбургерами по 80 евро за штуку и множеством нетворкингов, необходимых после двух лет пандемии, они бормочут о таких вещах, как «совместное, многостороннее воздействие», «уникальная среда для совместной работы, в которой можно воссоединиться…» и снова и снова о таких неважных делах, как война в Украине и возможный голод, который она способна вызвать в Африке и Азии, или энергетический кризис, и загрязнение пластиком…

Как было часто и прежде, одной из «звезд» стал Генри Киссинджер. Для молодежи среди нас: он бывший советник по национальной безопасности США (еще в конце 1960-х и 1970-х годах), наиболее известный за участие во лжи американской общественности о деэскалации войны во Вьетнаме при расширении войны на соседнюю Камбоджу, за то, что сыграл важную роль в перевороте против президента Чили Альенде в 1973 году, за перевод вооруженных сил США в режим DEFCON2 (ядерная тревога, но не доходящая до параметров тотальной войны) во время арабо-израильской войны в октябре 1973 года, за поддержку вторжения Индонезии в Восточный Тимор… и несколько других… «спорных» дел. Для других он может быть известен своими заявлениями о важности нефти и конкретных людей, а мне он наиболее известен как директор аналитического центра Kissinger Associates.

Но, я отвлекся. В своем выступлении в Давосе Киссинджер «советовал» или, скажем так, «предупреждал европейских политиков» — между прочим — умилостивить Путина, удовлетворив его аппетит, то есть предоставив ему часть Украины.

Всегда приятно получать советы от таких информированных людей, как Киссинджер, — и, конечно, он никоим образом не пытался задобрить агрессора. Нет.

Кстати, не мог бы кто-нибудь объяснить ему, что Путин действительно встречался с разными европейскими политиками последние 12 месяцев, «или около того», но на самом деле не слушал их и, вместо этого, настаивал на переговорах с США о «сферах влияния»? Может быть, спросить его, готов ли он отдать, скажем, Флориду, Новую Англию или хотя бы Нью-Йорк Путину — в обмен на мир?

ВКС все время ищут украинские подразделения ПВО

Конечно, поднялось много шума, и, таким образом, стало известно, что Израиль, между прочим, отклонил еще один запрос США (и Германии) на поставку оружия, разработанного в рамках совместного производства США и Израилем (читай: оплачено деньгами налогоплательщиков США) — в Украину. На этот раз речь шла о противотанковых управляемых ракетах (ПТУР) Spike.

Почему это важно?

Правительство Израиля мотивирует свой отказ в поставках вооружений Украине своими «интересами безопасности». На самом деле, вышеупомянутые «интересы безопасности» представляют собой мечты о том, чтобы Путин удержал конгломерат Стражей Исламской революции (КСИР) и «Хизбаллы» от превращения Сирии в базу для нападений на Израиль.

Ну… вздох… Уважаемые израильтяне, пора взглянуть правде в глаза: КСИР/Хизбалла уже много лет имеют хорошо зарекомендовавшее себя пара-государство в Сирии. Выживание Асада полностью зависит от спонсорской помощи Тегерана, и не что иное, как прямое вторжение в страну может когда-нибудь изгнать их и таким образом предотвратить, а на самом деле: спасти Сирию от превращения в еще один Ливан (хотя и с в 10 раз большей Хизбаллой).

Иными словами: это совершенно бессмысленная отговорка, хотя и такая типичная для нашего времени: засунь голову поглубже в песок, детка, и проблема уйдет…

Но не волнуйтесь: средства массовой информации, как обычно, будут игнорировать поведение Израиля, в то время как социальные сети всегда битком набиты людьми, полными оправданий для этой страны — и критики правительства Германии за то, что оно «ничего не делает» или «еле волочит ноги».

И да… кстати, о тех, кто «волочит ноги» и о «Сирии» — я уже упоминал, что за последние три месяца российская армия и ВКС России вывели массу своих войск и авиации из Сирии?

Почему это важно?

Итак, в понедельник, 23 мая, Эрдоган объявил, что, поскольку США и Россия не выполнили своего обещания держать конгломерат PKK/YPG/SDF в 30 км от сирийско-турецкой границы, он намерен расширить контролируемые Турцией районы в север Сирии. В этом «северо-западном уголке» Сирии Турция — вместе с многочисленными неправительственными организациями и без всякой финансовой поддержки, обещанной ей ЕС — заботится как минимум о 3 млн сирийских беженцев… в дополнению к от 3 до 5 млн сирийских беженцев внутри Турции. Следовательно, теперь Эрдоган должен быть нацелен на обеспечение безопасности Айн аль-Иссы, Манбиджа и Тель-Рифата. Конечно, ни один из этих городов не будет звонить в колокола, поэтому позвольте мне просто заметить, что последний из них был населен преимущественно арабами-суннитами.

Через несколько часов после заявления Эрдогана турецкая армия развернула несколько моторизованных и механизированных подразделений вдоль границы с Сирией, а затем дополнительные подразделения внутри Сирии, особенно в районе Аль-Баб. «Какая неожиданность», вчера поступило сообщение о том, что турецкая военная машина была обстреляна в районе к югу от Африна: с тех пор поступают сообщения об обстреле турецкой армией Сидона, Муаллим, Айн-аль-Исы, шоссе М4, Акиба и несколько мест к северу от Манбиджа…

Последняя новость заключается в том, что Анкара намерена обсудить ситуацию в Совете Безопасности ООН: если из этого ничего не выйдет… хорошо, мы посмотрим. Дело в том, что для кого-то вроде меня, кто считает Эрдогана никудышным переговорщиком, неясно, пытается ли он использовать озабоченность США и России событиями в Украине, уход России из Сирии или заинтересованность США и НАТО в присоединении Финляндии и Швеции (и наоборот)…

Довольно неудивительно, учитывая всю бесконечную западную, российскую и израильскую надменность и невежество, а также военное вмешательство КСИР, что ситуация в Сирии, таким образом, имеет наилучшие предпосылки для того, чтобы превратиться… вздох… в бардак.

Конечно, вы здесь не для того, чтобы читать мои бессвязные рассуждения о циничной реальности геостратегии. Итак, вернемся к полям сражений Украины…

Воздух и море

Keystone Cops в Москве (Минобороны России — НВ) приказали как минимум двум своим подводным лодкам быстро вернуться в Севастополь, быстро перезарядить их калибрами 3М54, а затем отправить их обратно в море, чтобы они могли возобновить атаки на Украину. Рано утром 25 мая три «Калибра» попали в завод Мотор Сич в Запорожье, производящий двигатели для БПЛА. На самом деле, четыре из них достигли города, но один был сбит, пролетая прямо над торговым центром: в результате взрыва была уничтожена большая часть последнего, при этом погиб один человек…

Саркаст во мне не может не задаться вопросом: зачем нападать на завод по производству двигателей для БПЛА, если РФА сбивает их пачками, каждый день, как утверждают Keystone Cops… Но это как всегда я и мои бесконечные вопросы о несущественных вещах…

Затем Киев заявил, что еще один залп «Калибров» был перехвачен ВВС Украины, а два из них были сбиты МиГ-29.

В других местах в течение дня интерес представляло развертывание бомбардировщиков ВКС Ту-22М-3 для нанесения ударов по «тактическим целям» в районе Донбасса «высокоточными ракетами» — см.: Х-22. Это могло бы подтвердить слухи о том, что ВКС даже не пытаются действовать где-либо в небе, защищенном более тяжелыми украинскими ЗРК (а это де-факто все воздушное пространство Украины). Конечно, россияне тут же отреагировали на это, опубликовав видео, на которых показаны ВКС Су-25 над Херсоном, или якобы над Северодонецком/Лисичанском: наблюдатель пусть сам решает, по-прежнему ли полёт «между зданиями и деревья» считается полетом «в небе»…

А если серьезно, пожалуйста, не заблуждайтесь: ВКС все время ищут украинские подразделения ПВО, пытаются их выследить — и уничтожить. Это и было целью удара Ту-22М-3. В свою очередь, это позволяет нам сделать два вывода:

— А) Украинский Генштаб рассматривает ситуацию на Донбассе — возможно, особенно в районе Лимана — как достаточно критическую, чтобы переместить некоторые из своих более тяжелых ЗРК (особенно С-300) ближе к линии фронта, но,

— B) в то же время достаточно безопасную, чтобы сделать это.

Поэтому мы должны ожидать, что российская кампания «подавления противовоздушной обороны» (SEAD) будет еще более активизирована в ближайшие дни. Это еще и потому, что, по крайней мере, по словам Киева, ВКС тем временем заходят так далеко (и при этом безуспешно), что должны были начать развертывание своих стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Т-160 против украинских ЗРК передового базирования. Это представляет особый интерес, поскольку

А) ВКС не задействовали такие бомбардировщики для нанесения ударов по таким целям даже в начале войны, когда в этом было бы еще гораздо больше смысла (действительно: они не уничтожили бы даже большую часть стационарных РЛС дальнего обнаружения в Украине, как все остальные бомбардировщики сделали бы);

В) прошли дни, если не недели, с тех пор, как с Украины поступили сообщения об ударах ракетами Х-101 и/или Х-555; а также

С) до сих пор такое оружие использовалось для поражения «неподвижных» объектов — аэропортов, заводов и мостов, т. е. никогда для объектов, которые можно передвигать, ничего похожего на мобильные ЗРК, находящиеся на вооружении Украины.

Кстати, по данным Разведывательного управления МО Украины, ВКС и РФА к настоящему времени израсходовали 60−70% своих «высокоточных» баллистических и крылатых ракет. И теперь вместо наведения на один и тот же объект по 2−4 ракет, как и в начале войны, стреляют 8−12 ракетами по одной и той же цели. Конечно, половина из этого может быть пропагандой, но, по крайней мере, последнее может быть подтверждено перекрестным изучением многочисленных сообщений из основных и социальных сетей Украины и: это совершенно не похоже, на «высокую точность».

Ну ладно, так бывает: есть мечты — и реальность… «так случается», когда планируешь войну на 3−14 дней, а потом приходится продолжать воевать «навсегда».

Битва за Донбасс

Положение украинских войск в Лимане остается критическим. Гарнизон, состоящий из частей 3-й танковой и 57-й мотострелковых бригад, 79-й ААБ, 128-й горнострелковой бригады и 15-го полка национальной гвардии, подвергается нападению со стороны БТГ из четырех российских мотострелковых дивизий и нескольких сепаратистских подразделений (мои познаний относительно этих формирований «Луганской Народной Республики» довольно ограничены), а между тем нет сомнений, что агрессоры находятся в глубине города. Вопрос в том, смогут ли украинцы держать защитников снабженными, но при этом защищенными от массированных артиллерийских обстрелов и таких объемов авиаударов, как 23 и 24 мая… Судя по всему, не могут: сегодняшние утренние сводки указывают на отход украинских войск на юг части города, а оттуда в сторону Северского Донца.

И дальше на восток…

С 20 мая изначальный украинский гарнизон в Северодонецком котле — в том числе «4-я бригада быстрого реагирования» (на самом деле это должен быть полк), 17-я танковая, 79-я и 95-я ААБ, 111-я и 115-я тд бригады на севере и северо-востоке, а 24-я механизированная на юге — усилена частями 1-й бригады ССО, 31-й и 80-й ААБ, 128-й горной бригады, батальонов «Донбасс» и «Стугна»; возможно, Грузинским легионом, а также элементами нескольких артиллерийских бригад.

Думаю, это закрытие всех дискуссий об «уходе Украины».

Действительно, их прибытие, похоже, не только восстановило, но и стабилизировало ситуацию, в частности, на дороге Т1302. 76-й ВДВ (то есть, вероятно, БТГ 106-го полка ВДВ) остается завязнуть во Владимировке. Два дня назад произошел крупный кризис, когда ВДВ и/или одна из «механизированных» БТГ, поддерживающих 76-ю, продвинулась на север, чтобы достичь Яковловки, обойдя укрепления 24-й мехов к северу от Владимировки. Это привело к временному закрытию трассы Т1302 между Яковлевкой и Белогоровкой.

Однако при этом россияне понесли такие потери от украинской артиллерии и противотанковых управляемых ракет, что отступили к Васильевке. На сейчас они были уже в районе Врубовки… Украинцы тут же воспользовались этой возможностью, чтобы отправить в Лисичанск хотя бы один конвой (хотя, возможно, и больше) с провизией. На сегодняшний день Т1302 остается «открытой для движения», даже если я бы не рекомендовал использовать его гражданским лицам (вместо этого выберите маршрут через Сиверск, если вам действительно нужно).

Судя по собственным публикациям в соцсетях, 80-я ААБ сыграла решающую роль в остановке наступления русских: с 20 по 25 мая ее операторы «Стугна-П» подбили не менее роты (см.: не менее 10) из БМП-2/3 и БТР-82, плюс несколько МТ-ЛБ и один или два танка.

Очевидно, это может показаться не так уж и «много», но когда в нужный момент в нужном месте уничтожается как можно больше транспортных средств, это может все изменить. Прежде всего, независимо от того, насколько люди оценивают их — и от того, как они ведут себя — русские ощущают эти потери. В конце концов, есть явные доказательства того, что они потеряли более 700 основных боевых танков в этой войне, или около трети своего танкового парка в начале конфликта. Неудивительно, что вчера в Мелитополь прибыл поезд, груженный древними основными боевыми танками Т-62М.

Не беспокойтесь: фанаты Путина быстро объяснили это «намерением Дворникова раздать танки большому количеству более мелких частей, чтобы он мог продолжать вести эту войну гораздо дольше»… и, конечно же, «Т-62М лучше, чем Т-72 тоже…

Наконец, обе стороны тем временем активно используют мини-БПЛА, сбрасывающие боеприпасы (в основном минометные бомбы, но также и самодельные): хотя они и не наносят такого большого урона и потерь, как артиллерия, они выбивают все больше боевых машин (с российской стороны) и войск (с украинской стороны). В самом деле, если эта война действительно затянется еще на месяцы, и российским, и украинским войскам придется отрастить себе третий глаз: который будет все время следить за небом…

***

* По крайней мере, официально в РФА нет «механизированных» формирований. Только мотострелковые соединения. Однако, судя по всем ББМ, взорванным 80-й ААБ с 20 мая, рассматриваемое соединение было в основном оснащено БМП-2/3.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатан на medium.com

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