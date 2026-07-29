Комплекс Наполеона. От чего зависит успех операций ВСУ

Нужно избавляться от этого комплекса Наполеона, который о том, что один человек настолько гениален, что может своими действиями вершить судьбы человечества

Как же печально читать эти упрощения на тему «Роль отдельного офицера стратегического уровня в ходе боевых действий», где, в зависимости от аффилиаций и симпатий или антипатий, наблюдаются крайности в обе стороны.

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Я уже говорил, что перестановки на стратегическом уровне управления спровоцируют новый виток искаженных интерпретаций прошлых событий, при этом главными жертвами станут объективность и качество анализа.

Историческая ретроспектива войны — дело весьма требовательное, не терпящее сведения к лозунгам и чрезмерным упрощениям. Ключевое значение имеет анализ уникального контекста каждой операции: соотношение потенциала и способности применять его соразмерно политическим целям, просчеты в планировании и реализации, эволюция тактики и оперативного искусства в соответствии с задачами, вопросы обеспечения и подготовки, проблемы лидерства и управления на всех уровнях, материальные и нематериальные факторы, а также роль случая и непредвиденных обстоятельств.

Именно это должно быть основой честного анализа

Именно это должно лечь в основу честного анализа. Ведь в противном случае разговоры о гениальности и тех или иных достижениях разбиваются ровно об один вопрос: почему у Сил обороны Украины всё получалось — и в обороне, и в наступлении — в 2022 году, а в 2023-м с наступательными действиями (как в направлении Мелитополя, так и в направлении Бахмута в течение лета) дела обстояли уже не столь успешно?

В целом же необходимо избавляться от этого комплекса Наполеона, который о том, что один человек может быть настолько гениальным, чтобы своими действиями вершить судьбы человечества и, в частности, определять исход операций и кампаний. Война уже давно стала настолько сложной и требовательной, что решающее значение имеет лишь совокупность осмысленных и сознательных действий каждого участника на своем месте. Офицер стратегического уровня может спланировать гениальнейшую оборонительную или наступательную операцию, но ее реальный результат зависит от подготовки и обеспечения, а также от того, как каждый солдат и офицер на своем уровне выполнит поставленную задачу. Иными словами, важны слаженность и масштаб, которые обеспечиваются сотнями тысяч и миллионами военнослужащих, действующих в унисон.

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Поэтому необходимо реалистичное понимание того, как достигается результат в современной войне. И нужны инвестиции в способность каждого на своем уровне выполнить поставленную задачу. Иначе и дальше будут преобладать оторванные от реальности упрощенные объяснения прошлого и непонимание того, как повысить наши шансы на успех в будущем.

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Текст опубликован с разрешения автора

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