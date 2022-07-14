Спецтрибунал для Путина 14 июля, 18:51

Чем жила страна 14 июля 2022 года

● Очередное чудовищное преступление россиян. В первой половине дня страна-террорист нанесла ракетные удары по людной центральной части Винницы. По предварительным данным, погибли 22 человек (среди них трое детей), более 50 раненых госпитализированы, еще свыше 40 человек ищут родственники.

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● Взрывы прогремели в 10:45, примерно через полчаса после объявления воздушной тревоги. Впоследствии городские и областные власти подтвердили попадание ракет в гражданские объекты, среди которых площадь и парковка возле дома быта Юбилейный, а также медицинский диагностический центр.

● На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей. Взрывы повредили 55 зданий.

● Позже стало известно, что РФ выпустила по Виннице пять ракет Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря, две из них сбила украинская ПВО в Винницкой области, три попали в центр города.

● ЕС поможет искать русских террористов. Евросоюз поможет Украине с поиском виновных в ракетном ударе по Виннице и привлечением их к ответственности, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Он подчеркнул, что сегодняшний удар РФ по Виннице — еще один акт все более частых нападений оккупантов на гражданское население.

И еще:

● Бьют по школам. Утром оккупанты обстреляли и Николаев. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram, что, по предварительной информации, по городу было выпущено девять ракет из зенитно-ракетной системы С-300. Он отметил, что в результате удара, кроме гостиницы, повреждения получили также два учебных заведения и объект транспортной инфраструктуры. Один человек получил ранения. Жертв, по предварительным данным, нет.

● Спецтрибунал для Путина. Президент Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал для расследования преступления вооруженной российской агрессии против Украины. Во время онлайн-выступления на конференции Ukraine Accountability Conference в Гааге глава государства подчеркнул: люди, решения которых привели к массиву российских преступлений в Украине, не должны прятаться за «иммунитетом» должностных лиц. И для них тоже должен действовать принцип неотвратимости наказания, что может обеспечить только специальный трибунал.

● Зеленский отметил, что за всеми тысячами преступлений, совершенных во время войны России против Украины, стоит одна и та же группа людей. Он напомнил, что в Украине каждый день гибнут люди, а только за время с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля украинские правоохранительные органы зарегистрировали 34 039 преступлений, связанных с российской агрессией.

● «Существующие судебные учреждения по юрисдикционным причинам не могут привлечь к ответственности всех виновных именно в первичном преступлении агрессии. Поэтому и нужен специальный трибунал по этому преступлению… Трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание всех, кто начал эту историю катастроф и трагедий, которая стала наибольшей войной в Европе со времен Второй мировой войны», — подчеркнул Зеленский.

● О Киеве и о ракетах. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что резкий перенос военных действий под Киев невозможен.

Глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников и Валерий Залужный встретились с послом США в Украине Бриджит Бринк. И главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что столица надежно обороняется.

● «Потенциальная линия столкновения достигает более 2 тыс. км. Сейчас интенсивные боевые действия продолжаются на востоке Украины в Донецкой и Луганской областях. В феврале-марте бои велись под Киевом. Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска, — пояснил Залужный. - Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Поэтому резкий перенос боевых действий под Киев невозможен».

● Залужный добавил, что сейчас самая большая опасность — ракетные удары россиян, но защитники Украины дают отпор и сбивают большое количество вражеских ракет. По словам главы Минобороны и главнокомандующего ВСУ, благодаря помощи партнеров украинские военные могут отслеживать подготовку к запуску и сам запуск российских ракет.

● Макрон прогнозирует. Президент Франции Эммануель Макрон считает, что война РФ против Украины будет продолжаться. По его словам, лето и начало осени «несомненно, будут очень тяжелыми». «Но Франция всегда будет в состоянии помочь Украине», — сказал французский лидер.

● 300 россиян превратились в экс-россиян. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 37 870 своих военных, из которых 300 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Краматорском направлении.

● Также оккупанты лишились почти 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1667 (+18 за сутки), боевые бронированные машины — 3852 (+20), артсистемы — 840 (+1), реактивные системы залпового огня — 247 (+0), средства ПВО — 109 (+0), самолеты — 219 (+2), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 681 (+3) и многое другое.

● С грифом «засекречено». Минобороны засекретило данные о потерях среди украинских защитников в войне с РФ, чтобы противник не смог использовать их в собственных целях. Об этом заявила заместитель главы ведомства Анна Маляр.

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● Кроме того, Маляр призвала украинцев не распространять непроверенные сведения о количестве погибших или других потерях украинской армии. «Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает. Это не так. Не работайте на врага и не раскрывайте эти цифры до окончания военного положения», — добавила замминистра.

● Как будет работать ленд-лиз. В Вашингтоне рассказали, каким образом планируют использовать программу ленд-лиза для Украины. «Сейчас мы ставим в приоритет помощь безопасности для Украины, за которую им позже не нужно будет возвращать средства», — ответил чиновник Белого дома на запрос Голоса Америки. По его словам, программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику, тогда как другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, например, USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств.

● Последние поставки американского вооружения в Украину проходят по этим программам. Администрация президента США использует для них средства, которые выделил Конгресс. Речь идет о пакете на сумму в $40 млрд, более половины из которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.

● Джон Кирби, координатор Совета по нацбезопасности США и стратегических коммуникаций, добавил, что администрация все еще рассматривает полномочия, предоставляемые программой ленд-лиза.

● Закон о ленд-лизе, среди прочего, расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля. Он закон дает возможность Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

● FT, ты не права. В НАТО уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников, заявил официальный представитель Альянса. Таким образом он отреагировал на статью, опубликованную Financial Times с заголовком «НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия Украиной».

● По словам представителя Альянса, союзники с НАТО полностью солидарны с руководством и народом Украины в героической защите своей страны. «Мы помогаем отстаивать основное право Украины на самооборону с беспрецедентным уровнем поддержки. Мы уверены в приверженности украинского руководства надлежащей сохранности и учету оружия союзников», — говорится в комментарии НАТО.

● Залужный отвечает. Украина контролирует каждую единицу вооружения, которую использует на поле боя с войсками РФ, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом он сказал во время переговоров с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, вероятно, имея ввиду скандальную публикацию Financial Times о риске контрабанды оружия из Украины.

● HIMARS и освобождение Украины. Украинские силы готовятся к освобождению всей территории страны, заявил Алексей Громов, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ. «У нас идет активная подготовка не только к освобождению юга, но и к освобождению всей территории Украины. Мы активно используем оружие, переданное нам партнерами. Мы уменьшаем потенциал врага», — сказал он.

● Громов отметил, что ВСУ стабилизируют ситуацию на фронте и добиваются паритета в средствах огневого поражения. «Мы уменьшаем потенциал противника. Выбиваем его средства обеспечения. Противник понимает это, пытается быть хитрее, но склады противника открыты для наших HIMARS», — подчеркнул он.

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● Дьявол на плече у Путина. На фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья российского диктатора, его вероятным преемником называют секретаря совбеза РФ Николая Патрушева. За последние два года он был одним из немногих близких советников, которые имели регулярный доступ к хозяину Кремля и усилили свое влияние на него.

● С тех пор как Путин 24 февраля отдал приказ о вторжении в Украину, именно Патрушев стал «жестоким лицом» милитаристской России, говорится в материале The Washington Post. Почетный профессор Школы славистики и восточноевропейских исследований Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти назвал Патрушева «дьяволом на плечи Путина, который вливает яд в его ухо».

● По словам анонимного источника издания, когда-то близкого к Путину и Патрушеву, последний является типичным силовиком. «Он — суперсоветский кагэбэшник. Он видит мир так, будто Советский Союз до сих пор существует», — заявил собеседник WP.

● Русские олигархи могут откосить от санкций. Евросоюз обсуждает вопрос снятия санкций с некоторых россиян из-за их причастности к вторжению России в Украину после того, как юристы блока обнаружили, что санкции могли быть наложены на слабых основаниях. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

● Всего около 30 россиян подали в суд на ЕС с просьбой исключить их из санкционных списков. Еще 10 граждан РФ обратились с такой просьбой напрямую к Евросоюзу. Среди российских олигархов, которые оспаривают санкции ЕС: Роман Абрамович, Виктор Рашников, Михаил Фридман, Петр Авен, Андрей Мельниченко и Дмитрий Мазепин.

Тем временем в Украине стало одним олигархом меньше:

● Ахметов перестал быть олигархом. Глава Минюста Денис Малюська заявил, что миллиардер Ринат Ахметов формально больше не попадает под определение олигарха. Сам Ахметов отказался от медиа-бизнеса, а его бизнес-партнер Вадим Новинский сложил депутатский мандат. Таким образом богатейший украинец не подпадает под два из четырех критериев, по которым любой крупный бизнесмен в стране может стать фигурантом «реестра олигархов».

И для финала:

● В память об активисте. Киевсовет поддержал создание в столице ландшафтного заказника Протасов Яр, что не позволит застроить эту зеленую зону. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Виталий Кличко.

● «Создание заказника — это чествование памяти [погибшего на Донбассе активиста] Романа Ратушного и свидетельство того, что его дело и дело многих киевлян, боровшихся за эту зеленую зону, было не напрасным. Протасов Яр спасли от застройки. Это ландшафтный заказник! И будет радовать не одно поколение киевлян», — написал мэр.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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