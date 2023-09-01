Дети, которые оказались из-за войны за границей. Вернутся ли они 1 сентября, 17:28

Почему, говоря о возвращении наших граждан после войны, принимается во внимание только та категория людей, которая является взрослой на данный момент?

Социальная система, чтобы функционировать стабильно, должна находиться в едином режиме существования — либо выживания, либо развития. Однако наша социальная система сочетает эти два несовместимых, как считалось до сих пор, режима функционирования. Военные реалии не только накладывают свой отпечаток на ход нынешних событий — они еще долго будут отзываться в будущем. В частности это касается феномена украинского военного детства.

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В культурной антропологии есть интересный термин «эмоциональные сообщества», предложенный американской исследовательницей Барбарой Розенвейн. По ее мнению, опыт совместных переживаний цементирует коллектив, делает его сплоченным и крепким. Если визуализировать общество в этом нарративе, оно выглядит как совокупность больших и малых пузырей, помещенных внутрь большого контура общей общей идентичности, например, национальной или религиозной. Малые пузыри — это наши опыты межличностных контактов (семья, класс, трудовой коллектив), большие — представляют наши одинаковые, но полученные в одиночку опыты: через чтение школьной программной литературы, празднование календарных праздников, слушание или исполнение популярных песен, путешествия в знаковые локации.

Большие пузыри формируются также под влиянием государственных институтов и регламентированных сервисных процедур. Примерами больших пузырей украинцев являются правила получения услуг в системе национальной медицины, образования, пенсионного обеспечения, налогообложения. Эти опыты формируют наши интерактивные ожидания. Именно их несоответствие шокирует наших соотечественников, оказавшихся из-за войны за границей.

Собственно, тем их опыт пребывания в других странах и парадоксален, поскольку дает возможность попасть в чужие большие пузыри, сохраняя интенсивными связи в малых пузырях и общий большой контур украинской идентичности. Если люди планируют длительный или окончательный переезд в другую страну, они узнают о ее законах и обычаях заранее. Они синхронизируют иерархию пузырей, смягчая шок культурной аккомодации. Спонтанный же выезд связан с аритмией ожиданий и реалий.

56% украинских детей находилось вне польской образовательной системы

Учитывая это, странно постоянно натыкаться на прогнозы от академических экспертов о невозвращении абсолютного большинства украинок (цев), оказавшихся за границей, о высоком образовательном уровне эмигранток (ов), а значит их востребованности другими государствами. Статистика — это лишь цифры, требующие качественного анализа и учета таких переменных, как соотношение статусов наших образованных граждан (ок) дома и за границей, перспективы попасть в эмоциональные сообщества стран пребывания, а для детей — воспользоваться преимуществами больших институциональных кругов иностранных государств, то есть адаптация к их образовательным системам и пользование социальными преимуществами, которые они дают.

В последние годы вопрос растущего социального неравенства в мире, в частности Европе, беспокоит как академических исследователей, так и политических акторов. Особенно после экономического кризиса 2009 года, сирийской миграционной волны, финансовых потерь из-за карантинных ограничений, а затем новой миграционной волны — уже украинской. Согласно отчету Еврокомиссии о мировом неравенстве за 2022 год, за последнее столетие частный сектор непропорционально обогатился, зато доля государственных богатств непропорционально уменьшилась, а именно на нее ложится нагрузка в осуществлении социальных выплат, защите окружающей среды и т. п. Начиная с 1990 года, 1% самых богатых людей завладел 38% добавленных богатств, тогда как 50% самых бедных завладели лишь 2% из них.

Также все чаще звучит упрек в упадке социальных лифтов, снижении социальной мобильности в странах Европы, элитизации образования, закреплении престижных профессий по семейному или региональному принципу. Индивидуализированные общества держатся на механической солидарности, люди объединяются институтами, а не сознательной включенностью в отношения. Антропологи говорят о девальвации дружеских чувств: дружба, вместо сентиментальной, становится прагматично-инструментальной.

Чувство внутреннего одиночества утоляют не благодаря расширению или углублению дружеского круга, а бросаясь в водоворот амурно-любовных чувств. Результаты исследований в области антропологии эмоций показывают, что норвежцы, финны, шведы, датчане, немцы имеют 1−2 друзей, с которыми подружились еще в раннем детстве, иногда — в студенческие годы.

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Все эти маркерные показатели свидетельствуют о том, что интеграция в индивидуалистические европейские общества во взрослом возрасте не является простой, если вообще возможной (не принимая во внимание брачные траектории или временные трудовые контракты на низкоконкурентной физической работе). Удовлетворит ли такой путь украинок (цев), которые имели бизнес, карьерные перспективы, широкий круг друзей и родственников дома?

Почему, оценивая мотивы возвращения / невозвращения украинцев, принимают во внимание только две первые ступени пирамиды Маслоу — удовлетворение физических потребностей и безопасность? Многочисленные отзывы украинок (цев) свидетельствуют о неудовлетворенности их потребностей в социальных связях, возникающих в эмоциональных сообществах родных, друзей, коллег; в уважении/признании, в самореализации. Факт пересечения нашими гражданами (к)ами границы и попадания в другие государства еще не означает, что они там обязательно останутся. Особенно если в Украине после Победы станет относительно безопасно и сыто. Здесь не действует даже аргумент о продолжении войны еще какое-то время, формировании привычек, приспособлении к жизни в другой стране, потому что те аккультурационные проблемы, с которыми приходится сталкиваться украинским гражданам (к)ам, которые до полномасштабного вторжения не планировали эмиграцию, могут быть решены (если вообще могут) в значительно более длительной временной перспективе, чем следующие год или два.

А дети! Те из них, которые попали в европейские страны и не имеют ресентимента бедности, пережитого их родителями в 90-х годах, были вырваны из своих привычных сред: не посещают кружки, доступные в Украине, выпали из-под опеки широкого круга родственников или хотя бы и мамы, и папы. Иноязычная среда, не всегда дружный коллектив (как раз его дружественность с затягиванием войны только падает), часто отстраненное отношение иностранных учителей приводят к геттизации украинских детей в среде своих, учебному саботажу, потере доверительных отношений с озабоченными, истощенными матерями. Поэтому в течение весеннего учебного семестра, по крайней мере, в Германии и Польше, росло количество детей, которые выбирали приоритетом онлайн-обучение в украинской образовательной системе. В Польше масштаб оттока из школ учеников из Украины был настолько значительным, что польский министр образования был вынужден комментировать эту ситуацию в контексте угроз, которые это может создать для польского общества. 56% украинских детей находилось вне польской образовательной системы!

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Школьное обучение — это не столько об образовании, сколько о социализации, усвоении детьми правил общежития в своем национальном сообществе, выяснении исторического происхождения этих правил, изучении языка, формировании круга друзей, то есть это не столько о получении знаний, подготовке будущих специалистов, сколько о воспитании граждан. Поэтому в ряде европейских стран обязательность школьного образования трактуется как неукоснительное посещение школы (физическое присутствие в помещении учебного заведения), а не уровень успеваемости или получение финального образовательного документа. За непосещение детьми школы предусматриваются штрафные взыскания с родителей, общественные работы или даже лишение родительских/опекунских прав.

Если гипотетические пробелы в социализации украинских детей так беспокоят министров образования других стран, то что уж говорить о рисках этой ситуации для Украины. Чего нам ждать от этого поколения? Оно не имеет ресентимента на Украину, оно не имело опыта обучения в советской школе, оно росло на пестром массовом культурном продукте, который, по крайней мере, не отличался от того, что слушали/читали/смотрели во всем мире. Для них Украина — это «потерянный рай», теплые воспоминания, украденный фрагмент жизни. Через несколько лет эти дети повзрослеют, получат право и возможность делать собственный жизненный выбор, их перспективы в стране пребывания вряд ли станут более заманчивыми, чем у их мам сейчас.

В Украине уже не будет войны, но будет национальное достоинство и потребность в рабочих руках для восстановления. Почему, говоря о возвращении наших граждан после войны, принимается во внимание только та категория людей, которая является взрослой на сейчас? Ведь есть значительная вероятность формирования нескольких мощных волн возвращения, как сразу по окончании войны, так и юных украинцев, воспитанных украинским онлайн-образованием за рубежом, несколько лет спустя.

И к этому вызову тоже уже нужно начать готовиться, потому что внутри генерального контура украинской национальной идентичности будут находиться большие пузыри, сформированные иностранными институциональными системами, а маленькие пузыри эмоционально-интимных сообществ надо будет восстанавливать или формировать заново. Тогда сформируется бескомпромиссный запрос на взаимопонимание, прозрачность, справедливость.

Поэтому нового гражданина — критического, эмпатийного, сознательного — нужно готовить уже сейчас. Украинцы должны научиться полемизировать, публично коммуницировать, проверять информацию, быть участливыми и эмпатийными. Поэтому национальная доктрина защиты детства и подготовки украинского гражданина через образование так же актуальна, как и будущая доктрина национальной безопасности.

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