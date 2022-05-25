Возврат к довоенному налогообложению: реальность или невыполнимая миссия 25 мая, 17:45 Цей матеріал також доступний українською

Действительно ли сейчас можно вернуть довоенное налогообложение

Сегодня украинское общество всколыхнул комментарий в СМИ министра финансов Сергея Марченко о необходимости повышать налоги до довоенного уровня. Заявление громкое, но чтобы понять, насколько реалистично его осуществление, нужно проанализировать, что вообще изменилось в налогообложении на время военного положения, и можно ли что-то «откатать» назад.

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Итак, с начала войны по факту было 10 основных изменений в налогообложении, уменьшивших налоговую нагрузку на предпринимателей и граждан. Чтобы оценить заявление министра финансов, следует их все вспомнить.

1. Внедрение системы единого налога со ставкой 2% от оборота с правом перейти на такую «упрощенную» систему всем субъектам хозяйствования без лимитов по доходам.

2. Льгота на налог на землю для пострадавших от боевых действий территорий.

3. Отмена акциза и уменьшение до 7% НДС на горючее.

4. Отмена пошлины и НДС для всех ввозимых товаров «упрощенцами».

5. Отмена акциза, НДС и пошлины для ввоза авто из-за границы.

6. Освобождение от налогообложения выплат гражданам за передачу ВСУ трофейной техники оккупанта.

7. Освобождение ФОПов 1 и 2 групп от единого налога.

8. Освобождение от экологического налога компаний на оккупированных территориях и территориях активных боевых действий. Льгота предусмотрена до конца 2022 года.

9. Земельные участки на оккупированных территориях и территориях активных боевых действий освобождаются от минимального налогового обязательства.

10. Не начисляются штрафы и пени за налоговые нарушения.

Проанализируем, что же реально может отменить Минфин

Теперь проанализируем, что же реально может отменить Минфин.

Возможность пользоваться «упрощенной» системой налогообложения со ставкой 2% отменять не будут. В этом нет смысла, потому что даже потерь по этой статье почти нет.

Льготы на реализацию горючего и ввоз автомобилей тоже менять не будут. Оба вопроса политические и имеют значительный общественный резонанс.

Также чувствительными политическими вопросами являются штрафы, пени и налоги ФОПов 1−2 групп, поэтому возвращать их власть тоже пока не отважится.

Выплаты за передачу ВСУ трофейной российской техники во время войны просто нелогично облагать налогом. Тем более что бюджет от этого почти ничего не теряет.

Льготы по налогу и минимальному налоговому обязательству за землю, а также экологическому налогу в принципе пока не работают, потому что Кабмин не утвердил необходимые для этого подзаконные акты.

Из столь быстрого анализа можно заключить, что потенциала вернуть налогообложение до довоенного уровня просто нет. Единственное нововведение, которое могут отменить, — это освобождение импорта от НДС. Но о целесообразности этого шага говорят многие украинские производители, поэтому такое изменение не будет неожиданным.

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