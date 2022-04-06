Главная цель. Что Россия будет делать дальше 6 апреля, 23:13 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

После того, как ей не удалось захватить всю Украину, РФ постарается реализовать проект «Новороссия» в варианте 2.0

Бучу, Ірпінь та Гостомель звільнено, і тепер відповідні структури працюють над тим, щоб знайти всіх, хто катував і вбивав їх мешканців. Кожен злочин буде документуватися, зараз збирають показання свідків, які можуть прояснити загибель тієї чи іншої людини, думаю, всі ці матеріали будуть накопичуватися, будуть порушені справи, весь цей фактаж ляже в основу міжнародного розслідування, і, відповідно, будуть ухвалені рішення щодо воєнних злочинів та воєнних злочинців. Тим більше, що підстави для порушення таких справ точно є і відповідні міжнародні інституції виявили намір допомогти нам у цьому процесі.

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Зараз усе залежатиме від того, наскільки ефективно та швидко спрацюють наші органи. Зрозуміло, що працювати доводиться в достатньо складних умовах, але думаю, що усіх катів буде знайдено і засуджено, в першу чергу міжнародними судами за воєнні злочини або злочини проти людства. Нашій розвідці відомо, які військові частини дислокувалися в цих районах, і, відповідно, відомі імена і прізвища командирів цих військових частин. І вони, і ті, хто віддавав їм злочинні накази — йдеться про вище політичне керівництво Росії, — понесуть абсолютно заслужене покарання.

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Маю надію, що якщо наші спецслужби, наші розвідувальні органи матимуть змогу до когось дотягнутися, вони до них дотягнуться. Але це буде достатньо складно, тому що військові частини, які дислокувалися в цих районах, виведені з території України. Вони відправилися на відновлення боєздатності до Білорусі та Росії, і, скоріше за все, найближчим часом повернуться або вже повертаються в Україну, але в інший регіон: вони братимуть участь у бойових діях на сході. Саме тому дотягнутися до них буде набагато складніше, але я твердо вірю в те, що буде зібрана необхідна доказова база, і твердо вірю в неминучість покарання. Те, що сталося в Бучі, Ірпені та в інших містах — це жахливо, але, на превеликий жаль, це може бути не останній випадок, коли ми чутимемо і бачимемо інформацію про воєнні злочини. Я думаю, що у міру того, як території будуть звільнятися, ми ще неодноразово стікатимемося с такими фактами.

Зараз росіяни не мають потуги та спроможності блокувати і атакувати Харків

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Заяви офіційних осіб України про те, що найближчим часом основні воєнні дії розгортатимуться саме на півдні та на сході, небезпідставні. Наша розвідка мала інформацію про те, що Росія буде виводити свої БТГри із Київської та Чернігівської областей, ще перед цім, як це почало відбуватися. Більше того, коли представники російської делегації на перемовинах подавали це як жест доброї волі з їхнього боку, мовляв, задля успіху подальших перемовин вони готові знизити інтенсивність боїв на Київщині та на Чернігівщині, вони просто констатувати факт — військові на той час вже готувалися до виходу.

Для чого це робиться? Росіяни с подивом для себе ще десь на третьому-четвертому тижні війни усвідомили, що їм не вистачає наснаги, не вистачає потенціалу, не вистачає вміння, будемо називати речі своїми іменами, одночасно атакувати на різних напрямках. Тому вони зосередилися на тому напрямку, який для них є важливим.

Чому важливі схід і південь?

По-перше, в РФ зрозуміли, що та мета їхньої так званої спецоперації, яку вони ставили — захопити, окупувати та контролювати всю територію України, — не реалізується, відповідно, вони мають зберегти обличчя. Тобто, якщо доведеться цю так звану спецоперацію припиняти на, скажімо, підставах якоїсь мирної угоди чи перемир’я, вони мають хоча б щось показати, і тоді як раз історія про «звільнення», як вони кажуть, Донбасу їм дуже потрібна. Нагадаю, що передувало російському вторгненню так зване визнання ЛНР і ДНР, — і для того, щоб тепер казати, що це «звільнення» і було ключовою метою, яку вони досягли, для них є вкрай важливим захопити ці території.

Другий момент: інтенсивні бойові дії на Донбасі необхідні росіянам для того, щоб виконати одне з ключових завдань, яке вони ставили перед собою з самого початку: повне оточення і знищення українського угруповання в так званій зоні ООС (Операції Об'єднаних сил) на території Луганської і Донецької областей. На момент вторгнення там була дислокована значна частина наших найбільш боєздатних бригад і велика частина озброєння — тому Росія вважає, що якщо вдасться знищити угруповання Об'єднаних сил, це суттєво послабить спроможність української армії.

По-третє, Донбас необхідний росіянам ще й для того, щоб остаточно виконати завдання по захопленню Маріуполя, який вони не можуть взяти вже чотири тижні. Маріуполь для них дуже важливий і тому що це порт, і тому що це ключова точка в пробиванні так званого сухопутного коридору від Криму до Донбасу. При цьому бої в Маріуполі дуже складні, тому що це бої в умовах достатньо густої забудови — щоб просуватися в таких умовах, треба мати відчутну перевагу, і тому Росія хоче зосередити максимально велику кількість військ саме там.

Наскільки я розумію, російські війська планують відновити активні бойові дії приблизно завтра-післязавтра. Їхня ротація поступове завершується, тобто вони поки що здатні доукомплектувати ті БТГри, які зазнали суттєвих втрат. Для цього стягують військовослужбовців з військових баз Вірменії та Таджикистану, контингент з Сирії, Південної Осетії та Абхазії, йде мобілізація резервістів і поступово, поки що в невеликих обсягах, але вже відбувається укладення контрактів з добровольцями. Отже, на цю другу ротацію вони поки людей набрали.

І їм вкрай важливо, як вони вважають, до кінця квітня завершити цю операцію для того, щоб вийти на адміністративні кордони і потім відновити наступи в інших напрямках. Що розуміється під іншими напрямками? Харків, Запоріжжя, Одеса, Миколаїв. Це в них теж в планах, і ці плани нікуди не зникають. Зараз Росія, не отримавши можливості захоплення цілої України, фактично намагається реалізувати проект «Новоросія», тільки у варіанті 2.0, тобто відрізати південний схід від решти України. І вона прагне виконати це завдання до 9 травня, щоб 9 травня звітувати про героїчні успіхи і мати можливість нав’язувати Україні свої умови на перемовинах, ключовий раунд яких приблизно тоді ж й відбуватиметься.

Що росіяни будуть робити зараз?

По-перше, посилять штурм Маріуполя, хоча він там і так достатньо жорсткий. По-друге, вони вже збирають ресурси, щоб з напрямку Балаклія — Ізюм ударити на напрямок Краматорськ — Слов’янськ — для того, щоб спробувати оточити наше угруповання на Донбасі і не дати йому можливість маневрувати. Вони, судячи з усього, будуть завдавати додаткових ударів у напрямку Запоріжжя і, можливо, Кривого Рогу, не стільки для того, щоб зараз їх захоплювати, скільки для того, щоб скувати ту частину наших збройних сил, яка там знаходиться, і позбавити можливості надавати ресурси, як матеріальні так і людські, угрупованню в зоні ООС.

При цьому Харків також залишається в переліку пріоритетів, але він зараз не є головним з них. Вони вже заходили в це місто частково, але їх звідки вибили, Харків досить непогано укріпився, під Харковом їм добряче дали в голову, наскільки добряче, що командуючого 58-ї армії РФ було, наскільки я знаю, відсторонено від посади. Йому навіть намагалися пред’явити звинувачення у державній зраді, тому що частини 58-ї армії були розбиті під Харковом. Зараз росіяни не мають потуги та спроможності блокувати і атакувати Харків, тому там будуть позиційні бої, але головне для них зараз це ООС і Маріуполь.

Щодо Херсонської області і захопленої частини Запорізької області, то це якраз ті регіони, де вони намагаються пустити коріння. Вони чомусь собі сподівались, — я так розумію, річ у тім, що люди, які їм радили (це стосується розвідки, контррозвідки і політичних радників, переважно наших колишніх громадян, політичних емігрантів), — чомусь вважали, що там буде приблизно так, як було в 2014 році. Що там буде хліб, сіль, килимові доріжки, що можна буде домовитися, що буде якщо не колаборація, то принаймні не спротив, максимально лояльне ставлення. І коли вони з подивом для себе з’ясували, що всього цього не відбувається, а натомість відбувається доволі активний протест, вони вирішили змінювати тактику. Фактично вони почали запроваджувати достатньо активний окупаційний режим. Що це означає? Комендантська година, патрулювання вулиць, кримінальні справи за спротив окупаційній владі, заборона на проведення масових акцій. Але для всього цього їм потрібні будуть додаткові сили, і це одна з причин, чому видавалися малоймовірним свого часу широкомасштабне вторгнення. Сил і засобів для вторгнення вистачало — не вистачало ресурсів, дефіцит яких росіяни відчували вже наприкінці першого тижня. А головне — не вистачало сил і засобів для контролю тих територій, які вони збиралися захоплювати. Для того, щоб контролювати місто, їм потрібно буде патрулювати вулиці, ставити блокпости, охороняти критичні об'єкти — залізницю, дороги, військові частини. Їм необхідні комендатури, свої відділи ФСБ, контррозвідники, опери, судді, прокурори, поліція, Росгвардія, а все це величезна кількість людей. І вони поступово сколочують ці бригади, які зараз будуть працювати, умовно кажучи, в Херсоні, Бердянську, Скадовську, Генічеську, тобто все це зараз готують.

Росіяни якійсь час вважали, що все це непотрібно буде робити, місцеве населення, місцеві зрадники все це зроблять за них. Але достатньої кількості поліцаїв вони не знайшли, і вони зараз робитимуть все набагато жорсткіше, але це потребує часу і додаткових ресурсів. Це вони зараз і роблять.

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