Трагедия России 1 мая, 15:00 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Трагедия российского народа в том, что даже сейчас, после устроенной им бойни, он продолжает поддерживать Путина

Яка прірва між росіянами та українцями. Син моєї знайомої був у складі Добровольчих формувань територіальних громад, коли ворога зупиняли в Гостомелі. Зараз він готується продовжити службу в підрозділі ЗСУ. Хлопчина бачив замордованих росіянами українських громадян в Бучі. Згвалтованих дівчат із зв’язаними руками. Так от, його мама просить, аби він не вбивав окупантів: «Синок, бери їх у полон. Нехай їх український суд судить. Нехай їх судить міжнародний трибунал».

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Ми все-таки стали частиною Європи. Це просить мама, яка посивіла, коли з сином не було зв’язку, бо мобільник загубився під обстрілами. І це лише за кілька днів вона отримає цей дзвінок із словами: «Мамо, я живий!». А до того вона дивилася на чорний дим з Гостомеля, який закривав небо. Ридала і билась головою в стіну.

І тепер жінка просить, аби з російськими військовими все було за законом. Щоб їх судив український народ. І це не вигадана історія. Я вже навіть не згадую те, що говорять російські мами своїм синам, яких у них забрали на цю війну. А частина з цих синів пішли на бійню свідомо. Нищити «укрофашистів». І тепер вбивають навіть кількамісячних немовлят.

Російські мами не організовують протестних рухів солдатських матерів. В Росії це неможливо. І звертатись до них немає сенсу. Вони не проти, аби їхні діти вбили якомога більше українців, але при цьому самі залишились живими. Сподіваюсь, що не всі. Але значна більшість.

Більшість росіян так і не збагнули, що вони всі накоїли

Між нами — прірва. Ми не те, що не будемо ніколи братами і сестрами. Ми навіть не зрозуміємо ніколи одне одного. Інші цінності, інші правила, інші уявлення про добро і зло. Інше виховання, інша освіта, різні системи координат. Невиправданому насильству я дивувався ще в школі, читаючи Достоєвського. Сокирою по голові заради гаманця… Вбивці і насильники, звісно, є в усіх країнах і в усіх системах координат. І у нас їх вистачає. Як і мародерів. Це правда. Але так, щоб вбивства, гвалтування, грабіж, війна були державною політикою за підтримки майже всього народу. Це масштабне цивілізаційне збочення. Величезна патологія в генезисі сучасної цивілізації. Зона якоїсь психологічної аномалії на території однієї шостої суші земної кулі.

Трагедія російського народу не лише в тому, що він викохав і підтримував кривавого м’ясника, який спочатку власну країну перетворив на в’язницю, а потім повів цей нещасний, неосвічений (ви чуєте, як їхні зольдати розмовляють між собою, якою мовою?), бідний і голодний російський народ із зруйнованою кремлівськими медіа-кілерами свідомістю на масові вбивства й руйнування в Україні.

Трагедія російського народу в тому, що навіть тепер, після влаштованої ним бійні, він продовжує підтримувати путіна і його кодло. І робить вигляд, що ракети, які вбивають людей в Україні - в тому числі й тримісячних дітей — це і є його «священна війна» із всесвітньою змовою проти Росії. Більшість росіян так і не збагнули, що вони всі накоїли.

В основній своїй масі росіяни, на жаль, навіть не наблизились до усвідомлення глибини прірви, у якій перебувають. І це дозволяє путіну продовжувати кидати їх пачками в пекельну пічку. Таким чином наше спільне побажання, щоб окупанти горіли у пеклі разом із своїм путіним, здійснюється не в потойбіччі, а вже тепер і зараз.

Але трагедія України у тому, що її народ платить за порятунок цивілізації від сучасного російського нацизму дуже високу ціну…

Тим часом, українська мама просить сина не вбивати російських військових. Нехай їх судить Бог, український народ і міжнародний трибунал. Син лише обіймає маму, притискає до себе і… нічого не обіцяє. Ні обіцянок, ні пробачень. Надто багато бачила людина, як на свій вік.

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