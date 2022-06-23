Хорошая и плохая новости 23 июня, 22:03 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 23 июня 2022 года

● Хорошая новость: путь в ЕС почти открыт. Европарламент принял резолюцию в поддержку предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС. Финальное слово в этом вопросе должно быть сказано на проходящем сейчас в Брюсселе саммите стран ЕС.



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● Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что все 27 стран — членов ЕС договорились о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

● Плохая новость: война будет затяжной. Война России против Украины будет «долгосрочной», считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, союзники по НАТО несут «политическое и моральное обязательство» не прекращать поставки оружия Украине. «Мы должны поддерживать поставки современных вооружений, тяжелых вооружений, как это уже давно делают союзники по НАТО, а также ту роль, которую НАТО может сыграть в обеспечении поддержки», — сказал Столтенберг.

● Генсек добавил, что война в Украине фактически началась еще в 2014 году.

● Запасов Запада может не хватить. У западных союзников Украины недостаточно боеприпасов для поддержки ВСУ в долгой войне, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Мол, Британия, Евросоюз и США не были готовы к тем угрозам, с которыми они столкнулись, и уже во многом израсходовали свои запасы. Уоллес сказал, что западная техника, которую передали Украине, хорошо себя показывает, но пути поставки еще не налажены.

● Британская The Times написала, что Украина уже получила около 300 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов, но если ВСУ будут использовать их с такой же интенсивностью как армия России, то их хватит на 40 дней. После этого Украине потребуются новые снаряды, которые, возможно, Запад сейчас поставить не сможет.

● 20 июня премьер Великобритании Борис Джонсон и Бен Уоллес провели переговоры с производителями вооружения по увеличению темпов производства.

● Русские учли свои ошибки. Американская разведка считает, что войска страны-агрессора учатся на своих ошибках, совершенных на ранних этапах вторжения. Об этом сообщил CNN, со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с данными разведки. Они утверждают, что оккупанты улучшили логистику и линии снабжения, а также координацию воздушных и наземных атак. Также разведка США не ожидает, что HIMARS мгновенно изменят ситуацию на поле боя.

● По оценкам американской разведки, российские силы планируют продолжать интенсивные атаки на востоке страны, с мощными артиллерийскими и ракетными ударами и с намерением со временем измотать украинские силы и решимость НАТО.

● Лето для врага будет жарким. Американские реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину, сообщил министр обороны Алексей Резников. «Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них», — написал он в Twitter.

● Новая порция оружия. Администрация президента США Джо Байдена сегодня объявит о дополнительной военной помощи Украине. Об этом сообщил CNN, сославшись на неназванного американского чиновника. Помощь будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS, а также артиллерийские боеприпасы. По данным чиновника, стоимость нового пакета помощи не превысит $500 млн.

● Программа Большое восстановление. Одним из вопросов, который будут обсуждать лидеры стран G7, станет проект перспективного плана Маршалла для Украины. Объявивший об этом канцлер Германии Олаф Шольц надеется на единый фронт долгосрочной поддержки Украины. Ведь восстановление Украины будет задачей нескольких поколений европейцев.

● Шольц добавил, что для финансирования восстановления Украины в течение многих лет потребуются миллиарды долларов, и перспективный план может сработать только в том случае, если европейские страны, другие крупные страны-доноры и международные организации будут работать вместе.

● Канцлер убежден, что решающее значение имеет структура такого плана восстановления: как будет осуществляться координация на международном уровне, как будут определяться приоритеты в инвестировании и прочее.

● Шольц заявил, что вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен намерен созвать конференцию экспертов по восстановлению Украины под эгидой председательства Германии в G7.

● Четыре города, на которых сосредоточен враг. Российские оккупанты в ближайшее время попытаются захватить Северодонецк и Лисичанск, а позже сосредоточиться на штурме Краматорска и Славянска. Об этом заявила Анна Маляр, замминистра обороны. «Им [оккупантам] нужен повод, чтобы объявить командованию о выполнении задачи по установлению контроля над Луганской и Донецкой областями или выходу на географические границы областей», — пояснила она.

● Возле Лисичанска — сложная ситуация. За последние три дня российские оккупационные войска смогли продвинуться в сторону Лисичанска примерно на 5 км, сообщили в Минобороны Великобритании. Некоторые украинские части отошли, чтобы не попасть в окружение. «Улучшение показателей России в этом секторе, вероятно, является результатом недавнего подкрепления и сильной концентрации огня», — считают британцы.

● В британском Минобороны отметили, что хотя российские войска оказывают все большее давление на выступление в Лисичанске-Северодонецке и им удается «ползучее» продвижение, планы врага по созданию более глубокого окружения и захвату запада Донецкой области затормозились.

● Северодонецк — цель № 1. На Донецком направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на установлении полного контроля над Северодонецком, расположенном восточнее уже упомянутого Лисичанска.

● В Генштабе ВСУ пояснили: подразделения агрессора также ведут наступательные действия с целью окружения украинских войск в районе Лисичанска и блокировании основных логистических путей.

● На Северодонецком направлении оккупанты захватили населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка. И ведут штурмовые действия с целью установления контроля над Сиротино. Также враг готовится форсировать реку Северский Донец.

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● Маневренная оборона. Комментируя захват врагом двух сел, Анна Маляр, замминистра обороны, пояснила: «На востоке продолжаются ожесточенные бои. На сегодняшний день враг имеет огневое преимущество, но ВСУ наносят ему потери. Делают все, чтобы не допустить окружения и продвижения врага вглубь. Ситуация сложная, этого никто не скрывает. Сейчас украинские войска осуществляют маневренную оборону, так на военном языке это называется, меняют определенные рубежи».

● «Россияне собрали все резервы — войска, технику — даже с оккупированных территорий. И все это направили на штурм Северодонецка и в направлении Золотое-Тошковка, — рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА. — Россияне имеют, к сожалению, успех со стороны Тошковки [южнее Северодонецка] — им удалось продвинуться на несколько населенных пунктов. В Северодонецке круглосуточно обстреливают все позиции наших защитников».

● Хотят закрыть кольцо. На Бахмутском направлении российские оккупанты, по данным Генштаба, ведут наступательные действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Волчеяровка. Войска страны-агрессора пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового с целью установления контроля над трассой Бахмут — Лисичанск (чтобы отрезать украинскую группировку в Лисичанске-Северодонецке).

● По данным Генштаба, на южном фронте враг укрепляет свои позиции, чтобы остановить наступление ВСУ и планирует свои контратаки под Николаевом.

● Не получится. «Враг использует тактику запугивания мирного населения. Выйти на админграницы [Херсонской области] они хотят уже более двух месяцев. А информацию о том, что они подвозят технику, лично я связываю с эффективной работой украинской артиллерии, которая эту технику уничтожает. Я не вижу возможности у оккупантов продвинуться в направлении Николаева», — отметил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

● Раскрывать карты на юге не стоит. В Минобороны отреагировали на распространение в соцсетях информации об успешных действиях ВСУ в районе Херсона. Как написала в ФБ замглавы ведомства Анна Маляр, такие данные могут навредить украинским военным: «Даже если у вас есть свои источники информации на фронте, не нужно писать в соцсетях детали военных операций ВСУ. Тем более что источники на тактическом уровне не владеют всей ситуацией в целом, ибо имеют представление только о фрагменте».

● Маляр объяснила, что речь идет о появившихся накануне в соцсетях сообщениях двух бывших (Виталия Куприя и Игоря Мосийчука) и одного действующего депутата о том, какое оружие применяется на Херсонском направлении и о «занятых улицах Херсона».

● Минус 1,5 тыс. танков. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 34 430 своих военных, из них 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

● Также оккупанты лишились более 10 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1504 (+8 за сутки), боевые бронированные машины — 3632 (+18), артсистемы — 756 (+4), реактивные системы залпового огня — 240 (+1), средства ПВО — 99 (+0), самолеты — 216 (+0), вертолеты — 183 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 620 (+6) и многое другое.

И для финала:

● Фантастическая работа Притулы и украинцев. Волонтер и ведущий с помощью соотечественников всего за сутки собрал почти 300 млн грн. Их хватит на два беспилотника Байрактар.

● 22 июня Притуле исполнился 41 год. В свой день рождения он открыл сбор средств на масштабный проект: в течение недели собрать $15 млн на три Байрактара для ВСУ. И за сутки ему задонатили две трети от необходимой суммы.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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