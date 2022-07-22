Украина разблокировала зерно, а Банковая заблокировала Корбана 22 июля, 19:11

Чем жила страна 22 июля 2022 года

● Украина разблокировала свое зерно. Украина подписала договор с Турцией и ООН о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. На подписании в Стамбуле присутствовал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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● Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор. Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором.

● Замминистра инфраструктуры Мустафа Найем в Telegram написал, что соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Он подчеркнул, что подписанный текст договоренностей будет опубликован в полном объеме.

● «Контроль за портами Одесса, Черноморск и Южный полностью был и остается за украинской стороной. Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается», — рассказал Найем.

● По словам представителей ООН, предварительные поставки могут начаться уже в субботу.

● Согласно соглашению, представители Турции, Украины и ООН будут следить за погрузкой зерна на суда в украинских портах. После этого украинские лоцманские суда будут направлять суда, перевозящие зерно, используя карту безопасных маршрутов. Затем суда пересекут Черное море в направлении пролива Босфор под наблюдением совместного координационного центра в Стамбуле, куда входят представители ООН, Украины, России и Турции.

● Корабли, заходящие в Украину, под наблюдением того же координационного центра будут проверяться на предмет наличия оружия.

● Зерновое соглашение, которое сегодня подписали в Стамбуле, будет действовать 120 дней с возможностью пролонгации. И позволит разблокировать три порта Украины — Одессу, Черноморск и Южный.

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● Корбана заблокировали на границе. Глава терробороны Днепропетровской области, бизнесмен Геннадий Корбан сообщил, что находится в пункте перехода границы Смильница и не может попасть в Украину. В ФБ он подтвердил, что у него изъяли паспорт гражданина Украины.

● «Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш… Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года. Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?» — написал Корбан.

● 21 июля Сергей Власенко, депутат фракции Батькивщина, выложил в ФБ полученный им из неназванных источников указ президента Украины. В нем речь шла о людях, которых «следует считать такими, которые потеряли гражданство» и были указаны фамилии десяти человек. Большинство из них мало кому известны, но только не трое из них: миллиардер Игорь Коломойский, уже упомянутый его бывший бизнес-соратник Корбан, а также депутат запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович.

● В ОП так и не подтвердили, что этот указ имеет место быть.

● Оружие — под контролем. В Украине презентовали модуль информационно-аналитической системы СОТА по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров. В системе есть общедоступная информация, информация для служебного пользования и секретная информация государства и партнеров. Об этом сообщили в СНБО.

● Модуль СОТА позволяет контролировать новые поставки вооружения по статусу (например, «готово к отгрузке», «в дороге» или «получено ВСУ») и странами-давателями, анализировать поставки оружия во временном разрезе, по периодам взятия на вооружение, странам-давателям, соответствием стандартам НАТО, отнесению к советским образцам вооружения тому подобное.

● Кремль пытается сорвать поставки. Ключевая цель российских информационных операций сегодня — сорвать поставки оружия, дискредитировав ВСУ, заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП. По его словам, западная дальнобойная артиллерия и РСЗО причиняют много ужасной боли российским военным складам и логистическим центрам.

● «Поэтому ключевая цель российских информационных операций сегодня — сорвать поставки оружия, дискредитировав наши Вооруженные Силы как надежного партнера и пользователя», — написал Подоляк в Twitter.

● Подоляк добавил, что «Кремль хочет сыграть на страхах западных обществ, распространяя примитив о «черном рынке».

● Нужны доказательства. Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя сообщения Европола о «признаках контрабанды оружия из Украины в страны ЕС», заявил, что он ожидает предметного разговора. «С фактами и доказательствами заявлений о существующих якобы случаях „торговли оружием и военными товарами на черном рынке“ из Украины», — написал он в Twitter. По словам Данилова, Украина максимально заинтересована в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании.

● Немецкие ПВО будут к концу лета. Немецкие системы ПВО IRIS-T, которые должны быть переданы Украине, находятся на стадии производства.

● Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок: «Наша проблема, как и у многих европейских государств, состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, IRIS-T — одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета».

● Путин хочет в 2023-м взять Одессу? В начале 2023 года Россия может начать новое масштабное наступление на Украину, чтобы захватить Одессу и юго-западное побережье, а также отрезать Украину от Черного моря, написал американский журнал Foreign Policy.

● «Предполагается, что в следующем году они [украинцы] могут столкнуться с еще одним очень серьезным российским наступлением. И мы должны сделать все возможное, чтобы дать им не только оборудование, но и людей — свежих людей, хорошо обученных людей — чтобы попытаться пережить это», — сказал на условиях анонимности западный чиновник.

● Чиновники из США и ЕС считают, что Кремль нацелился на Одессу как на «главный стратегический приз на следующем этапе войны».

● Враг выдохся. Российские войска с 16 июля продолжают локальные атаки восточнее Северска, а также восточнее и южнее Бахмута, однако не добились значительных территориальных успехов в этих районах. Об этом в своей сводке написал американский Институт изучения войны (ISW).

● Другие выводы аналитиков ISW о ситуации в Украине за минувшие сутки: нынешний оперативный темп армии РФ не слишком отличается от темпа наступательных операций оккупантов в период формальной российской оперативной паузы, и маловероятно, что войска врага смогут осуществить значительные завоевания в ближайшие недели; Россия, вероятно, израсходовала 55−60% своего резерва высокоточного оружия (по данным ГУР Минобороны Украины, речь идет о ракетах Х-101, Х-555, Искандер и Калибр); оккупанты провели безуспешную наземную атаку севернее Харькова; противник провел ограниченную наземную атаку в Херсонской области; армия РФ, вероятно, хранит оборудование и вооружение на объектах Запорожской АЭС, чтобы защитить его от ударов Украины.

● Стреляют тем, что есть. По информации Минобороны Великобритании, Россия увеличила использование ракет ПВО в качестве вспомогательного средства для наземных атак из-за острой нехватки специализированных ракет для этих целей.

● В сводке ведомства в Twitter говорится, что Россия развернула стратегические системы ПВО С-300 и С-400, предназначенные для уничтожения самолетов и ракет на больших расстояниях, недалеко от Украины с самого начала вторжения. Эти системы имеют относительно небольшие боеголовки, предназначенные для поражения самолетов. Они могут представлять значительную угрозу войскам на открытой местности и в легких домах, но вряд ли пройдут через укрепленные конструкции. Ими враги бьют, например, по Николаеву.

● 150 «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 39 тыс. своих военных, из них 150 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

● Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1704 (+0 за сутки), боевые бронированные машины — 3920 (+8), артсистемы — 863 (+4), реактивные системы залпового огня — 251 (+0), средства ПВО — 113 (+0), самолеты — 221 (+0), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 713 (+3) и многое другое.

● Пушечное мясо Путина. Потери в результате войны против Украины в основном ощущаются в более бедных сельских общинах России, заявил глава британской разведки МI-6 Ричард Мур. Кремлевский диктатор еще не вербует силы для войны из районов среднего класса Санкт-Петербурга или Москвы.

● «Они [отправленные на войну] из рабочих городов Сибири. Они непропорционально в большей степени принадлежат к этническим меньшинствам. И это его [Путина] пушечное мясо», — сказал Мур.

И для финала:

● Инфляция из-за курса не разгонится. В НБУ заявили, что корректировка официального курса гривни по отношению к доллару на 25% не означает равнозначного роста цен. Там отметили, что это решение повлияет на инфляцию на уровне около 2−3 процентных пунктов. Примерно 0,6−0,8 процентных пунктов придется на прямые и вторичные эффекты от повышения цен на топливо.

● Дизель подешевеет. Укрзализныця договорилась с польской компанией PKN Orlen о долгосрочном сотрудничестве в поставках дизельного топлива.

● «Таким образом, мы рассчитываем не только на улучшение ситуации с нехваткой топлива, но и на уменьшение цены дизеля на АЗС. Планируем, что уже в ближайшее время сможем обеспечивать ключевые потребности страны в топливе: потребности ВСУ, аграриев, промышленности и гражданского населения», — заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

● По словам Кубракова, УЗ также работает с другими крупными поставщиками нефтепродуктов для насыщения украинской экономики необходимым количеством топлива.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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