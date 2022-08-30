Почему США и НАТО не поставляют в Украину больше оружия? От чего это зависит? 30 августа, 13:01 Эксклюзив НВ

Я все еще получаю одни и те же вопросы снова и снова. Поэтому попытаюсь закрыть эту тему для обсуждения раз и навсегда

В первой части будет рассмотрена «группа вопросов», связанных с поведением Запада в отношении Украины. Хотя я уже отвечал на них несколько раз, я все еще получаю одни и те же вопросы снова и снова. Вот их суть: почему США и НАТО не поставляют в Украину намного больше оружия? От чего это зависит?

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Да, США только что объявили об очередном оборонном пакете стоимостью $3 млрд, но проверьте его содержание: боеприпасы и системы ПВО, и до принятия на вооружение последних еще несколько месяцев. Далеко не достаточно того, что больше всего нужно Украине, чтобы противостоять российскому артиллерийскому превосходству. Во-первых, европейская часть НАТО фактически больше месяца не давала обещаний о новых поставках вооружений. Итог: за исключением обучения, проводимого различными странами — членами НАТО (а иногда и в них), полезного для ежемесячного «продуцирования» около 15 000 новых и хорошо обученных украинских бойцов, ничто из того, что сейчас происходит вокруг Украины, не изменит ситуацию на передовой.

Возникают логические вопросы: они (западные лица, принимающие решения) все слепы, безумны или в чем проблема? Они боятся Путина? Или этот конфликт «уже» является «промышленной войной», и Запад просто не может производить и поставлять больше?

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