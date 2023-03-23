Меня беспокоит район Авдеевки. Что происходит сейчас на фронте 23 марта, 10:15 Эксклюзив NV

Я не говорю, что это повод для паники, но это создает шаткое положение для гарнизона ВСУ

Начнем со стратегического уровня. Многие спрашивают меня, что я думаю по поводу того, что русские сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Ну что вам сказать?

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Прежде всего: мы имеем дело с теми людьми, которые гордятся тем, что советский перехватчик Су-15 сбил Боинг-747 корейских авиалиний и хладнокровно убил 297 членов экипажа и пассажиров, еще в сентябре 1983 года. Кто бы сказал, что они поступят иначе когда-нибудь снова — и в том случае, и в десятках других, подобных случаях. Кто гордится столкновением одного из своих Су-27 с норвежским Lockheed P-3B Orion в сентябре 1987 года?

Но 35 с лишним лет изучения таких «несчастных случаев» и просмотр видео, опубликованного Пентагоном, вызывают «этот (пресловутый) зуд» в моем мизинце. И это говорит мне о том, что русский пилот неправильно оценил ситуацию, потому что он не привык перехватывать такие мелочи, как General Atomics MQ-9 Reaper. ВКС не тренирует «разнородный воздушный бой»: в лучшем случае это тренировки с «Сухими» против «Сухих» или против МиГ-29: это самолеты примерно одинакового размера и летно-технических характеристик, на которых они летают.

Таким образом, у пилотов нет «ощущения» размера других объектов в воздухе вокруг них. Более того, при всей своей мощности Су-27 — это большие, тяжелые самолеты с большой инерцией, что видно на опубликованном американцами видео.

Только обратите внимание на «толстый зад» российского «Сухого», висящий примерно на 15 метров ниже спины пилота, как только последний понял, что находится на пути к столкновению.