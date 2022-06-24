Очень хотят помешать украинцам. Что происходит на Донбассе 24 июня, 01:45 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Сегодня ещё одно обновление «на скорую руку»

Немецкие танки Panzerhaubitze-2000 (PzH-2000) и чешские РСЗО RM-70 не только находятся в Украине, но и уже участвуют в боевых действиях.

Воздух

Вчера утром БПЛА врезался в Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод к северу от Ростова-на-Дону (примерно в 150 км от линии фронта), вызвав крупный пожар. Неизвестно, что это был за БПЛА и кто им управлял: некоторые предполагают, что это мог быть ПД-2 украинского производства. Однако производитель это опроверг. Между тем, мнения колеблются между «операцией под чужим флагом» и «чем-то, сделанным в КНР». Если верно последнее, то это должен был быть БПЛА Mugin-5 Pro-UA с полезной нагрузкой 15−20 кг и продолжительностью полета семь часов.

Видео дня

Российская квазибаллистическая ракета «Искандер» вышла из строя вскоре после пуска с полигона под Белгородом. 22 июня к промышленному кварталу Николаева приблизились семь российских ракет: две заявлены как сбитые, но как минимум одна попала в неизвестный объект, в результате чего он загорелся.

Ситуация к югу от Лисичанска достигла такого уровня, что вчера Су-24 и Су-25 ВВС Украины нанесли около двух десятков авиаударов по наступающим там российским и сепаратистским войскам.

Битва за Донбасс

Харьков. Должно быть, россияне продвинулись к невысоким холмам к северу от города, в этом случае их артиллерия снова сможет обстреливать Харьков. Между прочим, 22 июня они «демилитаризовали» одну из станций метро на севере города. При этом украинцы по-прежнему держат как минимум южную сторону Терновой и южную сторону Рубежного.

Украинцы потеряли много войск, пытаясь сохранить путь открытым

Изюм-Славянск. Долина и Богородичное остаются под украинским контролем: на самом деле, кажется, российских штурмов этих двух мест стало значительно меньше за последние несколько дней. По иронии судьбы, путинцы тем временем продолжают рапортовать о «боевых действиях в районе Богородичного и Долины».

Северодонецкий котел. Гарнизон держится, чем бы его ни атаковали россияне. Связь не нарушена, снабжение идет: действительно, гарнизон был даже усилен и оперирует ротой танков (последние были переброшены в последние несколько дней, чтобы помочь оттеснить русских от Международного аэропорта, это просто для примера). О том, что «противник полностью изолирован и не может уйти от «Азота», сообщают фанаты Путина по всему миру.

Лисичанск. Вот где ситуация остается кризисной: кажется, арьергард 57-го меха и 118-й ТД бригады был отрезан при попытке отхода от Золотого и Горского на север. Причина: после взятия Подлесного сепаратисты продвигались на запад, а затем РФА продвигались на восток от Врубовки, закрывая котел. Украинцы потеряли много войск, пытаясь сохранить путь открытым, но тщетно. Не знаю точно, сколько войск находится в образовавшемся котле, но это явно далеко не «2000», заявленные русскими и сепаратистами: это была удерживающая акция, направленная на то, чтобы выиграть время, тяжелое вооружение было выведено еще на прошлой неделе, а основная масса войск — почти сразу после прорыва сепаратистского 4-го полка у Тошковки.

Другая проблема заключается в том, что дорога Т1302 (соединяющая Бахмут с Лисичанском) тем временем постоянно обстреливается русскими и, таким образом, — по крайней мере, временно — «не используется».

Кроме того, вчера сепаратисты начали наступление на южную сторону Лисичанска, от Вовчояровки на западе до Белой Горы на востоке (на Северском Донце). Похоже, они очень хотят помешать украинцам улучшить свои позиции, построив такие укрепления, как то, что они захватили в данном случае.

Артиллерийские дуэли (см.: обе стороны пытаются поразить артиллерию другой стороны) в районе Авдеевки не утихают. Россияне утверждают, что «заставили замолчать все украинские орудия, которые обстреливали Донецк» в последние несколько дней — и это с помощью крылатых ракет «Калибр» (о, конечно…). На самом деле, кажется, что украинцы перенаправили их для противодействия атаке сепаратистов на юг Лисичанска.

Ах да, и «для протокола»: Деян Берич, серб, служащий сепаратистам в Украине, объявил, что россияне больше не берут в плен украинские артиллерийские подразделения. Что означает: если поймают, то казнят. «Полезно знать», я бы сказал: последствия, вероятно, будут такими же, как у немецкого «приказа о комиссарах» 1941 года.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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