Сила Запада 2 января, 07:13 Эксклюзив NV

Мы дошли до переломного момента, и теперь уже автократии оказались под угрозой, обнажив свои слабые стороны

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist

Ми зустріли 2022 рік із розумінням, що ліберальна ринкова демократія досягла свого піку та неминуче занепадає, оскільки естафета урядування перейшла до таких автократичних моделей, як Росія, Китай і країни Перської затоки. Війна в Україні змінила це.

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По-перше, показала, що люди все ще цінують концепцію ліберальної ринкової демократії та готові боротися і вмирати за неї, навіть якщо багато хто з нас — ні, ба більше — сприймає її як належне.

І, можливо, останні спалахи демонстрацій в Ірані та Китаї свідчать про те, що населення цих автократій надихнула готовність українців боротися та вмирати за основні цінності демократії, права людини та свободи. Здається, ми дійшли до переламного моменту, і тепер вже автократії опинилися під загрозою.

По-друге, війна в Україні оголила той факт, що системи урядування на Заході зазнають нападу з боку автократій. І якщо ці системи мають намір вижити, потрібно зважати на цю небезпеку, об'єднатися та працювати разом проти неї. Реакція Заходу на вторгнення Росії в Україну довела саме це — єдність НАТО, ЄС і Заходу у відповідь на загрозу була вражаючою. Уже немає дебатів щодо необхідності збільшення витрат НАТО на оборону до понад 3 %.

Уже зараз цілком імовірною є зміна режиму в Росії, Ірані та навіть у Китаї

По-третє, війна в Україні викрила некомпетентність та корупцію, що притаманні автократіям. Вони побудовані на брехні, і ця брехня пронизує їхні суспільства, впливає на економічну ефективність, обороноздатність і результативність. Тому недивно, що російська військова машина виявилася неефективною та непридатною втілити свої цілі у війні проти України. Корупція призвела до того, що її розвідка, техніка й тактика зазнали краху у протистоянні з інноваційними українськими бойовими силами, мотивованими боротися за принципи, у які вони вірять, і це з натівським озброєнням лише другого покоління.

По-четверте, було зруйновано міф про те, що автократії Китаю чи Росії здобули певну військово-технологічну перевагу над Заходом. Ця війна показала, що технології НАТО навіть другого покоління можуть переконливо перемогти російську військову техніку третього чи четвертого покоління, перебуваючи в руках мотивованих військових. Це означає, що Китай тепер подумає двічі, перш ніж вторгнутися на Тайвань, оскільки матиме сумніви щодо своєї військової переваги.

Але це також означає, що країни третього світу, такі як Єгипет, Пакистан чи Індія, прагнучи здобути власну військову перевагу над ворогами, будуть менш схильні підлабузнюватися до автократій, аби забезпечити собі військове постачання, та озиратимуться на Захід. Захист, який можуть дати західні військові технології, матиме вирішальне значення для цих держав, а не дешеве та низькоякісне військове спорядження з Росії, Китаю та інших країн.

Конфлікт приніс Заходу нищівну перемогу з точки зору військових технологій і має принести перемогу у більш широкому сенсі — дипломатичному та стратегічному. Ми вже побачили це у потеплінні відносин між США та Пакистаном із обіцянкою поставити винищувачі F16 та пакети модернізації.

Хоробрість України надихнула багатьох. Вона оголила слабкі сторони автократій, що видавалися неприступними. І вже зараз цілком імовірною є зміна режиму в Росії, Ірані та, можливо, навіть у Китаї.

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