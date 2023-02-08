Тайра: «Россия не остановится, пока ее не остановят» 8 февраля, 10:46 Эксклюзив NV

У украинского военного медика Юлии Паевской есть простой меседж для всех, кто еще верит в возможность компромиссного мира с путинской Россией

«Они не остановятся, пока их не остановят», — говорит она.

Трезвая оценка Паевской отражает ее личный опыт на передовой и в плену у русских. В первые недели вторжения почти год назад она служила медиком во время осады Мариуполя и своими глазами видела, как путинские войска превратили в руины некогда процветающий украинский портовый город с полумиллионным населением.

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Страшные кадры с нательной камеры, снятые Паевской, когда она оказывала помощь раненым военным и мирным жителям, были тайно вывезены из осажденного города журналистами Associated Press и помогли привлечь внимание внешнего мира к масштабам разворачивающейся гуманитарной катастрофы. К тому времени, как эти снимки стали известны международной аудитории, сама Паевская уже находилась в кремлевском плену.

В общей сложности украинский медик провела в плену три месяца. С тех пор она подробно рассказала об ужасных условиях во время пребывания под стражей в России. Обращаясь к законодателям США в сентябре 2022 года, Паевская рассказала, как многочисленные сокамерники, в том числе дети в возрасте семи лет, умерли у нее на руках в результате пыток или из-за отсутствия элементарной медицинской помощи. «В этих адских муках единственное, что они чувствовали перед смертью, — это оскорбления и дополнительные побои».

«Многие до сих пор думают, что в опасности только Украина»

По ее словам, варварское обращение с украинскими заключенными не стало для неё неожиданностью. Напротив, Паевская считала его полностью соответствующим повседневным реалиям сегодняшней России. «Режим Путина — это полицейское государство, где все строится на крови. Они регулярно пытают свой народ, так почему они должны жалеть меня или других украинских заключенных?»

Паевская настаивает на том, что этот травмирующий опыт не лишил ее человечности, но признает, что теперь как никогда убеждена в необходимости изолировать Россию. «У меня нет чувства ненависти к ним, несмотря на все, что они сделали со мной и моими товарищами. Я вижу в них больных людей. Вы не можете злиться на кого-то за то, что он болен, но международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы его изолировать».

Паевская говорит, что на протяжении всего своего заключения русские, с которыми она сталкивалась, часто выражали жесткие политические взгляды, которые точно отражали самые радикальные формы кремлевской пропаганды. Эти непрошеные тирады производили сильное впечатление того, что обычное население поддерживает российское вторжение в Украину и делали нелепыми попытки обвинить лично одного Путина за развязанную войну. «Кажется, они искренне верят, что у России есть великая миссия по освобождению планеты от капитализма, западного господства, фашизма и других надуманных проблем. Они убеждены, что только у русских есть душа, и думают, что русские завоюют мир».

Эти мессианские заблуждения помогли разжечь ядовитую ненависть ко всему украинскому, которая формирует отношение России к войне. В течение многих лет экстремистская разновидность империалистического русского национализма, продвигаемая режимом Путина, изображала любые проявления украинской независимости как враждебные акты антироссийского предательства. Эта извращенная логика подготовила почву для широкомасштабных военных преступлений, сопровождавших полномасштабное вторжение России в Украину. «Они абсолютно уверены, что такой вещи, как украинская нация, не существует, и считают нас всех заблудшими русскими, — говорит Паевская. — Для них украинского государства не существует, как и украинского языка. Для них мы дураки и предатели, потому что отвергли Россию».

Паевская уже была широко уважаемой и любимой фигурой в Украине задолго до того, как ее участие в осаде Мариуполя и последующем тюремном заключении привлекло к ней международное внимание. Более известная украинской публике по прозвищу «Тайра», она впервые вызвалась работать медиком во время Революции Достоинства в 2013—2014 годах. Когда в феврале 2014 года Россия отреагировала на падение прокремлевского правительства Украины вторжением в Крым и Донбасс на востоке страны, Паевская направилась на восток в составе обширного добровольческого движения, которому удалось спасти страну от разделения.

В годы после 2014 года Паевская стала символом духа обычного украинца, характеризующего продолжающуюся национальную борьбу Украины против российской агрессии. Ее освобождение из плена летом 2022 года было объявлено лично президентом Украины Владимиром Зеленским и вызвало всплеск эмоций по всей стране. Когда журнал Time назвал одновременно Зеленского и «Дух Украины» «Человеком года 2022», она была одной из немногих украинок, изображенных на обложке рядом с лидером страны. Точно так же, когда в декабре 2022 года Украина была коллективно награждена ежегодной премией Сахарова Европейского Союза, Паевская была среди небольшой делегации, выбранной для вручения премии от имени ее страны.

Брюссель — лишь одна из многих западных столиц, которые Паевская посетила после освобождения. Регулярные контакты с международными партнерами Украины заставили ее задуматься о внешнем восприятии угрозы, исходящей от путинской России. «Я не уверена, что все в полной мере осознают, насколько серьезна ситуация, — говорит она. — Многие до сих пор думают, что в опасности только Украина, и отказываются верить, что Россия пойдет дальше. Это опасная ошибка. Мы, украинцы, тоже когда-то были абсолютно уверены, что вторжение невозможно, и оно все-таки произошло. На самом деле Россия пойдет настолько далеко, насколько мы ей позволим».

Несмотря на эти опасения, Паевскую воодушевила сила международной поддержки Украины, и она говорит, что эта поддержка, вероятно, определит окончательный исход войны. Она признает, что западное вооружение сыграло решающую роль в срыве путинских планов вторжения, но подчеркивает, что военная помощь Украине должна быть срочно расширена. «Нам отчаянно нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Если мы не получим необходимые нам боеприпасы, мы не сможем остановить Россию, несмотря на мужество наших войск и стойкость нашего народа».

По мере того, как российское вторжение приближается к отметке в один год, мало кто ожидает прекращения военных действий в ближайшее время. В последние месяцы Путин мобилизовал дополнительные сотни тысяч российских военнослужащих и начал методичное уничтожение гражданской инфраструктуры Украины. Сейчас он пытается перевести российскую экономику на военный лад, одновременно готовя отечественную аудиторию к перспективе долгой войны.

Паевская не питает иллюзий относительно серьезности предстоящих вызовов, но уверена, что Украина в конечном итоге победит. Она рассматривает нынешний конфликт как часть гораздо более длительной борьбы против российского империализма, уходящей вглубь веков, и убеждена, что нынешнее поколение украинцев обладает необходимой решимостью, чтобы довести последнюю великую борьбу Европы за независимость до успешного завершения.

Размышляя об исторических корнях сегодняшнего украинского сопротивления, Паевская вспоминает серию злодеяний, которые стали мрачными вехами российского империализма в Украине. Ее отправной точкой является разграбление столицы украинского казачества города Батурина русскими имперскими войсками в начале восемнадцатого века, которое сопровождалось убийством примерно десяти тысяч украинских мирных жителей. «Украинцы не забыли Батурин, — говорит она. — Мы не забыли принудительный голод, массовые казни и депортации. Геноцид украинской нации продолжается уже более 300 лет. Как долго это может продолжаться? Сколько еще крови должно быть пролито?»

В конечном счете, именно это чувство исторической миссии, по мнению Паевской, поможет Украине выиграть войну. Хотя современная Россия остается в ловушке имперского прошлого, она утверждает, что у украинцев есть четкое и убедительное видение своего будущего как независимой европейской демократии. «Мы готовы многим пожертвовать ради победы, потому что знаем, что боремся за свободу наших детей и внуков. Мы боремся за то, чтобы наконец положить конец этой трехсотлетней борьбе».

Перевод NV

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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