Война и оптимизм 20 июня, 17:15 Цей матеріал також доступний українською

Давайте еще раз разберемся с тем, когда оптимизм нужен, а когда его следует избегать

Информационная компания, которую ведет руководство Украины в это нелегкое время, уже собрала большое количество позитивных оценок. Поэтому я не буду оригинален, когда и от себя отмечу ее высокий уровень. Несколько месяцев войны дали нам не один повод гордиться нашей страной, и информационная политика государства является одним из них.

Видео дня

Однако все-таки появилась в этой сфере проблема, о которой все чаще говорят, как специалисты, так и обычные граждане. С начала войны руководство Украины взяло под строгий контроль информацию о событиях, которые разворачиваются на поле боя и вокруг него. Это, безусловно, правильно. В то же время, подача этой информации носила несколько однобокий характер, умышленно создавая более оптимистическую картину реальности по сравнению с той, которая была на самом деле. Государство, стремясь предотвратить панические настроения в обществе, уделяло больше внимания успехам, но мало рассказывало, или даже скрывало неудачи. И здесь тоже нет, в общем-то, ничего неправильного. Ведь подозреваю, что если бы мы на первом этапе войны знали всю правду о неудачах, постигших наш оборонный сектор, то хаос, который мог начаться в обществе, мог бы нанести безопасности нашего государства не меньшего удара, чем армия оккупанта. Поэтому, когда спикеры власти успокаивали общество рассказами об успехах нашего войска и неудачах непутевых россиян, то они действительно делали полезное дело. Оптимизм очень хорошо мотивирует, а мотивация была и остается очень нужной как работающим в тылу, так и тем, кто непосредственно уничтожает врага.

Однако, как известно из наук, изучающих процесс принятия решений, оптимизм не всегда бывает полезен. Он нужен там, где нужно действовать, поскольку является хорошим мотиватором. Однако он может быть вреден, когда речь идет о процессе принятия решений и планировании, где на самом деле требуется реализм. Здесь мы должны видеть полную картину происходящего. В противном случае есть риск стать жертвой оптимистического искажения, то есть преувеличивать вероятность положительных и недооценивать вероятность негативных событий.

Во время войны мы принимаем, возможно, самые важные решения в своей жизни

Мы — демократическая страна. У нас, как и в каждой демократии, решения, принимаемые властью, в той или иной степени основываются на мнении граждан. Кстати, украинское руководство прекрасно понимает действие этого механизма, поэтому мягко подталкивает руководство стран-партнеров, через мнение их обществ, к решениям, которые полезны Украине. Однако в нашем государстве этот же механизм начал доставлять определенные хлопоты руководству страны. Акцентируя в коммуникации с обществом внимание на положительной информации, оно создало у него более оптимистическую картину нашего нынешнего положения. Основываясь на этой картине, общество начало иногда выдвигать завышенные требования к власти, ожидая скорых побед, освобождения территорий и т. п. Такая позиция граждан создает определенное давление на власть, что, в свою очередь, может подтолкнуть ее к неправильным решениям.

Кажется, украинское руководство видит эту проблему, потому в последнее время пытается исправить ситуацию, открывая больше правды о потерях на фронте, проблемах с боеприпасами и вооружением. Кстати, похоже, что более реалистичной информации хотят и наши западные партнеры, которые тоже начинают выражать недовольство чрезмерно оптимистической информацией, которой делится с ними украинская сторона. Это мешает им планировать действия по дальнейшей поддержке нашей страны.

Итак, давайте еще раз разберемся с тем, когда нужен оптимизм, а когда его следует избегать. В процессе принятия решений и планирования мы должны быть реалистами, то есть принимать во внимание всю информацию и особенно негативную. Пишу «особенно», поскольку разум большинства людей стремится избегать негатива, поэтому иногда необходимо буквально заставлять себя смотреть всей правде в глаза, какой бы неприятной она ни была. Для нашего общества критически важно именно таким образом подходить к принятию решений и планированию: во время войны мы принимаем, возможно, самые важные решения в своей жизни, поэтому просто не можем позволить себе делать это в розовых очках. Это нужно не только для того, чтобы формировать свои ожидания к руководству страны, но и в обыденных ситуациях. Мы должны решать, можно ли возвращаться в родной дом, или оставлять его, когда боевые действия идут недалеко; планировать свои расходы во время войны, учитывая ее неопределенную продолжительность и экономическое положение страны и т. п. Чтобы делать это правильно, нам нужен весь спектр информации, как позитивной, так и негативной. Мы должны понимать реальное положение дел и быть готовыми к возможному негативному развитию событий, а не закрывать глаза на такой сценарий, успокаивая себя мыслями, что все будет хорошо.

Когда же мы с холодной головой и открытыми глазами приняли решение что-то делать, тогда можно сосредоточиться на ожидаемых положительных результатах. Мысль о них будет мотивировать и стимулировать нас бороться за этот результат. Тут позитивное мышление на самом деле будет полезным.

Поэтому решение власти быть более откровенными с гражданами, постепенно открывая им глаза на наши настоящие потери и неудачи, верно. Общество должно сформировать запрос на продолжение подобной политики. Однако, с другой стороны, мы должны быть готовыми к такой информации. Она не должна быть для нас пищей для эмоциональных решений, отчаяния и т. п. Такая информация необходима для трезвого анализа и формирования готовности к разным сценариям развития событий.

В качестве вывода замечу, что, по моему мнению, эта война завершила процесс превращения граждан Украины в нацию. Однако, чтобы выжить, эта нация теперь должна стать не по годам взрослой и мудрой. Наша готовность к адекватному восприятию неприятной правды будет еще одним экзаменом на зрелость, который нам необходимо пройти.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-канала Мнения НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.