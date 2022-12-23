Война без военных тайн 23 декабря, 11:30 Эксклюзив НВ

Уже не один раз говорилось о том, что эта война идет практически в прямом эфире. Как телевизионщик со стажем и опытом работы на реалити-шоу в прямых эфирах уверяю: там никакие секреты невозможны

А скажите, действуют ли на оккупированных территориях наши партизаны? Конечно же, действуют, они активны, причем уже причинили оккупантам немало вреда. Далее перечисляется весь ущерб, нанесенный нашими партизанами и определяются ближайшие планы народных мстителей. Вот краткое содержание одного из многочисленных ежедневных интервью.

Видео дня

Недавно мы дома заново открыли для себя возможности радио на батарейках, и услышали это по радио. Но как только вернется электричество, вместе с ним возвращаются новости телевизионные. Ни дня нет, чтобы любой ведущий спросил в прямом эфире у какого-либо эксперта о планах ВСУ — и эксперт подробно рассказывает о состоянии дел в армии. А также отмечает, где у нас сильные позиции, где — более слабые. Разумеется, едва ли не каждый час из телевизора, радио, публикаций СМИ и сообщений в соцсетях украинцы узнают, куда и какое оружие уже доставили, а где его ожидают.

На фоне тотального предоставления информации, которую принято считать вполне секретной для воюющей страны, призывы не фотографировать, не снимать на видео и не выкладывать в сеть места прилетов выглядят по меньшей мере забавно. Эдакой имитацией секретности вместе со всесторонним, фактически легализованным ее нарушением. После очередного российского обстрела киевляне — говорю о нас, но наверняка то же самое делают жители других городов — прилагают сверхусилия, дабы как можно скорее узнать у кого-то, куда именно в и в каком районе прилетело. И абсолютно без труда узнают из всех доступных источников информации, когда именно ВСУ освободят очередной населенный пункт. Или видят, откуда стреляет полученная от западных партнеров пушка. Хотя вычислить на таком видео геолокацию так же просто, как на фото с места прилета по гражданскому объекту.

Здесь автор исторических и военно-приключенческих романов вспоминает, что читал о первых месяцах Второй мировой. Тогда на подсоветской территории шпиономания приобрела гипертрофированные формы. Следует признать определенную оправданность подобных практик. Ведь тогдашние, 1930-е годы в СССР проходили под лозунгом разоблачения вражеских агентов везде где только можно. Шпионы были преимущественно английскими и японскими. Определенный короткий период — еще и финскими, их называли белофиннами. Немецкими — практически нет, потому что Сталин дружил с Гитлером, с поправкой на то, были ли у Сталина друзья вообще. Короче, дружил, как сам понимал это слово. Ну а французскими шпионы не могли быть, потому что советская верхушка унаследовала от царской аристократии эдакую «нежную любовь» к Французской Республике.

Россияне точно знают, по каким объектам критической инфраструктуры запускать ракеты

Словом, шпионов искали повсюду. Их разоблачал пионер Сережа Щербачев в повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика». Их задерживал на киноэкране пограничный пес Джульбарс из одноименного фильма. Сотнями тысяч, если не миллионами, из типографий выходили агитационные плакаты с оговоркой Не болтай!, и тогда же в народе распространилась поговорка Болтун — находка для шпиона. Ныне покойный режиссер Давид Черкасский с юмором вспоминал, как летом и в начале осени 1941 года, когда немцы уже оккупировали часть Украины и стремительно приближались к Киеву, он со сверстниками отслеживал шпионов в общественных туалетах. А в конце 1970-х в кинотеатрах демонстрировался приключенческий фильм Одесской киностудии «Отряд особого назначения», по сюжету которого группа советских разведчиков-диверсантов должна была уничтожить затонувшую советскую Катюшу, новейший в то время образец секретной РСЗО. Взорвать, дабы не досталась врагу и чтобы он не начал заниматься разработкой новейших технологий.

Сегодня же в открытом доступе есть тактико-технические характеристики, схемы и микросхемы любого оружия. Кому лень искать, тем обо всем этом подробно расскажут в телерадиоэфирах. Чтобы узнать, что происходит сейчас в армии, не нужно прилагать никаких усилий. Даже если для вас это военная тайна — вам ее все равно раскроют, несмотря на ваше нежелание. Украина с марта 2014 года стала не только полем боя цивилизаций, но и, похоже, площадкой для тестирования войны нового типа. Не первой мировой, а первой в мире, первой за всю историю земных войн, где пренебрегают военными тайнами.

Нет смысла. Уже не раз говорилось, что эта война идет практически в прямом эфире. Как телевизионщик со стажем и опытом работы на реалити-шоу в прямых эфирах уверяю: там никакие секреты невозможны по умолчанию. Разве что камеру в определенный момент можно либо увести, либо выключить, и тогда никто ничего ненужного не увидит. А что касается нынешней войны, это и вовсе нереально. Трансляцию не отключают, как в Лондоне в 1984 году, описанном Джорджем Оруэллом. Следовательно, скрыть даже самую засекреченную информацию становится делом бесполезным.

Россияне точно знают, по каким объектам критической инфраструктуры запускать ракеты и дроны. Не потому, что в Украине работает разветвленная шпионская сеть, просто эта информация никогда секретной не считалась. Мы были составной частью СССР, все это строилось на средства единого союзного бюджета с участием и зачастую — под контролем персонажа из Москвы. Враг благодаря стараниям Виктора Медведчука ошибался в оценке способности украинцев сопротивляться и в «полюбовно отношении» украинцев к России. Но вся остальная информация о нас доступна из открытых источников.

И что плохую новость вряд ли уравновесит хорошая о том, что мы так же немало знаем о России, что у них там есть и где все там стоит или лежит. В отличие от врага, мы не готовы в полной мере использовать эти знания в этой войне. Мы не можем разрушать их инфраструктуру по разным причинам. По тем же причинам не можем взорвать бункер Путина или бомбить Кремль. Тем временем наше информационное пространство стало заложником самого себя. Потому что граждане буквально требуют от всех, кто занимает должности и принимает решения, подробных публичных отчетов о ходе военной кампании. Если же делается намек на военную тайну — в ответ звучит обвинение в цензуре и скрывании правды.

Чего стоят периодические требования озвучить не только враждебные, но и наши потери. Как только прозвучит какая-то округленная цифра, наши граждане либо говорят о преувеличении, либо наоборот — сознательное уменьшение. Потребность в информации является законной. Однако в периоды отсутствия тайн и секретов, доступности всех сфер жизни откровенность наполовину не проходит. Потребители информации уже не признают запретов, а ретрансляторы информации соревнуются, кто больше тайн раскроет.

Впрочем, чем дольше слушаю, тем чаще улавливаю себя на мысли: а вдруг меня и других все же обманывают. И все, что представляется как правда и ничего, кроме правды, на самом деле это одна огромная, кем-то разработанная и спланированная дезинформация. Работающая за нас против врага. Россия покупается на это, потому что сама же является производителем лжи и вранья. Принимает все за чистую монету. Ловит наших партизан там, где их нет. Укрепляют свою оборону там, где вообще не надо. И однажды наши ударят там, где враг не ждет. Что ж, если это так, война без военных тайн приветствуется.

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