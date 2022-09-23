Украинцам стоит готовиться принять несправедливость 23 сентября, 20:32 Эксклюзив НВ

После обнародования ужасающих фактов зверств россиян на освобожденных территориях звучат голоса о жажде возмездия. Но каким оно будет?

Был декабрь 1999 года. Мы с моим другом Сергеем Жаданом сидим за столиком у нюрнбергского пивняка. Нас угощает Ганс, невысокий пожилой пузатенький немец, типичный, даже архетипический бюргер. Каждую пятницу в этом баре посиделки, и рядом друзья Ганса — его сверстники, веселые немецкие пенсионеры. Они действительно берут бокалы и размахивают ими в такт дружеским возгласам. Да, забыл небольшую деталь: все они ветераны Второй мировой.

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Угощающий нас Ганс, например, служил в Люфтваффе. Воевал на Восточном фронте, бомбил советские города. Мы не уточняем ни у Ганса, ни у его друзей, однако предполагаем между собой: теоретически Ганс мог сбрасывать бомбу на украинские земли. Они никак не оценивают свое участие в войне. Их участие в войне тоже никак не оценили — ни один из компаний не был в плену, ни один из них не был судим за военные преступления. Они просто попали не в подконтрольный СССР сектор Германии, а затем были денацифицированы. Что означало поражение в правах на время. Вторая мировая для них — лишь факт биографии, часть молодой жизни.

Но я уверен: когда такой ганс сбрасывал бомбы на дома и людей, те, кто выжил — неважно, русский, украинец, белорус, еврей, — проклинал его, грозил кулаком и хотел наказания. Не абстрактного, а персонально тому, кто сидел за штурвалом. Жертвы оккупационной войны всегда хотят справедливой и, главное, быстрой гарантированной кары для вражеского солдата, принесшего горе, насилие, пытки, разрушения и смерть.

Пока этого нет, мир справедливым не будет

После обнародования ужасающих фактов зверств россиян на освобожденных в апреле Киевщине, Черниговщине и Сумщине название города Буча стало всемирным символом российской жестокости и одновременно словом, означающим жажду возмездия. Месть за Бучу, ответить за Бучу — вот какие звучат призывы. Даже заговорили в этом контексте об аналоге спецотрядов Моссада, которые станут тайными мстителями и будут охотиться на российских убийц в российском же тылу. Пока не вычислят всех поименно и не уничтожат. В то же время, говорили и о осуждении виновных, даже прошли первые судебные процессы и прозвучали приговоры.

Новый виток получила тема с началом деоккупации Харьковщины. Название города Изюм после обнаруженных там застенков и массовых захоронений теперь упоминается рядом с Бучей в том же контексте. А о наказании российских военных, причастных к преступлениям, в соцсетях заговорили с новой силой. Отмечу: речь не об абстрактной каре, вроде пожелания всем оккупантам сдохнуть и гореть в аду. Активные украинцы искренне стремятся найти и наказать конкретных палачей и убийц. Сколько бы их ни было.

Возмездие в виде утилизации вражеских солдат усилиями ВСУ не совсем подходит. Потому что раны свежие, они болят. И притупить эту боль может только доказанная информация: вчера отминусовали того самого русского ваньку, который расстрелял ваших близких в упор. Это не преувеличение, не избыточность. Такие настроения, такие требования, пожелания и ожидания каждого украинца вполне объяснимы без помощи профессионального психолога.

Но я не зря начал с истории о Гансе и его друзьях. Воины гитлеровской армии пережили войну и наказаны за участие в ней не были. Хотя сеяли смерть и не отрицают этого факта. Преступления нацистов не имеют срока давности и расследуются до сих пор. Однако из тех, кто остался жив после 8 мая 1945 года, реально получили ощутимое наказанные не все. Рискну предположить — меньшинство.

Украине и украинцам следует отвергнуть иллюзии и психологически готовить себя к торжеству подобной несправедливости. Уже после Бучи с началом расследования российских военных преступлений о трудностях с наказаниями за них западные специалисты предупредили. Освобождение Харьковщины ситуацию не изменило. Напротив, усложнило из-за прогнозируемого увеличения масштаба преступления. И дальше, к сожалению, он будет еще больше. О том, что покажет освобожденный Мариуполь, сейчас лучше не думать.

Украина ведет справедливую войну. Однако в Министерстве обороны уже заявили, что наша война оборонительная, а не оккупационная. То есть продвижение ВСУ вглубь России вплоть до Москвы вместе с возвращением себе Кубани, а затем освободительный поход за Урал и участие в освобождении бурятов от московского ига не предусмотрено украинской военной доктриной. Как бы там ни рисовали себе такие радужные картины самые ярые патриоты. А это значит, что охота на солдат-убийц с целью судить и осудить отменяется. Справедливый суд и вообще справедливость здесь невозможны априори. Без вторжения на вражескую территорию того же Путина в бункере не заблокировать, Шойгу с Песковым не арестовать, на Симоньян и Скабееву наручники не надеть.

Справедливо ли это? Нет. Есть ли способ, чтобы такая справедливость торжествовала? Нет. После нашей победы они дома выдохнут и впоследствии будут пить пиво, как Ганс с друзьями. Да, оно будет гораздо худшего качества, чем немецкое. Качество русской жизни для тех солдат, которые будут изгнаны с нашей земли и вернутся в свои города, до сих пор было плохим, а после этого еще ухудшится.

Справедливого наказания может добиться каждый из нас, если раз и навсегда зачистит собственное пространство от всего русского. И активная часть общества не будет пропускать ни одного факта существования русского мира в пространстве общем. Справедливое и своевременное наказание предателей и коллаборантов тоже равно каре оккупантам за их преступления. А венцом, высшей степенью такого наказания, должна стать полная изоляция России и российского от цивилизованного мира. Пока этого нет — мир справедливым не будет.

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