Украина поломала планы как России, так и Запада. Что дальше? 30 мая, 16:35 Цей матеріал також доступний українською

Происходящее сегодня в Украине — очередная крупная партия в шахматы за передел сфер влияния в мире

Старые союзы исчерпали себя. Создается новая архитектура. Игроки, умело передвигающие фигуры, принимают решение за закрытыми дверями. К сожалению, Украина до 24 февраля была одной из самых слабых фигур, которой готовы были пожертвовать.

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Лидеры мира, обладающие контролирующим влиянием во множестве глобальных корпораций, финансирующих политические партии и владеющие телеканалами, преследуют свои, зачастую не афишированные цели. Но многое из этого уже просачивалось в массы.

Среди них:

— Рост контроля над происходящими в нашем мире процессами. Здесь и глобальная цифровизация, и спутниковый Интернет с контролем трафика, и цифровая диктатура с социальным рейтингом.

— Защита экологии. Планета Земля уже пострадала от деятельности человека, и это влияние следует сокращать.

— Контроль над численностью населения. Не секрет, ведь, что именно люди наносят главный вред нашей планете.

— Контроль над природными ресурсами.

— Контроль над технологиями.

Достижение этих целей может быть эволюционным, а может быть революционным.

Например, пандемия коронавируса эволюционно привела к сокращению вредных выбросов в атмосферу, росту контроля над гражданами со стороны государств, созданию прообраза цифровой диктатуры.

Война России против Украины явно не входила в эту повестку дня. Точнее, не входило жесткое сопротивление Украины.

Теперь объясню.

Мы помним, как все обеспокоенно вздыхали и ждали падения Украины через несколько дней?

Украина же впервые за 30 лет своей независимости вышла в субъектную позицию, сломав все сценарии и планы. Как России, так и Западу.

Россия сама решила выстрелить себе в ногу, совершив нападение на Украину

Россия — самая большая территория мира с колоссальными природными ресурсами и отсталыми грязными технологиями. Россия в начале 90-х активно продвигалась в сторону преуспевающего капитализма, в мире снижалось напряжение, была надежда на всеобщее совместное процветание. Но с приходом к власти КГБшника начала возвращаться в СССР (кто на что учился). Первые звоночки, запустившие сценарий перезагрузки России, появились в 2004 году, как реакция на Оранжевую революцию. Она определила тренд миграции Украины от российского проекта в сторону Запада.

В той модели, в которой Россия сегодня существует, — варварское государство, живущее за счет сырьевых доходов и угрожающее всем ядерным оружием, оно дискомфортно для всех. И выбивается из плана мировых элит. Следовательно, эту модель нужно менять, и Россия должна быть трансформированной. Это длительный процесс, и коллективный Запад был готов ждать обновления российских элит. Но не дождался.

Россия сама решила выстрелить себе в ногу, совершив нападение на Украину. И это изменило ход игры и стратегию крупных шахматистов. России в этой войне уже не выиграть. Ее ждет большая и болезненная перезагрузка. Обидно, что это делается за счет тысяч жизней украинцев.

Давайте честно признаем, что у коллективного Запада есть все ресурсы для быстрого подавления военной активности России. Но он не торопится. Мы видим это. И у него есть свои причины.

Так вот, Украина в этой новой партии сыграла важнейшую роль, изменив игру.

Захват Украины привел бы к «вздохам беспокойства» и санкциям, но они имели бы долгосрочный характер, и спустя 5−7 лет, видимо, привели бы к обновлению российских элит и возвращению России в формирующийся мировой порядок.

Сопротивление Украины в 2022 году сломало эту игру и запустило новый сценарий. Началась игра на ускоренное истощение России и возвращение в «правильную» повестку. На это играют США и Китай. Европа здесь не игрок, она больше думает не о предстоящей конфигурации мира, а о следующих выборах и дешевом газе, что повысит электоральные баллы.

В этой новой игре мировые элиты не заинтересованы в двух вещах:

1. Развале России и внутренней революции, которые выбросят на черный рынок сотни ядерных чемоданов с непредсказуемыми последствиями.

2. Выигрыша России в войне с Украиной, что усложнит партию и сломает планы Запада, вернув Россию за стол на равных.

И этот набор факторов определяет нынешнюю тактику. Эта тактика на истощение России и контроль над ней.

Анализ экономики России показывает, что запас прочности там есть на 1,5−2 года. Энергетические доходы позволяют пока держаться на плаву и продолжать агрессию. Отказ мира от российских энергоносителей невозможен в сжатые сроки. Для этого понадобится не меньше года. И Запад не желает создавать себе лишних проблем.

Мы знаем, что такого запаса прочности (1−2 года) у Украины нет, а значит, поэтому необходимо помочь его создавать. Это финансы и вооружение. И нам уже помогают .

Исходя из изложенного, если эта гипотеза правильная, Украина однозначно восторжествует в этой войне. Россию же ждет полное переформатирование. Начало переформатирования России может перенять все внимание мировых элит. И Украина рискует остаться один на один со своими проблемами. Ибо она станет менее интересна. Дабы этого избежать, нам необходимо все время пребывать в субъектной позиции.

Продолжая войну с РФ при поддержке коллективного Запада, готовить и реализовывать два плана:

1. План послевоенного обновления Украины.

2. План послевоенного переформатирования России, где Украина должна занять роль менеджера проекта.

И в такой конфигурации перед нами откроются новые интересные перспективы. И Украину отстроить, и занять немаловажную роль на мировой карте, прекратить быть пешкой и стать хотя бы слоном или ладьей.

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