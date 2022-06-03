Сколько стоит время, которое украла воздушная тревога? 3 июня, 16:02 Цей матеріал також доступний українською

Задумывались ли вы, сколько времени проводите в укрытии, когда раздается воздушная тревога? А сколько стоит это время?

Российско-украинская война уже принесла огромные разрушения и потери нашей стране. Миллионы граждан Украины вынужденно покинули свои дома и ищут убежищ где-то в других регионах и странах. Тысячи утраченных жизней, которые, к большому сожалению, не вернешь. Изуродованное здоровье и потеря трудоспособности попавших под обстрелы. В руинах десятки городов и деревень. Остановленные производства. Разорванные логистические цепочки.

Видео дня

Эти и другие потери больше всего затрагивают те территории, где ведутся активные боевые действия. И даже в тех населенных пунктах, где относительно спокойно, война забирает у нас много ценного.

Задумывались ли вы, сколько времени вы проводите в укрытии во время воздушных тревог? А сколько стоит это время? Сайт Карта воздушных тревог публикует данные о продолжительности тревог за период полномасштабного вторжения России в Украину, хотя они приблизительные и постоянно уточняются.

Так, по состоянию на 24 мая 2022 года, больше всего времени тревоги продолжались в Луганской обл. — 53 дня и 16 часов, Харьковской обл. — 19 дней и 17 часов, Черниговской обл. — 16 дней и 1 час, в г. Киеве — 15 дней и 13 часов, в Житомирской обл. — 14 дней, 16 часов. Вы только вдумайтесь: из 3 месяцев жизни (именно столько уже продолжается война) несколько недель, а то и больше месяца, жители этих областей и столицы вынуждены были провести в укрытии. Они в то время не работали, не отдыхали, а в стрессовых условиях скрывались от потенциально возможных и реальных ракетных обстрелов. Конечно, речь идет прежде всего о большинстве гражданского населения. Воины ВСУ, территориальная оборона, врачи, волонтеры даже во время воздушной тревоги исполняют свои обязанности.

Будет ли требоваться компенсация за украденное, потерянное время?

Один из приемов оценки потерянного времени, который широко используется, — это расчет упущенной выгоды, в частности потерянного дохода, который мог быть потенциально. Показателем такого дохода является заработная плата (конечно, могут быть и другие показатели). Предполагается, что в то время, которое человек по какой-то причине потерял, он мог работать и получать за это заработную плату.

Например, попробуем взглянуть на потери времени во Львовской области за время войны. Численность занятого населения во Львовской обл. составляет 1030,9 тыс. человек. Средняя заработная плата в области — 14 577 грн в месяц. В каждом месяце в среднем 176 рабочих часов. Простые подсчеты показывают, что стоимость 1 часа времени для всех занятых лиц Львовской области — это 85383, 12 тыс. грн. По данным сайта Карта тревог, суммарная продолжительность тревог во Львовской обл. — 121 час. Стоимость этих 121 часов — 10331,4 млн грн. Много это или мало? Для сравнения: это больше бюджета Львовской области на 2022 г.

Такие подсчеты достаточно грубые. К ним можно добавлять множество уточнений. К примеру, человек теряет время не только тогда, когда находится в укрытии. После объявления отбоя воздушной тревоги нужно примерно 15 минут, чтобы вернуться из укрытия. Во Львовской обл. зафиксировано 118 случаев объявления воздушной тревоги. Следовательно, на возвращение из укрытия потратили около 29,5 часов. Это тоже потерянное время, которое имеет свою стоимость.

Потери колоссальные. Для большинства областей Украины эти суммы будут больше в несколько раз. Ведь продолжительность воздушных тревог там гораздо длиннее. Уровень заработной платы тоже может быть выше, в частности, в столице.

Уже сейчас специалисты из разных сфер ведут титаническую работу для того, чтобы зафиксировать свидетельство ущерба, причиненного Украине российской агрессией, войной, собрать факты, оценить, и на основе этого бороться за компенсацию от страны-агрессора. Будет ли требоваться компенсация за украденное, потерянное время? Не хочется переводить этот вопрос в разряд риторических, потому что, как писал Григорий Сковорода, «из всех потерь потеря времени самая тяжелая».

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.