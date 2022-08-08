Путин и Ко шантажируют мир ядерной катастрофой 8 августа, 18:51

Чем жила страна 8 августа 2022 года

● Путин и Ко шантажируют мир ядерной катастрофой. Российские захватчики открыто угрожают миру ядерной катастрофой, утверждая, что готовы подорвать заминированную ими Запорожскую АЭС в случае своего отступления. Об этом заявили в госкомпании Энергоатом, операторе всех украинских АЭС, приведя слова генерал-майора Валерия Васильева, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС.

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● «Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет либо русской, либо ничьей. Мы готовы к последствиям этого шага. И вы должны понимать, что другого пути у нас нет. И если будет самый жесткий приказ — мы должны выполнить его с честью!» — такое заявление, по данным Энергоатома, сделал Васильев перед своими солдатами.

● На территории станции находится гарнизон армии РФ примерно в 500 человек и 50 единиц военной техники. При этом оккупанты обстреливают все еще работающую АЭС. В результате обстрела 5 августа возник пожар на водородной станции АЭС. Из-за повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. А 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

● В Энергоатоме заявили, что российские военные обстреливают АЭС, пытаясь разрушить ее инфраструктуру и отсоединить от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

● Остановить террористов РФ. Спикер ВР Руслан Стефанчук назвал ядерным терроризмом угрозы кремлевского режима взорвать заминированную Запорожскую АЭС в случае наступления ВСУ.

● «Заявления оккупантов о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать, а перед этим обстрелы, говорят лишь о том, что путинские войска взбесились и ставят мир перед угрозой ядерной катастрофы. Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе и шестая в мире атомная станция», — напомнил Стефанчук.

● «Мир должен осознавать последствия действий террористов. И соответственно реагировать», — призвал глава украинского парламента.

● Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам МАГАТЭ доступ к Запорожской АЭС. На пресс-конференции в Японии, посвященной годовщине атомной бомбардировки, он заявил, что «любая атака на атомную станцию — это самоубийство».

● Минирование войсками страны-оккупанта Запорожской АЭС имеет все признаки ядерного терроризма со стороны кремлевского режима. Такую оценку действиям россиян дал премьер Денис Шмыгаль во время встречи с послом США в Украине Бриджит Бринк.

● Ситуация на фронте тяжелая, но Зеленский ждет хороших новостей. «Ситуация на Донбассе остается очень тяжелой, — заявил президент Владимир Зеленский. — Наша армия делает все возможное, чтобы остановить российский террор и нанести оккупантам наибольшие потери. Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, на юге нашей страны, где оккупанты пытаются сконцентрировать силы».

● Глава государства отметил, что ключевым вопросом для Украины, как и ранее, остаются поставки вооружения. Зеленский заявил, что на неделе ожидаются «хорошие новости» в вопросе поставок.

● В районе Краматорска, Бахмута, Авдеевки, а также на Запорожском направлении армия врага пыталась вести наступательные действия, но успеха, как сообщили в Генштабе ВСУ, не имела.

● Важные для врага мосты вновь попали под удар. Украинские военные нанесли новые удары по Антоновскому и Каховскому мостам через Днепр в Херсонской области (по ним снабжается правобережная группировка врага), а также атаковали вражеские базы. «Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. У него есть свои результаты, он имеет попадания — достаточно серьезные — как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам», — отметила Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

● Гуменюк также рассказала об уничтожении вражеских баз с боеприпасами на юге Украины: «Уточняем, какие именно из результатов наши. Поскольку мы понимаем, что движение сопротивления на оккупированных территориях достаточно мощное». По ее словам, работа партизан и попадания ВСУ по позициям существенно подрывают моральное состояние и оказывают значительное влияние на боеспособность оккупантов.

● После удара ВСУ оккупанты с двух сторон оцепили Антоновский мост в Херсоне и не подпускают близко местных жителей. Об этом в Telegram сообщил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

● Мелитопольские коллаборанты объявили «референдум». Прокремлевские коллаборанты подписали так называемое «распоряжение» о проведении псевдореферендума в Запорожской области. Об этом сообщили представители кремлевской пропаганды. Незаконное голосование по этому поводу проходило во временно оккупированном РФ Мелитополе. «Все собравшиеся в зале единогласно подняли руку в знак согласия», — говорится в сообщении.

● Дату фейкового плебисцита российские захватчики пока не назначили.

● Псевдо-референдумы закроют путь переговоров. Накануне президент Владимир Зеленский заявил: если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, переговоры с Украиной для РФ будут закрыты.

● «Позиция нашего государства остается такой, какой была и раньше: мы ничего своего не отдадим. А если оккупанты пойдут по пути этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской же стороне однозначно потребуются в определенный момент», — сказал украинский лидер.

● Зеленский также предупредил, что все, кто будет помогать россиянам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать перед Украиной.

● Спикер Путина включил дурака. Комментируя слова Владимира Зеленского об отказе от любого диалога с РФ в случае проведения на оккупированных территориях псевдореферендумов, спикер главы кремлевского режима Песков не придумал ничего лучшего, чем сказать, что их организацией занимаются некие «жители региона». «Это же не мы проводим „референдум“. Тут, по всей видимости, надо понять, к кому Зеленский с этим заявлением обращается», — заявил он росСМИ.

● «Каждый шаг России в сторону псевдореферендумов на оккупированных территориях должен вызвать увеличение поставок оружия со стороны Запада», — написал в Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● 140 «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 340 своих военных, из них 140 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком направлении.

● Также оккупанты лишились более 11,5 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1811 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 4070 (+15), артсистемы — 960 (+2), реактивные системы залпового огня — 261 (+1), средства ПВО — 132 (+0), самолеты — 223 (+0), вертолеты — 192 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 754 (+4) и многое другое.

● Более сотни оккупантов стали жертвами HIMARS. В ночь на 8 августа высокоточными ракетами из РСЗО HIMARS был нанесен удар по пунктам временной дислокации оккупационных войск РФ на промышленных площадках в разных районах Мелитополя. Об этом в Telegram сообщил мэр города Иван Федоров.

● По предварительным подсчетам, уничтожено значительное количество военной техники, а также более 100 оккупантов.

● Превосходство в воздухе. За 5−7 августа, по данным Генштаба ВСУ, были уничтожены сразу 14 единиц зенитно-ракетных комплексов и РЛС вражеской армии. По оценкам журналиста Юрия Бутусова, этот внезапный «мор» мог быть следствием мощного удара, нанесенного, вероятно, американскими противорадиолокационными ракетами HARM. Причем, их поставки не афишировались. Вся эта история может стать началом нового и успешного для Украины этапа борьбы за небо.

К слову:

● Гепарды готовы к охоте. В Украину прибыли первые три зенитные самоходные установки Gepard из Германии, которые являются одними из лучших в своем классе. Об этом сообщило Оперативное командование Юг. Эти установки поражают цели на расстоянии от 100 метров до 4 км. Экипаж составляет всего три человека: водитель, командир и наводчик.

● Всего Украина должна получить три десятка этих систем.

И еще:

● Байрактар будет украинским. Владелец турецкой компании Байкар создал в Украине компанию по производству беспилотников, рассказал Василий Боднар, посол Украины в Турецкой Республике. Та уже приобрела земельный участок, разработала проект самого завода и намерена реализовать его до конца. «Поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство в Украине», — рассказал Боднар.

● Посол добавил, что накануне правительство утвердило двустороннее соглашение о строительстве самого завода и направило его в парламент на ратификацию. А аналогичное предприятие в РФ точно никто строить не собирается.

● Телеканал ввел в заблуждение огромную аудиторию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что американский телеканал CBS News должен провести внутреннее расследование из-за публикации заявлений о якобы «продаже» Украиной западного оружия на черном рынке. «Вы ввели в заблуждение огромную аудиторию, поделившись необоснованными заявлениями и подорвав доверие к поставкам жизненно важной военной помощи нации, сопротивляющейся агрессии и геноциду», — написал он в Twitter.

● CBS News обнародовал «документальный фильм», в котором обвинил Украину в якобы «продаже» западного вооружения на черном рынке. Позже телеканал заявил, что материал временно не будет продвигаться в соцсетях и его доработают.

● Настоящий скандал с оружием — российским. В оружии, которое российские оккупанты используют в Украине, обнаружили более 450 компонентов иностранного производства, — об этом идет речь в отчете британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), который есть в распоряжении агентства Reuters.

● Согласно данным RUSI, около двух третей компонентов произведены американскими компаниями. Почти четверть всех западных компонентов создали американские производители микросхем Analog Devices и Texas Instruments. Другие компоненты изготовлены компаниями из Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Швейцарии и Нидерландов.

● Кассетными — по городу. Утром 8 августа войска РФ обстреляли густонаселенный район Харькова из РСЗО Ураган, использовав кассетные снаряды. «К счастью, более 22 кассетных снарядов не взорвались. Жертв было бы гораздо больше [погиб один мирный житель, еще один получил ранения]. Следователи уже на месте событий фиксируют последствия преступлений рашистов», — отметил Сергей Болвинов, замначальника Нацполиции в Харьковской области.

● Утром Россия запустила по территории Украины четыре ракеты Калибр из акватории Черного моря. Все они были сбиты силами ПВО. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

● Признать РФ спонсором терроризма. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Линдси Грэм призвали администрацию президента США Джо Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма уже сейчас. Как сообщает CNN, сенаторы будут подталкивать Конгресс к принятию законопроекта о присвоении этого статуса РФ независимо от поддержки Байдена.

● СБУ обезвредила киллеров, охотившихся за министром обороны. СБУ предотвратила серию заказных убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины, в частности, министра обороны Алексея Резникова и руководителя ГУР МО Кирилла Буданова.

● В ведомстве заявили, что в результате многоэтапной спецоперации его сотрудники обезвредили ДРГ (состояла из жителя ОРДЛО, воевавшего за «ЛНР», а также одного киевлянина) главного управления генштаба ВС РФ, которые готовились к ликвидации министра и главного разведчика, а также некоего известного украинского активиста. В СБУ заявили, что за убийство каждого из них российские «кураторы» обещали вознаграждение $100−150 тыс.

● Второй военный преступник получил срок. Деснянский райсуд Чернигова признал пленного военного РФ Михаила Куликова виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны и приговорил к 10 годам тюрьмы. Этот контрактник из Алтайского края РФ выстрелил из танка в жилой дом (к счастью, обошлось без жертв).

● Куликов стал вторым российским военным, осужденным в Украине после начала вторжения: в конце мая суд приговорил 21-летнего российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство гражданского в Сумской области. 29 июля апелляционный суд заменил ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

● Еще один «харьковский соглашенец». Сотрудники Госбюро расследований сообщили о подозрении в госизмене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю по делу о Харьковских соглашениях. Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он способствовал РФ в оккупации Крыма, согласовав подписание документа.

● По этому делу уже объявлены в розыск экс-глава МИД Константин Грищенко и бывший министр юстиции Александр Лавринович.

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