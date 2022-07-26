Демилитаризация РФ и другие цели Украины на этой войне 26 июля, 19:03

Чем жила страна 26 июля 2022 года

● Демилитаризация РФ и другие цели Украины на этой войне. Итогом войны с РФ должен стать не просто разгром российской армии, но и максимальная международная изоляция кремлевского режима. Об этом написал Михаил Подоляк, советник главы ОП, в Twitter.

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● Подоляк перечислил пять целей украинского контрнаступления: Изгнание России из Украины; Ликвидация криминальных анклавов и серых зон; Демилитаризация России; Уничтожение репутации «империи зла»; Превращение России в изолированный «лагерь для своих».

● Путин сделал Россию изгоем. Диктатор Владимир Путин сделал Россию изгоем, заявил спикер Госдепа Нэд Прайс.

● Комментируя высказывания хозяина Кремля о том, что «старый мировой порядок рухнул», Прайс заявил, что именно этот мировой порядок позволил таким странам, как Россия, «испытать рост, войти в международную систему, насладиться экономической интеграцией, политической интеграцией». «Все до тех пор, пока президент Путин не решил положить этому конец и свести на нет 30-летнюю экономическую интеграцию, сделать Россию изгоем из мирового сообщества», — сказал спикер Госдепа.

● Первая стадия признания войны? 106 семей российских военнослужащих обратились к диктатору Путину с требованием найти их сыновей, мужчин и братьев, воюющих в Украине, сообщило Север Реалии. По словам родственников оккупантов, от российских ведомств и министерств они получают отписки: одни говорят, что их близкие живы, другие — пропавшие без вести или погибшие.

● Матери и жены оккупантов передали обращение в приемную Администрации президента в Москве. Они требуют не только найти местонахождение их детей, но и встречи с министром обороны Шойгу, на которой были бы представители жен и матерей из всех регионов России. А также чтобы Путин назначил своего представителя, который бы отчитывался о проделанной работе перед родными оккупантов. Также они просят вернуть всех пленных домой и инициировать тесты ДНК, если есть информация, где похоронен российский захватчик.

● Под обращением подписалось 106 человек. Требования к Путину прекратить войну в Украине в нем нет.

● Борьба с газовым шантажом Путина. Страны Евросоюза утвердили чрезвычайный план по сдерживанию спроса на газ на 15% - с августа 2022 года по март 2023-го — на фоне подготовке к дальнейшему сокращению Россией поставок голубого топлива.

● Сокращения могут быть обязательными в случае чрезвычайной ситуации с поставками. В то же время, план предусматривает исключения для ряда стран и отраслей, — их добавили после того, как некоторые правительства выступили против первоначального предложения ЕС об обязательном сокращении спроса на 15% для всех стран.

● По словам двух чиновников ЕС, которых цитирует Reuters, против сделки выступила только Венгрия.

● Москва уже заявила, что c 27 июля прокачка газа по газопроводу Северный поток-1 сократится до 20% от его мощности. Обоснование от Газпрома — одна из турбин газопровода якобы требует планового ремонта.

● Более месяца назад Газпром уже сократил поставки до 40% мощности Северного потока, что значительно снизило объемы закачки газа в европейские газовые хранилища, особенно в Германии. А с 11 по 21 июля РФ и вовсе останавливала газопровод, требуя вернуть находившуюся на ремонте в Канаде турбину газопровода, которая «застряла» там из-за антироссийских санкций. Под давлением Германии Оттава согласилась сделать исключение из санкций против России и отправить в ФРГ турбину. Однако Газпром выдвинул новые претензии: немецкая компания Siemens, производитель турбины, не может ввезти ее в РФ, поскольку Газпром де-факто требует документальных гарантий об отмене санкций против подобного оборудования.

● Украина хочет от США газовый ленд-лиз. Кабмин обратился к правительству США с просьбой предоставить Украине «газовый ленд-лиз», чтобы стабильно пройти отопительный сезон. Об этом написал премьер Денис Шмыгаль в Telegram: «Подготовка к сложнейшей зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям».

● В июне глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что для успешного прохождения отопительного сезона нужно импортировать 6 млрд кубов газа, и среди рассматриваемых вариантов — использование газа в рамках ленд-лиза.

● Санкции продлены. Евросоюз продлил антироссийские санкции до 31 января 2023 года из-за агрессии России против Украины.

● «Эти санкции, впервые введенные в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, были значительно расширены с февраля 2022 года в свете неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины», — сообщила пресс-служба совета ЕС. В настоящее время они касаются российских финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши.

● Новая порция от Лондона. Правительство Великобритании расширило санкции против РФ, направив их еще на 42 лиц и организации, которые принимают участие в оккупации отдельных регионов Украины. В санкционный список попали россияне Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов, которых Кремль назначил главарями террористических организаций «ЛДНР».

● Также под санкции попали 29 губернаторов регионов со всей России, которым Кремль поручил перевести средства для группировок «ЛДНР», способствуя российской оккупации. А кроме того, — главред российского пропагандистского агентства Sputnik International Антон Анисимов и британский видеоблогер Грэм Филипс, сотрудничавший с прокремлевскими каналами RT и Звезда.

● Немецкий вклад. Минобороны Германии передало Украине три реактивных системы залпового огня MARS-II в качестве военной помощи для защиты от российской агрессии. По словам главы ведомства Кристины Ламбрехт, украинские военные получили также три самоходных артиллерийских установки, а в сентябре в дополнение к ним немцы поставят противоартиллерийский радар Кобра.

● О каких именно САУ идет речь, Ламбрехт не уточнила, однако ранее Германия и Нидерланды передали Украине 12 155 мм Panzerhaubitze 2000.

● Минус 170. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 39 870 своих военных, из которых 170 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

● Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1737 (+7 за сутки), боевые бронированные машины — 3959 (+9), артсистемы — 880 (+3), реактивные системы залпового огня — 258 (+1), средства ПВО — 117 (+1), самолеты — 222 (+0), вертолеты — 189 (+1), беспилотники оперативно-тактического уровня — 722 (+3) и многое другое.

● Кремлевская «большая россия» раскрыта. СБУ раскрыла планы страны-агрессора о проведении псевдореферендума по «присоединению» к РФ оккупированных территорий Украины. Для этого Москва планирует использовать пророссийскую организацию «Донецкая республика», которая раньше действовала в «ДНР», но теперь расширит охват. «Соответственно, враг планирует и смену названия. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты — «большая россия», — сообщили в СБУ.

● В составе этого образования уже активно действует более тысячи человек (агитаторы, блогеры, «дружинники»), которые ежедневно проводят встречи с населением временно оккупированных территорий. «Фактически они вербуют людей, призывая их присоединиться к организации. Они охватили уже более 200 тыс. местного населения», — заявили в Службе. Захватчики планируют перебросить в регион более тысячи российских «экспертов» и «добровольцев», которые должны организовывать незаконные массовые собрания, распространять агитацию в поддержку псевдореферендума и обустраивать «избиркомы».

● В дальнейшем оккупанты планируют подготовить обращение якобы от местных жителей к руководству «администраций» о «присоединении» всей Донецкой области к РФ. В распоряжении СБУ уже есть несколько соответствующих документов. «Для усиления „электоральной поддержки“ захватчики предлагают продуктовые наборы, стартовые пакеты российских мобильных операторов и пропагандистские газеты», — уточнили в спецслужбе.

● Целая армада расстреляла курортный поселок. Российские оккупанты ударили утром ракетами по курортному поселку Затока в Одесской области и другим районам с 13 самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь сил Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

● По словам Игната, сначала, примерно в полпятого утра, были нанесены удары тремя самолетами Су-35 или Су-30 с акватории Черного моря. «Базирование самолетов — аэродром Ахтубинск», — уточнил он.

● Через полчаса 10 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли еще восемь ударов ракетами Х-22 с акватории Черного моря. «Район их базирования — на севере от Украины, аэродром Шайковка, Россия. Они перелетели в акваторию Черного моря, и оттуда тоже нанесли 8 ударов ракетами Х-22. Преимущественно тоже по Одесской области, район Затоки, где находится всем известный мост», — рассказал Игнат.

● В результате авиаударов врага сильно пострадал именно курортный поселок. Люди отделались испугом.

● Свидетельство Корбана. Геннадий Корбан, глава теробороны Днепропетровской области, которому на днях приостановили украинское гражданство и отказались пускать на родину, ищет возможность пересечь границу. Так как украинский паспорт у него изъяли, он попробует сделать это с помощью свидетельства о рождении.

● «У меня на руках ещё есть свидетельство о рождении, которое никто ни приостановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился — город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость», — написал Корбан в ФБ, добавив, что сейчас находится в Польше.

● Объявлены в розыск. Подозреваемые в госизмене по делу о Харьковских соглашениях экс-министр юстиции Александр Лавринович и бывший министр иностранных дел Константин Грищенко находятся за пределами Украины, они объявлены в государственный и международный розыск. Об этом сообщила Татьяна Сапьян, советник по коммуникациям Госбюро расследований: «Следствию стало известно, что экс-министр иностранных дел покинул Украины в январе этого года и вылетел в Париж. А экс-министр юстиции покинул Украину в мае».

● Местонахождение бывших министров устанавливается и является тайной досудебного расследования. Следующим этапом будут получение разрешения суда на их задержание. Затем будет подаваться ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. «Параллельно следователи ГБР будут ходатайствовать об экстрадиции и объявлении этих лиц в розыск по „красной линии“ Интерпола», — резюмировала Сапьян.

И для финала:

● Польша говорит «в» Украине. Совет польского языка рекомендовал употреблять выражения «в Украине», а не «на Украине».

● «Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания „на“ Украине как признак отношения к своей стране как несуверенной, Совет польского языка поощряет широкое использование синтаксиса „в“ Украине», — сообщили в совете.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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