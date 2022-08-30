Вспомните распад СССР. Как работают санкции Запада против России 30 августа, 17:53 Эксклюзив НВ

Санкции против РФ работают, но они хаотичны и их влияние растянуто во времени

Война в Украине изменила многое из того, что мир знал не только о военных операциях и стратегии, но и о государственной экономике.

Политические инструменты, как правило, неточны. Когда они работают, а это не всегда, то редко согласуются с чистыми результатами или короткими сроками, которые часто сулят в документах Госдепа США или Совета национальной безопасности. Это особенно справедливо в отношении санкций, которые могут быть направлены на ослабление противника с течением времени.

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Таковы цели нынешних санкций против России, которые напоминают неуклюжие, спорные и непоследовательные экономические меры, примененные против Советского Союза после вторжения последнего в Афганистан в 1979 году. Хотя эти меры и не привели к немедленному развалу СССР, они усложнили для советского руководства задачу избежать последствий слабости нереформированной советской экономики. Санкции против СССР забрали западные инвестиции, передачу технологий, а также займы и кредиты, которые поддерживали советскую экономику и маскировали гниль внутри. Возникшие в начале 1980-х годов в результате санкций экономические проблемы стали очевидными даже для сторонников режима.

Решение Путина начать войну с Украиной может привести к аналогичным результатам.

Технологические ограничения нанесли ущерб российскому промышленному производству. Новое финансирование и инвестиции с Запада практически недоступны. И, так или иначе, доходы России от экспорта снизятся.

Время не на стороне Украины, поэтому стране нужно больше военной помощи (или крайние политические меры). Но Путин решил вести грязную войну и сделать Запад врагом. Санкции и другие средства экономического давления могут понудить его творить не только зло, но и глупые вещи.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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