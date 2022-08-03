Как Байден на самом деле относится к Зеленскому 3 августа, 18:56

Чем жила страна 3 августа 2022 года

● Как Байден на самом деле относится к Зеленскому. Джон Кирби, координатор по коммуникациям в Совете нацбезопасности США, комментируя информацию ряда СМИ о том, что между Белым домом и президентом Украины якобы есть «недоверие», заявил, что Джо Байден восхищается Владимиром Зеленским.

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● «Президент много-много раз выражал свое восхищение лидерством и мужеством президента Зеленского в это военное время. Очевидно, он много раз лично разговаривал с президентом Зеленским, и он знает, понимает, в каком стрессе находится президент Зеленский и весь украинский народ», — сказал Кирби на брифинге.

● По словам Кирби, именно поэтому Байден «по-прежнему твердо намерен продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии».

● «Он в частном порядке и публично выражал это уважение президенту Зеленскому и вызовам, с которыми он и его сограждане сталкиваются», — сказал представитель Совета по нацбезопасности США.

Тем временем в Европе:

● Шредер рассказал, чего захотел Путин. Экс-канцлер Германии Герхард Шредер, который на прошлой неделе ездил в Москву, заявил: российский диктатор хочет переговоров с Украиной. Об этом сообщил Stern.

Шредер подтвердил, что встречался с Путиным. «Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте», — сказал он.

● По словам экс-канцлера, который работал как на Газпром, так и на Роснефть, «первым успехом стало «зерновое соглашение» и, возможно, его «получится постепенно расширить до прекращения огня».

● Шредер назвал войну «ошибкой российского правительства». По его мнению, представление о том, что Украина вернет оккупированный Крым военным путем, якобы «абсурдно». «За исключением татарского меньшинства, этот регион является русским, бывший советский государственный и партийный лидер Никита Хрущев отдал его Украине, которая тогда была частью СССР», — сказал он.

● Ранее Шредер покинул совет директоров Роснефти, а на родине его лишили бюджетного финансирования и офиса на 400 тыс. евро из-за лоббирования интересов Путина.

● Шредер заявлял, что не жалеет о своей пророссийской позиции и от Путина дистанцироваться не планирует.

На родине Шредеру не поверили:

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● Не переговоры нужны Кремлю. Глава Комитета по обороне в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн раскритиковала заявление экс-канцлера Герхарда Шредера о том, что Россия якобы «стремится к переговорам» с Украиной. Об этом сообщил Spiegel. «Если он скажет, что Путин хочет решения, то сегодня я могу сказать вам, как выглядит решение в понимании Путина: а именно, Путин хочет восток Украины», — сказала она.

● Политик напомнила, что министр иностранных дел РФ Лавров также заявлял, что Россия хочет стереть с карты украинское правительство. «Я более серьезно прислушиваюсь к тому, что говорит господин Лавров, чем к тому, что говорит бывший канцлер», — сказала она.

● Пусть Кремль выполнит условия Украины. Переговоры между Киевом и Москвой зависят от выполнения кремлевским режимом ряда украинских требований, в частности, касательно вывода войск. Об этом сказал Михаил Подоляк, советник главы ОП, уточнивший, что своими заявлениями о готовности Путина к переговорам Герхард Шредер пытается склонить Украину к капитуляции.

● «Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой приглашает к капитуляции, — пояснил Подоляк. — Шредер — известный глашатай империи и голос при российском царском дворе. Если Москва хочет диалога — мяч на ее поле. Сначала прекращение огня и отвод войск, потом конструктив».

● Позже Песков, пресс-секретарь российского диктатора, сказал, что РФ готова к переговорам с Украиной «на своих условиях». Те, мол, «были согласованы в Стамбуле, и они были согласованы обеими сторонами». При этом Песков тут же сказал, что украинская сторона «отказалась от согласования».

● Украина не откажется от освобождения Крыма. Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от идеи деоккупации Крыма, заявил Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел. Он сообщил, что на втором саммите Крымской платформы, который пройдет 23 августа, будут обсуждаться необходимые для этого дипломатические усилия. «Мы хотим послать очень четкий сигнал: даже если теоретически — этого не будет, но если теоретически враг снова будет стоять под Киевом, — мы все равно будем планировать деоккупацию Крыма», — отметил глава МИД.

● «Не будет такого момента в истории, когда нам будет „не до Крыма“, „не до Лисичанска“ или какого-то другого города, который временно захвачен. Да, речь идет о дипломатии, но мы об этом говорим», — сказал Кулеба.

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● Единственное отличие РФ от террористов. Президент Владимир Зеленский уверен: единственная разница между террористами и Россией в том, что первые берут на себя ответственность за содеянное, а у РФ нет мужества сделать это. Такое заявление он сделал во время обращения к студентам и преподавателям 20 вузов Австралии.

● Зеленский добавил, что для многих стран пришло время, когда собственные интересы должны уступить интересам планеты, «иначе и первые, и вторые окажутся под угрозой из-за действий мирового террориста».

● Русские не собирались обменивать азовцев из Еленовки. Пленных азовцев перед убийством в Еленовке пытали, РФ не планировала проводить обмен, сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны. Допросы пленных проводили боевики «МГБ ДНР» совместно с представителями ЧВК Вагнер и российской ФСБ. «Во время допросов активно использовались физические пытки и побои», — уточнили в ГУР. Все это делалось не ради получения какой-то секретной информации, а ради издевательств, физического унижения и психологической деморализации украинских бойцов.

● Представители ФСБ планировали привлечь пленных украинцев к съемке в пророссийских репортажах, добавили в разведке: в эфире они должны были признать «совершаемые ими преступления, зверства против местного населения», отречься от своих взглядов, а также осудить действия украинских властей.

● Допросы оккупантов не имели успеха, а украинские пленные «проявили исключительное мужество и несокрушимую силу воли», подчеркнули в ГУР.

● Сто восемьдесят «двухсотых». С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 41 350 своих военных, из них 180 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

● Также оккупанты лишились более 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1774 (+6 за сутки), боевые бронированные машины — 4022 (+8), артсистемы — 939 (+3), реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 259 (+0), средства ПВО — 118 (+1), самолеты — 223 (+0), вертолеты — 191 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 740 (+1) и многое другое.

● Переносят центр усилий на юг? Войска РФ готовят контрнаступление на юге Украины, чтобы выйти на административные границы Херсонской области. Об этом сообщил пресс-центр Оперативного командования Юг: «Враг создает ударную группировку на Криворожском направлении, с целью не допустить прорыва наших войск, планирует контрнаступательные действия для выхода на административную границу Херсонской области».

С другой стороны:

● Оккупанты готовятся к бегству. В Херсонской области российские оккупанты начали искать бомбоубежища и скупать надувные лодки с матрасами. Об этом сообщили в ГУР.

● Российские оккупанты используют отдельную паромную переправу, чтобы перевозить технику через Днепр возле временно захваченного Херсона. Об этом сообщила программа расследований Схемы со ссылкой на спутниковые снимки. По ее данным, это уже вторая переправа, построенная оккупантами после точных ударов защитников Украины по Антоновскому автомобильному и железнодорожному мостам.

● В ночь на 3 августа украинские военные уничтожили нефтебазу российских оккупантов в Макеевке Донецкой области.

В ночь 3 августа российские оккупанты обстреляли из окрестных сел промышленную и реакреационную зоны захваченного ими Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС — для дискредитации ВСУ.

● Обыски на телеканале изменника. Госбюро расследований (ГБР) обыскало помещения 4 канала, принадлежащего бывшему «слуге народа» Алексею Ковалеву, который открыто перешел на сторону оккупантов. Сотрудники ГБР пришли и к помощнику Ковалева, а также к должностным лицам телеканала.

● Ковалев находится в розыске по подозрению в госизмене. 16 июля суд арестовал его имущество (включая 4 канал) для последующей конфискации в пользу государства. В 2019-м коллаборант был избран от Слуги народа в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он перешел на сторону захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

● Экс-генпрокурора отправили в страну банков, часов и сыров. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии. По словам главы внешнеполитического ведомства, она может проявить себя на «международном треке».

● Вслед за Евросоюзом Швейцария ввела санкции на импорт золота из России.

И для финала:

● Первое прошло. В турецком порту прошла инспекция сухогруза Razoni, который стал первым судном с зерном, вышедшим из украинского порта после достижения так называемых Стамбульских соглашений. Об этом сообщило турецкое Министерство обороны в Twitter.

● Ведомство опубликовало фото, на которых запечатлены представители Украины, Турции, РФ и ООН, поднявшиеся на борт корабля с 26 тыс. т кукурузы.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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