Большая кремлевская афера. Чего боятся США и сколько продлится война в Украине 15 марта, 12:13 Эксклюзив NV Администрации Байдена предоставила масштабную помощь Украине, примерно $50 млрд в год (Фото:REUTERS)

Если США не отправят Украине гораздо более современные системы вооружений и в достаточном количестве, война может затянуться надолго

Колонка записана в рамках специального интервью Джона Хербста на полях Kyiv Jewish Forum-2023, прошедшего 15−16 февраля

На мой взгляд, сегодня поддержка Украины со стороны Запада — достаточно адекватна, как и политика администрации Байдена — они предоставили масштабную помощь Украине, примерно $50 млрд в год. Я думаю, что это очень хорошо. Но когда дело доходит до отправки более современного оружия, чтобы Украина могла остановить наступление Москвы с меньшим количеством жертв, предпринять ответные шаги, администрация обычно действует медленно и робко, и здесь нужна поддержка наших союзников, критиков за пределами администрации и Конгресса, чтобы Белый дом двигался в правильном направлении.

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В этом отношении хорошо себя проявила Великобритания. Она дала Украине зеленый свет для обучения украинских пилотов на истребителях западного производства. Британцы, как правило, любят координировать свои действия с американцами, работать в тандеме. Но я думаю, что именно они стали настоящими лидерами Запада после большого вторжения Москвы. Мы неоднократно видели робость Белого дома, который отказывался посылать оружие, необходимое Украине, а британцы были готовы идти вперед, когда Белый дом этого не делал. Так было с противокорабельными ракетами прошлой весной. Это снова произошло с танками буквально в последние несколько недель. И британские решения помогли убедить Соединенные Штаты сделать то, что они должны были сделать без подталкивания со стороны Лондона.

При этом президент Зеленский проделал очень хорошую работу. Он отправил прямые запросы в Белый дом, в Конгресс и объяснил, почему эти запросы имеют большое значение, не только для Украины, но и для американских интересов. И я думаю, что его дипломатия, публичная и частная, также помогала иногда ускорить принятие необходимых решений здесь, в Вашингтоне. И все же, я считаю, что проблема остается.

Дело в том, что Белый дом был немного напуган. Поэтому он сдерживает себя в предоставлении оружия. Все из-за того, что я называю большой кремлевской аферой.