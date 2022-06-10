Удастся ли Украине попасть сейчас и в НАТО, и в ЕС? 10 июня, 18:02 Цей матеріал також доступний українською

Недавние шаги Дании, Финляндии и Швеции укрепляют европейскую безопасность. Но война России против Украины должна фундаментально изменить отношение НАТО и ЕС к своим восточным соседям

Воздействие войны России против Украины нельзя недооценивать. Решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО меняет политический и стратегический характер военного союза, в котором первую скрипку играет США. Отказываясь от нейтралитета, Финляндия и Швеция меняют профиль НАТО. Север Европы перестает быть вакуумом в сфере безопасности. Война России против Украины сделала эти страны уязвимыми и подверженными опасности. Как только они присоединятся, альянс будет защищать обоих в случае нападения.

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Соседняя Дания, которую часто недооценивают как стратегического и военного игрока, проголосовала за прекращение своего отказа от применения Общей политики безопасности и обороны ЕС. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также присоединение Дании к сотрудничеству в сфере обороны с ЕС укрепят безопасность Северной Европы, а также стран Балтии и Польши. С военной точки зрения Европа более сплочена.

Однако в политическом плане внутри НАТО и ЕС существуют большие разногласия по поводу того, как вести себя с Восточной Европой и Россией, с этим нужно разобраться.

Самые большие разногласия связаны с контролем над вооружениями и расширением.

Члены НАТО рады тому, что альянс из-за войны России в Украине вновь обрел целеустремленность. Теперь в альянсе общее восприятие угрозы. Почти как в эпоху холодной войны. Теперь НАТО твердо вернулось в Европу, больше не погружаясь в рискованные предприятия в Афганистане или Ливии, где его миссии подверглись большой критике.

Возвращение в Европу, тем не менее, означает, что НАТО должна решить, что он хочет делать как с безопасностью, которую укрепляют Финляндия и Швеция, как и с опасностью, которая распространяется по Восточной Европе.

Во время холодной войны смыслом существования НАТО была защита Западной Европы. В то же время, несмотря на все фальстарты, США (с позиции силы) и Россия обсуждали контроль над обычными и ядерными вооружениями. Отсутствие каких-либо усилий по возрождению контроля над вооружениями создает опасный вакуум безопасности для Европы и особенно для ее восточных соседей.

Никто не знает, чем закончится война в Украине и останутся ли НАТО и ЕС едиными в своей поддержке Украины.

В чем следует быть уверенным, так это в том, что на каком-то этапе придется вернуться к контролю над вооружениями. На данный момент нет никаких признаков того, что две ядерные державы Европы — Франция и Великобритания, или, если уж на то пошло, США, на экранах их радаров. И несмотря на всю ту риторику Германии, которая сосредоточена на укреплении многосторонних институтов, едва ли кто заикнулся о том, как возродить контроль над вооружениями. Молчание недальновидно и опасно.

Самые большие разногласия связаны с расширением ЕС и НАТО

По мере того, как НАТО завершает разработку своей новой стратегической концепции, а ЕС работает над реализацией своего Стратегического компаса, обеим организациям необходимо обмениваться идеями о том, как вернуть контроль над вооружениями в повестку дня, и указывать, какого рода переговоры они планируют и с кем. Речь идет о будущей безопасности Европы, включая Восточную Европу.

С этой проблемой, стоящей перед НАТО и ЕС, связано расширение. Решение Грузии, Молдовы и Украины подать заявку на вступление в ЕС вызвало раздражение среди нескольких его членов. Независимо от того, сколько времени потребуется для присоединения этих стран, внутри блока мало кто желает его расширения.

Просто подумайте о двусмысленности в отношении принятия стран Западных Балкан, которые, в конце концов, являются задворками ЕС. Отношение Союза к этому региону постоянно было неискренним. Эти проволочки дали Китаю возможность вкладывать значительные средства в крупные инфраструктурные проекты. Репутация ЕС и доверие к нему были подорваны.

Напротив, членами НАТО уже стали Албания, Черногория и Северная Македония. Это увеличивает стратегическое влияние США в этой части Европы.

В то время как НАТО «опережает» ЕС на Западных Балканах, с Восточной Европой дело обстоит иначе. Ни ЕС, ни НАТО не имеют стратегии интеграции этих стран.

Поскольку Германия и другие государства-члены выступают против вступления Грузии, Молдовы и Украины в НАТО или ЕС, они должны тогда рассмотреть вопрос о том, какого рода будущие политические, экономические отношения и отношения безопасности они хотят с их восточными соседями.

Торговые соглашения ЕС с Кишиневом, Киевом и Тбилиси были чрезвычайно полезными. Но агрессия России против Украины усугубляет их уязвимость. Как НАТО, так и ЕС должны осознать и признать, что, если они не собираются идти по традиционному пути расширения, они должны найти способы дать этим странам экономическую, политическую защиту и создать безопасные условия. Война в Украине наглядно демонстрирует, почему эти условия так необходимы.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Джуди Демпси на Carnegie Europe. Републикация полной версии текста запрещена.

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