Какие страны оплачивают войну Путина 13 июня, 18:37 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 13 июня 2022 года

● Какие страны фактически оплачивают войну Путина. За первые сто дней полномасштабной войны против Украины РФ заработала на экспорте ископаемого топлива 93 млрд евро. Об этом свидетельствуют результаты анализа независимого финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). На долю Евросоюза пришелся 61% этой суммы — около 57 млрд евро.

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Крупнейшими импортерами энергоресурсов страны-агрессора стали Китай (12,6 млрд евро), Германия (12,1 млрд евро), Италия (7,8 млрд евро), Нидерланды (7,8 млрд евро), Турция (6,7 млрд евро), Польша (4,4 млрд евро), Франция (4,3 млрд евро) и Индия (3,4 млрд евро). «Китай обогнал Германию как крупнейший импортер. Китайский импорт был практически постоянным, в то время как Германии удалось сократить импорт нефти из России примерно на 25%, другой импорт не изменился», — сказано в исследовании.

● Наибольший доход РФ получила от продажи сырой нефти — 46 млрд евро.

● В CREA отметили, что наибольший вклад в сокращение объемов импорта внесли Польша, США, Турция, Испания, Италия и Япония. В то же время, Китай, Индия, ОАЭ и Франция увеличили закупки.

● В мае, по данным CREA, объемы российского экспорта сократились на 15% по сравнению с периодом до вторжения, но в то же время средние экспортные цены в РФ сейчас примерно на 60% выше, чем годом ранее, что и позволило агрессору получать сверхприбыли.

● Шестой пакет санкций, введенный ЕС против агрессора, предусматривает запрет импорта сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России. Поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев.

● Что Зеленский попросил у влиятельных американцев. Украине необходимо мощное наступательное оружие, без него война только затягивается. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил участникам American Jewish Committee Global Forum. «Защищайте необходимость ужесточения санкций против России. Это вам по силам. Помогайте нам ускорить поставки оружия для Украины, чтобы мы могли освободить оккупированные районы. Нам нужно мощное наступательное оружие, без которого война только затягивается и жертвы увеличиваются», — отметил он.

● Зеленский добавил, что сейчас у украинцев и всего цивилизованного мира есть историческая возможность защитить «общую свободу, нашу общую безопасность, наше общее культурное разнообразие от величайшей волны ненависти из всех, угрожавших миру в последние десятилетия».

● 30 мая президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву ракетные системы, которые способны достичь территории страны-агрессора. Однако 1 июня он подтвердил, что новый пакет американской военной помощи будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.

● Советник главы ОП Михаил Подоляк пояснил, что в ближайшее время Украина получит необходимое оружие для интенсивного контрнаступления.

● В ОП посчитали, что конкретно нужно для победы. Чтобы закончить войну и вышвырнуть Россию из Украины, нужен паритет тяжелого оружия, уверен Михаил Подоляк, советник главы ОП. «Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выкинуть Россию из Украины нам нужен паритет тяжелого оружия», — написал он в Twitter.

● По оценкам Подоляка, стране нужны: 1 тыс. гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2 тыс. единиц бронетехники; 1 тыс. дронов. «15.06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения», — написал он.

● ЕС для Киева будет с условиями. Еврокомиссия (ЕК), вероятно, будет рекомендовать предоставить статус кандидата на членство в ЕС Украине и Молдове с условиями, сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк. Про какие именно условия для Украины и Молдовы идет речь — пока неясно.

● «Похоже, будет статус кандидата с условиями для Украины и Молдовы, но все равно остаются вопросы по Грузии. Решение будет принято в пятницу и страны-члены вынесут окончательный вердикт на следующей неделе», — сообщил журналист.

● 11 июня президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до 26 июня.

● Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 17 июня ЕК будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Заключение ЕК будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

● Большое европейское трио «хранителей лица Путина» едет в Киев? Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги планируют совершить совместный визит в Киев 16 июня, написала итальянская газета La Stampa. Детали поездки пока не сообщаются.

● Ранее о визите лидеров трех стран в июне сообщила немецкая газета Bild, но точной даты она не назвала. Поездка запланирована перед саммитом Большой семерки, который должен состояться 26−28 июня. Это будет первый визит Шольца, Макрона и Драги в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

● Пока под вопросом. Официальный Берлин пока не называет дату возможного визита канцлера Олафа Шольца в Киев, сказал заместитель официального представителя федерального правительства Вольфганг Бюхнер.

● Еще не решено. У президента Франции Эммануэля Макрона нет четких планов о поездке Украину. Об этом сообщил CNN со ссылкой на Елисейский дворец.

● Визит канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануеля Макрона в Бучу мог бы изменить их подход к войне, заявил Марцин Пшидач, замглавы МИД Польши.

● За время российской оккупации в Киевской области погибли более 1500 мирных жителей, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

● Независимая международная комиссия ООН по расследованию военных преступлений РФ в Украине представит свой отчет в сентябре текущего года.

● Город, который все равно есть. Российские оккупанты контролируют около 70% Северодонецка, бои в городе продолжаются, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. «Бои настолько тяжелые, что сутки борьба может продолжаться даже не за улицу, а только за одну многоэтажку», — отметил он.

● По словам военного губернатора, массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов из-за обстрелов невозможны. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день. А на заводе Азот остаются около 500 мирных жителей, из которых 40 — дети. Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра. Но угрозы окружения украинский войск в регионе, как уточнил Гайдай, нет.

● Оккупанта также усилили обстрелы соседнего Лисичанска, — за последние дни наибольшее количество погибших и раненых появилось именно в этом городе.

Если говорить военным языком, то положение дел выглядит таким образом:

● Враг продолжает штурм. На Северодонецком направлении российские оккупанты при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в городе Северодонецк и имели частичный успех. Такую информацию распространил Генштаб ВСУ.

● Российские захватчики оттеснили украинские силы от центра Северодонецка, боевые действия продолжаются. При этом оккупанты обстреливали из артиллерии позиции сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка.

● Основные усилия армия РФ, по данным нашего Генштаба, сосредотачивает на ведении наступательных действий с целью окружения украинских войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут.

● Артиллерия Нацгвардии — 155 мм американские гаубицы М777 — уничтожила батарею реактивных систем залпового огня Град ВС РФ, обстреливавших Северодонецк и другие украинские населенные пункты.

● Не только оборона. Украинские защитники в последнее время освободили три села на Донбассе и подвинули участок фронта на 15 км. Об этом сообщил в ФБ пресс-центр группировки Объединенных сил. Названия освобожденных населенных пунктов не указаны. В штабе подчеркнули, что артиллерия оккупантов на фронте «не умолкает ни на минуту», а у войск РФ численное преимущество, но ВСУ все равно успешно отражают российские атаки.

● А на Харьковском направлении, сообщили в Генштабе, подразделения оккупантов сосредоточивают основные усилия на ведении позиционной обороны и предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск к государственной границе.

● 150 за сутки. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 32 300 своих военных, а за последние сутки — 150. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

● Также оккупанты лишились более 9,5 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1432 (+2), боевых бронированных машин — 3492 (+8), артсистем — 718 (+3), реактивных систем залпового огня — 226 (+0), средств ПВО — 97 (+0), самолетов — 213 (+1), вертолетов — 178 (+0), беспилотников оперативно-тактического уровня — 585 (+3) и многое другое.

● Прилукам «прилетело». Днем российские оккупанты нанесли ракетные удары по городу Прилуки в Черниговской области. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Вячеслав Чаус: «Зафиксированы „прилеты“ трех ракет». Есть ли пострадавшие — об этом он не написал.

● После ударов из-за угрозы пожара из близлежащих сел начали вывозить население.

● Россия целенаправленно ворует в Украине скифское золото. Международные ученые и эксперты выявили закономерность в краже РФ ценных артефактов из музеев Украины, написала The Guardian. «Сейчас есть очень убедительные доказательства того, что это целенаправленный шаг России, когда конкретные картины и украшения выбираются и вывозятся в Россию», — сказал антрополог Брайан Дэниелс, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровой обработке изображений.

● Дэниелс и его коллеги из лаборатории в штате Вирджиния (США) наблюдали за расхищением и уничтожением украинских культурных объектов с начала полномасштабного вторжения и выявили закономерности в этих преступлениях. След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте. «Эти предметы визуально потрясающие, и сейчас так много сообщений о кражах, что очевидно, что это стратегия, — сказал Дэниелс. — Есть вероятность, что это все часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны».

Еще о русском воровстве:

● Крадут и уничтожают зерно. Войска РФ намеренно обстреливают зерновые хранилища в Украине, уничтожает урожай и ворует украинское зерно, заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

И для финала:

● Украина договорилась спасти мир. Украина разработала два маршрута для экспорта зерна и предотвращения глобального продовольственного кризиса. Они проходят через Польшу и Румынию. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник в комментарии Reuters.

● О создании третьего коридора для экспорта Киев ведет переговоры со странами Балтии, рассказал он. Сколько зерна перевезли или перевезут, замглавы МИД не уточнил.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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