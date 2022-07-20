Хорошие новости для Украины 20 июля, 18:44

Чем жила страна 20 июля 2022 года

● Хорошие новости для Украины. Состоялась уже четвертая международная встреча в формате «Рамштайн» — переговоры о военной поддержке Украины, которые обычно собирают представителей оборонных ведомств более 50 стран мира. Начало этому формату по инициативе США и Украины было положено весной 2022 года на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Предыдущая третья встреча состоялась 15 июня в Брюсселе.

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● В этот раз встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) была виртуальной.

● Накануне министр обороны Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин провели переговоры, после которых первый анонсировал «очень хорошие новости» о помощи Украине.

● Еще четыре HIMARS. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что следующий пакет военной помощи Украине будет включать еще четыре РСЗО HIMARS. «На следующей неделе мы выпустим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать четыре системы HIMARS», — сказал он.

● В целом Украина получит 16 таких систем.

● А Литва передаст Украине бронетранспортеры M113 и M577, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

● Толковое оружие в хороших руках. Во время открытия Рамштайн-4 Ллойд Остин рассказал о дальнобойном вооружении, которое Украина получает от иностранных партнеров. Глава Пентагона отметил, что США и другие страны продолжают увеличивать военную помощь Украине. Поставленные Великобританией реактивные системы залпового огня М270 уже используются на поле боя, и скоро Украина также получит немецкие системы. Остин сообщил, что Польша недавно передала Украине три батальона 155-мм самоходных гаубиц, которые играют важную роль на фронте.

● Министр также поблагодарил Норвегию за сотрудничество с США по вопросам передачи зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Он отметил, что защитники Украины неоднократно демонстрировали мастерство в использовании HIMARS, M270 и 155-мм гаубиц, которые «были ключевыми в боях за Донбасс». Остин добавил, что Украина использовала поставленные системы береговой обороны Harpoon против российского флота в Черном море, и они помогли отвоевать остров Змеиный.

● К слову, ВСУ уничтожили ракетным ударом сверхсовременную радиолокационную станцию россиян 48Я6-К1 Подлет в поселке Лазурное Херсонской области.

● Получить оружие до зимы. Главная задача ленд-лиза для Украины — своевременное получение западных вооружений для ВСУ. Об этом заявил в интервью НВ глава ОП Андрей Ермак, комментируя ожидания украинской стороны от механизма ленд-лиза, который должен полноценно заработать в конце лета — в начале осени 2022 года.

● «Сегодня наша основная цель — это победа. Сегодня мы рассматриваем только эту цель. Для этого нам нужно, чтобы у наших военных было все, что им необходимо. У них есть свой характер, у них есть профессионализм. У них все есть, кроме достаточного оснащения и достаточного количества оружия. Основная задача ленд-лиза — чтобы мы получили все вовремя», — пояснил Ермак.

● По словам главы ОП, «для нас очень важно не входить в зиму». «После зимы, когда россияне будут иметь больше времени окопаться, безусловно, будет труднее. Они нас в это затягивают. Для нас очень важно не дать им такую возможность», — подчеркнул он.

И еще одна хорошая новость:

● Седьмой пакет санкций готов. Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций против РФ. Об этом сообщил посол Литвы в ЕС Арнольдас Пранкявичюс в Twitter. «Пакет № 7. В Евросоюзе мы только что утвердили новый пакет санкций против России», — написал он.

● Пранкявичюс уточнил, что санкции будут включать: запрет на экспорт золота, новый экспортный контроль, замораживание активов Сбербанка, и коснутся более 50 новых физических и юридических лиц, включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов.

● Наступление будет на нескольких направлениях. Украинское командование готовится к контрнаступлению сразу на нескольких направлениях, заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов. По его словам, президент Владимир Зеленский «дал приказ освободить всю нашу Украину от российской нечисти», а каким образом это сделать, решают военные.

● «Этот вопрос поднимается на ставки верховного главнокомандующего — президента нашей страны. И сказать, что это только Херсонская область, о которой все сейчас говорят, это не совсем отвечает действительности. Президент отвечает за всю Украину», — заявил Данилов. Он отметил, что сроки и очередность выполнения задач пока не раскрываются.

● Артерия нарушена. Российские оккупанты заявили, что украинские войска снова нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту на временно оккупированной РФ территории Херсонской области. По словам кремлевского пропагандиста Ивана Литомина, 20 июля на нем появилось «очень много новых отверстий».

● «Второй день подряд ВСУ стреляют по Антоновскому мосту… Напомню, что это единственная магистраль сегодня, соединяющая два берега Днепра — Херсон с большой землей. Есть еще Каховская ГЭС. Она в ста километрах. Но по ней тоже выпускают ракеты HIMARS», — пожаловался Литомин. В свою очередь коллаборант Владимир Сальдо, назначенный оккупантами своим гауляйтером на временно подконтрольных ВС РФ территориях региона, поврежденный мост нуждается в ремонте, поэтому движение транспорта по нему будет ограничено.

● ВСУ уже близки к Херсону. После подрыва Антоновского моста в Херсоне оккупанты могут остаться без путей для отступления, заявил замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. «Реальность такова, что орки и им сочувствующие в Херсоне вскоре могут оказаться без снабжения и путей организованного отступления», — написал он в Telegram.

● Соболевский добавил, что «ВСУ уже близко».

● В Минобороны Великобритании отметили, что контроль над переправами через Днепр, по всей вероятности, станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область.

● У врага — минус 200. С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор потеряла около 38 750 своих военных, из которых 200 — за последние сутки. Такие данные обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

● Также оккупанты лишились почти 11 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 1700 (+9 за сутки), боевые бронированные машины — 3905 (+13), артсистемы — 856 (+5), реактивные системы залпового огня — 250 (+2), средства ПВО — 113 (+0), самолеты — 221 (+1), вертолеты — 188 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 703 (+10) и многое другое.

● Грядут громкие аресты шпионов? Работа отечественной контрразведки «поражает» и можно будет услышать «громкие новости» о влиятельных лицах Украины, заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов. По его словам, контрразведка «отработала блестяще по подготовке этого особого периода, который начался с февраля».

● «Ввели много людей, которые должны были активизироваться после 24 февраля, но многие из них оказались в совсем других городах, а не там, где бы они должны быть. Я уже не говорю о задержании кума Путина Виктора Медведчука нашей контрразведкой СБУ во главе с ее руководителем, непосредственно занимающимся этими вопросами», — сказал топ-чиновник. И добавил, что «мы сейчас не можем обществу обо всех отчитываться».

В тему:

● Мураев и Рабинович получат за госизмену. Экс-депутату Евгению Мураеву и депутату от запрещенной в Украине ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу объявят подозрения. «Скоро будут объявлены подозрения в госизмене Мураеву и Рабиновичу. Нужно быстрее, чтобы оба не смогли скрыться», — написал в Telegram представитель фракции Евросолидарность в ВР Алексей Гончаренко.

● СБУ уличила чиновника Херсонской облгосадминистрации в содействии российским войскам в захвате региона.

● Офис генпрокурора сообщил о подозрении в коллаборационизме главному железнодорожнику Херсонской области.

● Дело о пропавших делах. СБУ расследуют обстоятельства уничтожения секретных материалов сотрудниками Госбюро расследований (ГБР) в первые дни войны. Об этом сообщило Суспільне.

● Речь идет о следующих делах: Харьковские соглашения; «угольное» дело Виктора Медведчука; дело о причастности к расстрелам на Майдане бывшего главы СБУ Александра Якименко; дело по доведению украинской армии до обнищания; и ряд других дел, где фигурируют бывшие украинские чиновники.

● В Офисе генпрокурора уточнили ресурсу, что по этим делам правоохранители открыли уголовные производства по статьям об госизмене, потере документов, содержащих гостайну и о похищении, присвоении, вымогательстве документов.

● Николаев почистят. Власти Николаева планируют закрыть на несколько дней город, чтобы «отработать» адреса возможных коллаборантов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким: «Это планируется в скором будущем — неделя-две, как раз, когда спадет уборка, и когда мы обработаем максимально данных [о возможных пособниках врага]».

● Каждый преступник ответит за Бучу. Украина получила персональные данные российских захватчиков, причастных к военным преступлениям в Буче Киевской области. Об этом сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

● Речь идет о военнослужащих 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ, которая дислоцируется в Уссурийске Приморского края. Среди материалов, оказавшихся в распоряжении Центра национального сопротивления, есть: фотографии; паспорта; служебные удостоверения; адреса и фото мест жительства захватчиков; финансовая служебная документация и прочее.

● Россия прикрывается детьми. США включили РФ в список стран, которые проводят «политику или схему» торговли людьми и принудительного труда или чьи силы безопасности, а также вооруженные группировки вербуют или используют детей для участия в боевых действиях как солдат.

● В докладе содержится отдельный список из 12 стран, которые используют или вербуют детей-солдат. В него попала и Россия.

● В документе приводятся сообщения о том, что после захвата части Донбасса в 2014 году боевики под руководством Москвы использовали детей для охраны контрольно-пропускных пунктов, в качестве бойцов и на других постах. А после полномасштабного вторжения в 2022-м появились новые сообщения о том, что российские войска «используют детей в качестве живого щита».

● Лаврова понесло. Кремлевский режим признал, что не намерен останавливаться на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской области, и хочет продолжить захват украинских территорий. Об этом в интервью российской пропаганде заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

● Несмотря на провал российского наступления и все более активные действия ВСУ, из-за которых войска РФ несут колоссальные потери, аппетиты оккупантов не уменьшились. По словам Лаврова, в связи с поставками Украине дальнобойного оружия «географические задачи изменились», и теперь в них входит не только ОРДЛО, но также Херсонская и Запорожская области и «ряд других территорий».

● Реакция будет жесткой и быстрой. В Белом доме располагают данными о том, что российские оккупанты готовятся к аннексии территорий Украины, которые они захватили после 24 февраля. Об этом сообщил Джон Кирби, координатор Совета по нацбезопасности США. Он отметил, что власти РФ хотят повторить те же схемы с псевдореферендумами, которые они использовали в 2014 году. «Кремль не объявлял времени проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в России 11 сентября», — сообщил Кирби.

● Представитель властей США подчеркнул: «Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким — и общим с нашими союзниками и партнерами. На Россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгоем, чем сейчас. Мы никогда не признаем никаких аннексированных Россией территории».

И для финала:

● Почти 90 олигархов. Под признаки олигарха в Украине подпадают 86 человек, заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов на совещании, посвященном состоянию исполнения закона Украины об олигархах. Когда назовут первых из них — неизвестно.

● Закон об олигархах вступил в силу 7 мая, а 29 июня президент Владимир Зеленский своим указом утвердил положение о соответствующем реестре.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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