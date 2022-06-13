Насколько Запад «позволит» победить Украине? 13 июня, 17:39 Цей матеріал також доступний українською

В США также есть разные мнения о том, насколько серьезным должен быть разгром России и окончательным ли

В газете The Washington post 10 июня вышла статья под названием В Украине заканчиваются боеприпасы, а перспективы на линии фронта туманны. В статье говорится, что надежды на возвращение территорий угасают на фоне огневой мощи России. Такие ведущие медиа выполняют свою функцию. То есть это влияние как на общественное мнение, так и прямо или косвенно на политическую элиту. Довольно часто эти медиа используются для контролируемого слива какой-либо непубличной информации. Поэтому их нужно читать, но даже если это эксклюзив, то все равно нельзя сразу паниковать и воспринимать все как катастрофу. Такие случаи часто бывали, а потом шло опровержение. Я не имею в виду только The Washington post, но, во всяком случае, нужно очень внимательно прислушиваться, потому что не просто так эта статья там появляется.

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Что касается месседжей, это, опять же, подогреть общественное мнение, побуждать политиков к тому, чтобы они лучше принимали решения, чтобы бюрократия быстрее работала. Ибо вот такова реальная ситуация.

Кроме того, об этом тоже говорили и писали, есть сейчас такой нарратив о том, насколько можно позволить Украине помочь в победе. Потому что есть такой четкий консенсус-понимание, что Украина не должна проиграть. Но эта сфера победы, разговоры о «сохранении лица Путину»… В тех же США также есть разные мнения о том, насколько должен быть этот разгром России серьезным или окончательным. Как это повлияет на безопасность самих США, если вдруг военное поражение России обернется крахом путинского режима и, соответственно, масштабным внутриполитическим кризисом.

Россия действительно истощается

Россия действительно истощается. Ибо идет война, а Россия готовилась к ней как к спецоперации. Потому что успешен опыт быстрого вторжения на Донбассе в 2014 году. Где-то в Сирии — достижение целей малым контингентом. Затяжная война — это совсем другой уровень подготовки. Сейчас в России запустили 2−3-х сменную работу по выпуску боеприпасов, техники. Это еще одно свидетельство того, что Россия готовится к длительной войне и заблаговременно к ней не была готова.

В Рамштайне 15 июня состоится очередная встреча министров обороны поддерживающих Украину стран. Думаю, что результатом встречи должны быть еще какие-то инициативы помощи Украине или удовлетворения запросов Украины. Кроме того, там должны быть достигнуты компромиссные решения, например, если одна из стран передает стратегически важные запасы своих вооружений, ей другие страны должны компенсировать эти, образно говоря, пробелы в обороне. Это то, что министры обороны могут профессионально и в закрытом режиме обсуждать.

Также мы надеемся на несколько хороших новостей по поставкам оружия. Потому что сейчас складывается критическая ситуация на фронте. Поставка оружия сможет частично компенсировать то преимущество, которое сегодня есть у России.

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