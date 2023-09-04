Еще один опасный аспект войны. Чего до сих пор не поняли европейцы 4 сентября, 19:13 NV Премиум

Европа не может позволить войне в Украине затянуться

Чем дольше она продлится, тем больше будет жертв и разрушений. Уже целые села, городки и города разгромлены до основания. Миллионы украинцев оставили свои дома или вообще уехали из страны. Огромные территории восточных регионов Украины превращены в минные поля.

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Поскольку институты ЕС возвращаются к работе после летних каникул, его лидеры и европейские правительства не могут позволить себе принять войну в Украине как новую нормальность. Запад, в том числе и НАТО, также не может считать, что настало время для переговоров между Киевом и Москвой, даже несмотря на определенную усталость от войны.

Переговоры могут начаться, только если президент Украины Владимир Зеленский будет иметь достаточно сильную позицию, дабы предъявлять свои условия. Эти условия касаются не только восстановления территориальной целостности Украины, но и обеспечения того, чтобы Россия не нападала на Киев и не угрожала ему снова. Прекращение войны означает прекращение имперских амбиций России в этой части Европы.

Без этих целей европейский континент будет нестабильным, разделенным и слабым. Он не сможет действовать стратегически. И он не сможет справиться с огромными вызовами, усилившимися двумя вторжениями России в Украину в 2014 и 2022 годах.

Один из этих вызовов — как справиться с дефицитом безопасности в Европе. С ним было довольно плохо во время войны в бывшей Югославии, вызвавшей слабую и разделенную реакцию Европы. Европейцы просто не обладали военным потенциалом, чтобы положить конец войне. И, несмотря на бесконечные жалобы США на нежелание Европы тратить больше на оборону и интегрировать свои военные структуры, с тех пор мало чего удалось достичь.

Если НАТО и ЕС преданы Украине, то они должны отвечать своим словам действиями

Более того, бывший президент США Дональд Трамп не уставал критиковать европейцев за то, что они воспринимают гарантии безопасности Америки как должное и недостаточно тратят на собственную оборону. (На самом деле руководители Пентагона, независимо от того, работают ли они под руководством президентов-республиканцев или демократов, также не молчали о плохом состоянии европейской обороны).

Каденция Трампа должна была предоставить европейцам идеальную возможность начать серьезно относиться к своей безопасности. Но они не торопились. Кроме того, война России против Украины еще раз показывает, что многие европейские страны до сих пор не понимают, что их собственная безопасность под угрозой.

Это другой аспект войны. Это сделало европейцев все более зависимыми от США по поддержке Украины. И это до сих пор не привило европейцам стратегическую культуру, которая базируется на безопасности и жесткой силе. Без мощной интегрированной инфраструктуры безопасности Европа будет оставаться уязвимой, независимо от того, кого изберут следующим президентом Соединенных Штатов в 2024 году.

Трудно понять, какая страна ЕС возьмет на себя лидерство в продвижении этой стратегической культуры. Конечно, не Германия, учитывая то, как коалиция канцлера Олафа Шольца размывает Zeitenwende (исторический поворотный момент), который был направлен на то, чтобы сделать Берлин серьезным игроком в сфере обороны и безопасности путем увеличения расходов и модернизации вооруженных сил.

Также трудно понять, почему ЕС — за исключением Польши, стран Балтии, Чехии и Румынии — не видит, почему победа Украины сделает Европу более стабильной и безопасной.

Другой вызов, с которым сталкиваются европейцы, включая НАТО, — это потребность в убеждениях.

Лидерам и министрам обороны недостаточно говорить до тошноты, что они будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», или что Украина должна победить. Как это произойдет, если страна не обеспечена необходимой военной техникой? И если в некоторых европейских столицах и в Вашингтоне звучат слова о том, что украинское наступление недостаточно быстрое и недостаточно эффективное, то причина в том, что Украине не хватает военной поддержки для достижения всего этого.

Здесь играют роль убеждения.

Если НАТО и ЕС преданы Украине, то они должны отвечать своим словам действиями. В ходе Вильнюсского саммита в июле в НАТО отвергли возможность действовать смело и убедительно. Украине тогда же и там же надо было предложить членство. Гарантии безопасности, которые были предложены взамен, не были отработаны.

Соединенные Штаты и Германия выступили против вступления Украины в НАТО на том основании, что это приведет к дальнейшей эскалации со стороны России или даже к мировой войне. По сути, вторжение России в Украину уже имеет глобальные последствия для энергетики, поставок продовольствия и глобальных альянсов, включая поддержку Китаем России. Словом, война в Украине не ограничивается Украиной.

Это другой, больший вызов. Война является испытанием для Европы в частности и Запада в целом. Речь идет о безопасности, убеждениях и попытке поддерживать ценности, основанные на стремлении к демократии. В конце концов, это то, за что борются украинцы.

Подготовленный на скорую руку компромисс нанесет вред Западу и будет потакать и даже поощрять Россию и ее сторонников.

Перевод НВ

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Джуди Демпси на Carnegie Europe. Републикация полной версии текста запрещена.

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