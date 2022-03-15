Разные страшные сны и разные победы 15 марта, 08:35 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Будущее человечества решается сегодня в Украине. И только настоящая победа Украины является ключом к длительному, не иллюзорному миру на планете

Опра Вінфрі написала, що «сміливість українців запалює вогонь у серцях людей по всьому світу», зокрема її. Це добре, але нам треба ще більше сміливості наших партнерів серед вільних і демократичних країн.

На днях мої племінниці, які приїхали до нас у Данію з України, купували щось у магазині. Старша данська пані, почувши в їхній розмові між собою слово «Україна», ґречно запропонувала оплатити їхній чек. Вони, звісно, відмовились, і я була розчулена до сліз тим, як данці тепло, з відкритим серцем підтримують українців сьогодні, але в цьому є і проблема.

Мене мучить, що у нас і наших західних партнерів — принципово різне бачення проблем і від того дуже різне бачення перемоги. Для європейців зросли ціни на газ, і це страшний сон. Для нас — страшний сон бачити, як рідну країну шматують, як за неї вмирають найкращі її сини і доньки.

Українці, які слухали виступ путіна й уважно слідкували за його руками останні кільканадцять років, знають, що сьогодні йде битва не лише за свободу і демократію. Для українців — це битва за виживання народу, який путін хоче знищити.

У свідомості європейців, наша боротьба це — можливо, остаточне звільнення від колоніального ставлення росії, війна за незалежність, боротьба за свободу і демократію в Україні супроти російського авторитаризму.

Утім, вони не бачать російського геноциду щодо українського народу. Не зчитують статистики, яка таким болем відгукується у серці кожного українця, щодо загиблих і затероризованих жінок, мам, дітей, старших людей — військових і цивільних, які гинуть просто тому, що вони є українцями. Вже без розбору їхніх політичних приналежностей чи ставлення до свободи.

Європейці радіють допомогти гуманітарно, стараються теплом огорнути вже понад 2.75 мільйонів українок з дітьми, які залишили свій дім. На вихідних крихітна Данія на одному гуманітарному концерті зібрала суму, еквівалентну $24 млн, для українців. Але ми ж з вами розуміємо, якщо ми програємо цю війну, понад мільйон дітей залишаться напівсиротами, понад мільйон жінок стануть вдовами.

Ми точно розуміємо, що ми цього не можемо допустити. Наше завдання — перемогти та повернути усіх додому, який ніхто не планував покидати. Але наші західні партнери бачать це завдання по-іншому.

Західні країни зараз діють, як країни, які є прямими послідовниками тих, які були oкей з Ялтинською угодою. Для них вона означала ілюзію миру і можливість розвивати свої економіки після війни.

На нас вже напали. Нам уже нема чого втрачати

Ми зараз діємо, як нащадки тих, хто відстоював Україну та українську ідентичність, мову і культуру навіть тоді, коли залізна стіна опустилась. Коли мільйони українців потрапили в Гулаги. Я і досі не можу раціонально сприйняти те, наскільки історія повторюється. Моїй бабці теж було 45, коли їхнє майбутнє перекреслили. Ми зараз діємо, як нащадки Стуса і Сверстюка. Як ті, для кого Ялта ніколи не була благом чи квитком до вільного і заможного життя, а квитком до переслідувань власної ідентичності.

У війні 2022 року Захід шукає нову Ялту. The Economist, попри переважно добрий аналіз й обкладинки про сталінізацію росії, продовжує описувати, як путін чекає на дзвінок від Байдена з пропозицією розділити Україну на зони впливу, задається питанням, яким в цій ситуації мав би бути шляхетний вихід з ситуації для путіна, і наскільки це загрозливо для НАТО, що їх склади зброї і бази знаходяться так близько від кордону з Україною.

А на нас вже напали. Нам уже немає, що втрачати. Якщо дивитись правді у вічі, то росія зараз може розбомбити дороги на підходах до України, щоб ми не отримали жодної з усіх фур гуманітарної допомоги чи зброї, що і далі на кордонах.

Коли Захід каже «ми не можемо закрити небо, бо це для нас вступ у Третю світову», вони прирікають нас на смерть. Бо без закритого неба жодні міжнародні організації не зможуть надати нам збройну чи гуманітарну допомогу, зважаючи, що ми ведемо війну з ворогом, мета якого — наше повне знищення. Втрата кількох тисяч цивільних українців, з них 85 дітей і ще понад сотні поранених — це біль. Втрата 1300 військових, навіть якщо це з пропорцією 1 до 10 до загиблих росіян — це занадто. Бо всі вони — громадяни, яких ми любимо. Це люди, які мали жити, одружуватись, народжувати, зростати професійно, багатіти та насолоджуватись життям. У росії — інша філософія буття: страждання і деструкція усіх навколо, і якщо треба — себе.



Коли Захід каже «ми не можемо закрити небо, бо це для нас вступ у Третю світову», то забуває, що вступ у війну — певна ілюзія. Бо якщо війна йде на знищення українського народу, то агресор за тебе вже зробив цей вибір. Це як вибір пігулки у Матриці. Вступ у війну — це моральний вибір у ситуації, де ти не можеш вчинити по-іншому. Навіть якщо розумієш усі ризики та загрози. Де ти не зможеш пояснити своїм дітям, як ти з балкона спостерігав, як вбивали твого сусіда, і ти нічого не зробив.

Черчилль свого часу мав серйозні проблеми з тим, щоби переконати британців і американців дати відсіч нацизму. Це процес. Усім страшно. І тоді було страшно, тим паче, що тоді ще боліли наслідки Першої світової.

Тому в усіх інтерв'ю останніх тижнів, я кажу: «Не бійтесь. В українців значно менше ресурсів і зброї, ніж у вас, але ми боремось. Не такий страшний вовк, як його малюють. Нам немає куди йти. І вам буде значно страшніше, коли вас вже не зможуть захистити 40 мільйонів українців, бо нас просто не стане». А якщо тобі страшно і ти не готовий віддати власне життя за справедливість, свободу і гідність іншого, то принаймні мусиш озброїти і допомогти іншому захистити себе.

Для Заходу перемога — це у будь-який спосіб закінчити цю війну. Для нас перемога — це цілий перелік умов, без яких наше життя вже ніколи не буде повноцінним.

Я поставила запитання у Фейсбуці друзям і з їхніх відповідей бачу, що серед українців у питанні перемоги є консенсус. Ми маємо єдність у найважливішому — нашій великій меті.

Перша частина нашого бачення перемоги — це бачення, що ми відбудовуємо Україну в законних кордонах з 1991 року, включно з тимчасово окупованим Донбасом і Кримом — і в цьому нам допоможуть всі ті, хто сьогодні боїться закритого неба.

Ми стаємо членом ЄС і НАТО. Наше відновлення є швидким, бо ми отримуємо шалену підтримку від усіх демократичних країн світу, ми отримуємо репарації з усіх заморожених російських активів по світу. Нашу країну приїжджають відбудовувати найпотужніші архітектори та дизайнери світу.

Наша армія — сильна, озброєна, ми маємо щит над головою від будь-яких загроз.

Наша культура — це потужна громадянська культура, яку зараз мільйони українців демонструють у формі краш-тесту вдома і по всьому світу.

А ще ми відіграємо важливу роль у міжнародній політиці та поширюємо наші цінності: свободи, миру, гуманізму, гідності, поваги до прав кожної людини.

І друга невіддільна частина нашого бачення перемоги — це створення передумов для тривалого миру. Це означає зробити те, про що писав Харарі, коли описував українців. Ми зараз у цій війні, щоб у світі більше не було «путіних». Щоби росія ніколи більше не змогла поводитися так, як це робила кілька сторіч свого мізерного існування.

Перемога України означає не просто повноцінний мир на прийнятних для України умовах, а зникнення постійної загрози існуванню України з боку росії. Ми не зупинимось, допоки не настане історична справедливість. Допоки імперія зла не буде засуджена і покарана назавжди.

Тому наша перемога буде неповною без суду не в Гаазі чи Нюрнберзі, а у Києві чи Маріуполі над усіма винними — вищим керівництвом РФ та Білорусі. На лаві підсудних також мають бути усі колаборанти — бізнес, медіа, інтелектуали. Бо медійні персони роками сіяли ненависть до українців та європейців у серця росіян і отримували за це медалі.

Російські інтелектуали та лідери думок не мали сміливості суперечити режиму і підказували йому, як збільшувати його вплив. Російські бізнесмени, які у той чи інший спосіб працювали в корумпованій клептократичній країні та фінансували постання армії, що зараз вбиває цивільних в Україні.

Місце суду має лише символічне, але важливе значення. Я би проводила суд там, де найбільше постраждали українці. У результаті цього суду будуть довічні ув’язнення, конфіскація і ганьба. Блокування росії на всіх фронтах (культура, економіка, політика тощо). Росія платитиме українській державі та кожному громадянину України репарації багато років у великих обсягах.

Що чекає на саму росію? Мені імпонує план багатьох, де Валерій Пекар з колегами виокремили ключових 8. Бо наша перемога стане незворотною, лише коли світ остаточно здолає росію і в ній відбудуться принципові політичні зміни. Це буде довгий процес її демілітаризації, денуклеаризації, децентралізації, демократизації, денацифікації, декомунізації, десталінізації та депутінізації.

Утім, вище згадані пункти — наразі не є на радарах західного світу. В головах багатьох західних партнерів — і далі в усьому винен лише путін. Вони не усвідомлюють глибини проблеми російської свідомості. Недарма в останній тиждень йдуть такі гарячі дебати про те, що путін — не росія.

Насправді путін — це дуже росія, бо його рейтинг лише виріс з початку війни, а росія — можливо, за винятком тих, які вже давно виїхали з неї, після 2008 і 2014 — це аналог путіна. Уявіть, Сталін — це найпопулярніший росіянин вже десяток років поспіль, в той час, як популярність правозахисника Андрія Сахарова скоротилась удвічі. Ці дані говорять самі за себе.

Амбіції ж щодо росії наших західних партнерів — дуже несміливі. Більшість не готові навіть говорити про закриття неба над Україною, котре трактується як вступ до Третьої світової Війни. Вони надто скуті страхом.

І тому нам дуже потрібно підтримувати та апелювати до тих серед світових політиків, які мають совість. Нікола Стерджен, перша міністерка Шотландії, чи не перша зі світових політиків, котра змогла сформулювати потребу у відкритості світу до різних шляхів підтримки Україні: «На мою думку, надати повну військову підтримку Україні має бути нашим найвищим пріоритетом. Я поділяю тривоги про пряму військову конфронтацію між росією та НАТО, що може виникнути в результаті no fly zone, і розумію, що ніхто не хотів би такого сценарію. Але з іншого боку, путін не діє раціонально чи на захист і ядерна зброя не дозволяє нам надати підтримку Україні».

Боб Рей, посол Канади до ООН пише: «путіну не можна дозволити перемогти, і ми не можемо собі дозволити, щоб його забаганки були основою для наших політик. Він не зупиниться, якщо його не зупинити, то він підійматиме градус напруги щодня. Він розпочав війну — і це війна, яку ми не можемо програти. Програти з гідністю чи честю йому вже не вдасться — наслідки цього є неприпустимими».

І тому там дуже потрібно продовжити робити те, що ми вже розпочали. Розпалювати вогонь сміливості у душах людей всього світу. Тоді у нас буде шанс святкувати спільну перемогу над злом, яке зараз уособлює росія. Я переконана, що майбутнє людства вирішується сьогодні в Україні. І лише справжня перемога України є ключем до тривалого, не ілюзорного миру на планеті.

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