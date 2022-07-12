Будущее украинской нации: программируем послевоенное возрождение уже сегодня 12 июля, 11:25

Если демографическая ситуация до последнего времени беспокоила только специалистов, то с началом активной фазы девятилетней войны стала очевидна демографическая пропасть, которая угрожает поглотить Украину

Подсчитывая материальный ущерб на миллиарды, следует помнить, что их возмещение возможно при содействии цивилизованного мира. В то же время есть потери, которые еще важнее материальных. Постепенное сокращение населения — проблема не в 2022 году, но война обострила ее до критической стадии.

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Постепенный упадок

Еще в 2020 году смертность у нас возросла на 6% и не только из-за эпидемии Covid. В том году в Украине умерло на 323 тыс. человек больше, чем родилось. То есть в относительно мирное время количество смертей в Украине значительно превысило количество новорожденных: 48 детей на 100 умерших.

Украина установила свой личный антирекорд: в 2020 году рождался один ребенок, а умирали два человека.

С начала 90-х годов прошлого века у Украины наблюдался отрицательный прирост населения. Именно поэтому в 2006 году была принята государственная программа Репродуктивное здоровье нации. Она действовала десять лет и вызвала определенные положительные сдвиги. К 2013 году постепенно ежегодно увеличивалось количество семей, которые становились родителями.

Действие первой программы репродуктивного здоровья завершилось в 2015 году и, к сожалению, не было продолжено.

Определенные достижения в улучшении демографической ситуации были полностью нивелированы войной, начавшейся в 2014 году. Экономический кризис, вызванный войной и углубленный эпидемией, привел к увеличению отказов заводить детей и очередной волне эмиграции молодежи за границу. В таких условиях и при отсутствии государственной стратегии разрешения демографического кризиса мы получили крайне опасные последствия для нации.

Рождаемость в 2020 году упала до самого низкого уровня в истории нашей независимости — всего 7 новорожденных на 1000 человек населения. Ситуация 2021 года была не лучше, но начало активных военных действий лишило возможности подвести демографические итоги года.

Демографическое пике

То, что к началу 2022 года выглядело демографическим провалом, оказалось лишь началом крайне негативных изменений.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что из-за российского вторжения с 24 февраля в стране ориентировочно 12−13 млн граждан вынуждены были стать внутренне перемещенными лицами или даже уехать за пределы государства.

По официальным данным на 20 июня госграницу на выезд из Украины пересекли 5,4 млн человек, из них 4,8 млн — наши соотечественники. Среди них, по некоторым данным, вывезено из-под бомбежек 2 млн украинских детей.

Госграницу на выезд из Украины пересекли 5,4 млн человек

А в ООН полагают, что общая цифра беженцев из Украины еще больше: свыше 6,5 млн человек всех возрастов. Среди них — женщины с детьми и девушки лучшего фертильного возраста.

Также, по данным ООН, за тот же период более 919 тысяч украинцев попали в РФ. Не исключено, что незначительная часть населения выехала на территорию агрессора добровольно. Но большинство вывезены туда под давлением и вследствие принудительной депортации. Чего стоят, например, ужасные истории вывоза украинских детей без родителей, которые наследуют худшие примеры гитлеровской расовой политики.

Уверены, что в условиях нашего победного завершения войны большинство украинцев с удовольствием вернутся в родную страну (об их ожиданиях возвращения свидетельствуют и соцопросы).

В Украине с начала эскалации агрессии родились более 48 тысяч детей. В условиях, когда оккупанты расстреливают даже роддома, каждое рождение для Украины особо священное. Но в целом такая статистика свидетельствует о новом провале по рождаемости, что продолжится и в ближайшие годы.

Что делать дальше?

Как бы ни было сложно, но Украина должна уже сегодня нарабатывать стратегию репродуктивного здоровья нации на десятилетия вперед. И международное сообщество, если действительно заинтересовано в развитии успешного противовеса всегда склонного к тоталитаризму россии, должно приложить максимальные усилия по ее реализации.

Все больше людей понимают, что полнокровная и успешная Украина — единственный путь нормализации ситуации на европейском континенте. И здесь важно помогать не только в военной сфере и восстановлении экономики, но и возрождении репродуктивных возможностей нашей непреклонной и выносливой нации.

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