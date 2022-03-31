США выгодно поддерживать Украину в этой войне. И вот почему 31 марта, 09:03 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

Российское вторжение в Украину представляет собой прямую угрозу национальной безопасности США

Правительство США отреагировало на российское вторжение в Украину сочетанием агрессивной политики и попыток предотвратить эскалацию конфликта. Агрессивная политика включает меры по вооружению украинского сопротивления, материально-технической поддержке и надежному обмену разведывательными данными.

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Соединенные Штаты также возглавили международные усилия по экономическому наказанию России за ее вторжение, а также изоляции ее от международного сообщества. Плюс США дали понять Китаю, что экономическая или военная поддержка российской агрессии против Украины повлечет за собой конкретные санкции для Китая. Американское правительство также пыталось ограничить распространение войны на другие страны или усиление напряженности, которая может привести к прямому конфликту между США и Россией.

Многие в Соединенных Штатах и ​​во всем мире задаются вопросом, почему Соединенные Штаты применяют такую смешанную политику. Агрессивная политика исходит из расчета, что российское вторжение в Украину представляет собой прямую угрозу интересам национальной безопасности США. Украину можно и нужно защищать от российской агрессии, или США сами по себе проиграют. Поддержка Украины не является актом альтруизма со стороны США. Если России удастся захватить Украину, США станут менее безопасной и процветающей страной. К тому же поддержка Украины — морально правильное дело перед лицом империалистического российского режима, направленного на нарушение мирового порядка.

Поддержка Украины служит безопасности, экономическим, политическим и дипломатическим интересам Соединенных Штатов. Агрессия России в Украине угрожает нацбезопасности США, потому что, если это вторжение преуспеет в достижении своих целей, оно, скорее всего, подтолкнет Путина к нападению на другие страны, которые, по его мнению, являются частью придуманной им концепции возрожденной Российской империи. Если он нападет на страну НАТО, Соединенные Штаты обязаны отреагировать военным путем. Поражение России в Украине будет означать, что США с меньшей вероятностью придется воевать с русскими в более значительных и дорогостоящих масштабах.

Путинизм является политической моделью, прямо противоречащей правовым демократиям

Успешная российская военная авантюра в Украине подтолкнет Россию к использованию своей военной мощи в других частях мира, что повысит вероятность столкновения с США. Также очень важно отметить, что Китай внимательно следит за тем, что США делают для того, чтобы предотвратить победу России на Украине. Если возникнет ощущение, что США попустительствуют попыткам России уничтожить украинский суверенитет, это, вероятно, повысит вероятность того, что Китай будет считать, что у него есть свобода действий для вторжения на Тайвань. Китайское вторжение на Тайвань, скорее всего, вовлечет Соединенные Штаты в вооруженную защиту острова. Таким образом, для США лучший способ предотвратить для себя дальнейшие войны — помочь успешно защитить Украину.

Защищая Украину, США также преследуют прямые экономические интересы. Российское вторжение нанесло серьезный ущерб экономическим отношениям и экономике во всем мире. Санкции против России являются одной из причин, по которой экономика и экономические связи были повреждены, но есть также серьезный элемент неопределенности и риска, который российская агрессия порождает на рынках. Как известно, рынки плохо реагируют на неопределенность. Попытки России разрушить мировой порядок, основанный на правилах, дестабилизируют рынки по всему миру. Кроме того, Украина является крупным производителем продуктов питания в мире, и российское вторжение серьезно подорвало способность страны экспортировать зерно и другие товары. Все это оказывает негативное влияние на цены на сырьевые товары, и это наносит ущерб экономике США. Даже если США не ввели бы санкции против России за ее вторжение, на экономику США негативно повлияли бы попытки России создать обновленный «европейский порядок» с Российской империей в центре. Эта агрессия разрушит торговлю, вызовет экономическую панику среди многих наших важных глобальных торговых партнеров и нарушит поставки энергоносителей в США. Лучший вариант для дальнейшего экономического процветания США — это вывод Россией войск с Украины и прекращение попыток нарушить мировой порядок.

Одна вещь, которую очень важно понять, заключается в том, что антагонизм России с Западом и восточноевропейцами, ориентированными на Запад, проистекает из того, что Путин и его приспешники чувствуют большую угрозу со стороны либеральной (основанной на законе) демократии. Авторитарная клептократия, созданная Путиным и его союзниками в России, не будет устойчивой в демократической стране, где правит верховенство закона. Путин хорошо это знает, и именно поэтому он чувствует такую ​​угрозу со стороны демократических активистов дома и успешных демократий за рубежом, которые служат положительным примером для его собственного народа.

Вот почему Путин так усердно работал над подрывом демократической политики в Соединенных Штатах и ​​других странах. Именно поэтому он пытается раздавить демократию, взращенную в Украине. Таким образом, путинизм является политической моделью, прямо противоречащей правовым демократиям. Соединенные Штаты прекрасно это осознают, и именно поэтому так важна защита демократии в Украине. Если Украина потерпит поражение, другие демократические государства, особенно те, в которых есть авторитарные движения, поддерживаемые Путиным, могут столкнуться с большей нестабильностью, насилием или даже приходом к власти потенциальных диктаторов, которые завидуют Путину и считают его образцом для подражания. Соединенные Штаты — это страна, которая находится в уязвимой позиции, под угрозой.

Наконец, США поддерживают Украину, потому что их союзники ждут от них лидерства и решимости. Если другие увидят, что США отказываются от помощи демократической, суверенной Украине, союзники Соединенных Штатов справедливо зададутся вопросом: поддержат ли их США в трудную минуту? Сможет ли эта супердержава защитить их от авторитарных гигантов России и Китая? Если возникнут сомнения в поддержке США, альянсы могут разрушиться, а Соединенные Штаты окажутся более слабыми и изолированными в мире. Это также означало бы, что мир будет в большей степени зависеть от стран, которые даже не доверяют своим гражданам настолько, чтобы позволить тем решать свои судьбы.

Перевод НВ

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