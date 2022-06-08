Гаубицы и другое. Почему Словакия помогает Украине: ответ в прошлом 8 июня, 17:28 Цей матеріал також доступний українською

Для многих украинцев активная помощь соседней страны стала неожиданностью. Особенно по сравнению с пророссийской позицией Венгрии

Со времени масштабного российского вторжения все большее число руководителей демократических стран посещают Украину, чтобы продемонстрировать солидарность с нашим народом. Борис Джонсон не только встречался в Киеве с Зеленским, но прогулялся с ним по городу. Позже президент Польши Анджей Дуда выступал в украинском парламенте.

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На днях президент Словакии Зузана Чапутова обратилась к депутатам и всему украинскому народу с трибуны Верховной Рады. Она поблагодарила украинцев за то, что защищают не только свое государство, но и международное право, которое обеспечивало миру десятилетия мира.

Президент заявила: «Мы знаем, что оккупантов из вашей страны не выгонят наши пакеты с лекарствами и продуктами. Вашим защитникам необходима военная техника и снаряжение. Потому мы помогаем и будем помогать и в этом направлении».

Словакия предоставила Украине комплекс С-300, который может сбивать самолеты и ракеты на расстоянии в 150−300 км, а также оборудование для разминирования. Зузана Чапутова объявила, что ее страна также предоставит 8 самоходных гаубиц Zuzana-2 с дальнобойностью до 41 км. Спасибо, госпожа Зузана, за Зузаны и не только.

Словакия — одна из тех стран, которые наиболее активно помогают Украине. Здесь нашли убежище 78 тысяч переселенцев из Украины, 31 тысяча из которых — дети. Словакия последовательно поддерживает членство Украины в ЕС и безотлагательное предоставление нам статуса кандидата в члены ЕС, активно поддерживает санкции. Словацкие полицейские и судебные эксперты принимают участие в расследовании преступлений россиян в Киевской области.

Для многих украинцев столь активная помощь соседней страны стала неожиданностью. Особенно по сравнению с пророссийской позицией Венгрии. Объяснить это снова может история. Словаки помогают украинцам, потому что их прошлое очень похоже на наше — столетия безгосударственности, попытки агрессивных соседей уничтожить словацкий язык и культуру, уничтожить нацию.

В настоящее время Словакия понимает угрозу российского империализма

Именно на это историческое, культурное и ментальное сходство между нашими народами рассчитывали руководители украинского освободительного движения. В 1945—1946 годах они организовали пропагандистские рейды УПА на словацкие территории.

Командование повстанческого движения продолжило борьбу с коммунистическим режимом и после завершения Второй мировой войны. Они продолжали искать союзников. Единомышленников видели среди народов Центральной и Восточной Европы, которые после 1945 года оказались за железным занавесом «коммунистического рая».

Со словаками у украинцев не было острых противостояний, в отличие от отношений с поляками, венграми, румынами. Кроме того, до 1948 года в Чехословакии была свободнее, чем в соседних странах, политическая жизнь. Здесь действовала свободная пресса, существовали политические партии, альтернативные коммунистической — среди них Демократическая партия пользовалась наибольшей поддержкой.

Поэтому первые зарубежные пропагандистские рейды УПА состоялись именно на словацких территориях. Они имели целью расшевелить антикоммунистические движения в Европе. Также планировалось наладить сотрудничество с украинскими борцами.

В ночь на 23 августа 1945 года около полутысячи солдат УПА перешли границу, разбились на группы и начали агитацию в селах на востоке Словакии. Проводили массовые собрания, встречи, распространяли агитки о подлинном лице коммунистов и призывали к борьбе с ними.

«Когда станете на своей границе в Карпатах, гляньте с гор — как каждую ночь сотнями километров горят дома и целые села на пространстве 800 километров, от хребтов Карпат по нижний Буг! — призывала открытка „Чехи! Словаки! Вояки!“. — Гляньте, как выгоняют там на мороз и снег и истязают людей, как убегают там лесами и оврагами, на снегу и на морозе старики, женщины и дети, хуже, чем в татарские времена!»

«Мы, украинцы, ваши ближайшие соседи и братья с общим славянским языком и кровью, обращаемся к Вам через железные, непроницаемые границы из советской тюрьмы народов. Мы обращаемся к Вам из нашей тяжелой колхозной барщины и подземной рабской работы в шахтах, из бесконечных концлагерей смерти и депортаций в Сибирь и вдоль северного Океана, мы обращаемся к Вам из наших героических боевых рядов: станьте с нами в общую борьбу против тирании — за свободу народов и человека, за новую свободную организацию славян, братскую семью народов и независимость наших народов — за новый свободный мир без рабства, террора и страха, без эксплуатации и бедствования, без взаимной резни и войн».

Слова находили отклик у местных крестьян. Люди предупреждали украинских повстанцев, так что воинам УПА удалось избежать столкновений с чехословацкой армией, которую бросили против них.

Успех первого рейда побуждал к повторению весной 1946-го.

Ночь на 7 апреля, около тысячи повстанцев незаметно пересекли границу, разделились на три группы и отправились по отдельным маршрутам. За три недели рейда воины УПА посетили 106 словацких сел.

В Словакии должны были состояться выборы. Повстанцы агитировали голосовать за главного конкурента коммунистов — Демократическую партию. В конце концов, именно она победила. На этот раз не обошлось без стычек. Против украинцев бросили более 11 тысяч солдат чехословацкой армии, танков и авиации. Но они не смогли сорвать миссию — повстанцы выполнили задание и вернулись.

Третий рейд планировали в следующем, 1947 году, но он не состоялся. Потому что на подконтрольных УПА территории польское коммунистическое правительство начало акцию «Висла» — насильственное выселение всех проживавших здесь украинцев. Поэтому повстанческие отделы получили задачу пробиваться в американскую зону оккупации Германии, чтобы прорвать информационную блокаду и рассказать свободному миру о борьбе украинцев. Путь снова пролегал через словацкие территории, и местные оказывали помощь. Благодаря этой поддержке, по крайней мере, части повстанцев удалось пробиться за «железный занавес».

После рейдов УПА в Словакии органы безопасности фиксировали большую активность местных антикоммунистических сил. Но они оставались слишком слабыми и спорадическими, чтобы стать сильным союзником украинцев в борьбе против СССР.

Многие словаки не понимали, что популистские коммунистические лозунги прикрывают русский империализм. Что освобождение Красной армией страны от нацистов в то же время означало установление здесь другого тоталитарного режима. Осознание пришло с годами репрессий, в том числе российскими танками, подавлявшими проявления свободы в 1968-м.

В настоящее время Словакия понимает угрозу русского империализма. Поэтому помогает нам сдержать его продвижение на запад. Поэтому сейчас мы победим россиян общими усилиями всех свободных народов, в том числе и словаков.

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