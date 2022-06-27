Конец финляндизации 27 июня, 18:30

Украина сражается. Уже дольше, чем финны в Зимней войне с СССР, продержавшиеся 104 дня

Большой и сильный сосед имеет право ограничивать суверенитет меньшего, вмешиваться в его внешнюю и даже внутреннюю политику. Звучит грубо и вопреки международно-правовым нормам. Поэтому вышесказанное прикрывают термином «финляндизация».

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Почему я решил сейчас говорить об этом? Потому что этого еще до начала войны требовала Россия от Украины. «Вы там в Киеве забудьте об интеграции в Европу, тем более в НАТО, потому что Москве это не нравится. Иначе — война».

В 1939 году Москва решила диктовать финнам, куда передвинуть границы, чтобы это ей понравилось, иначе — война. На самом деле даже это агрессивное и наглое требование было лишь прикрытием для подлинных, еще более наглых и агрессивных целей Кремля.

В августе 1939-го СССР и нацистская Германия заключили соглашение, согласно которому оба тоталитарных режима разделили Европу на сферы влияния. Латвия, Литва, Эстония, Финляндия попадали под СССР. В первых трех балтийских государствах Кремль продвинул к власти нужных ему людей. Это привело к ликвидации независимости, вхождению в состав Союза, а затем массовым репрессиям против всех несогласных.

Похожий сценарий готовили для финнов, и требования по границам были только поводом. Отказ Хельсинки стал началом войны. Конечно, гибридной, в которой агрессию проявили именно «плохие финны». Но были и «хорошие финны», образовавшие Финскую демократическую республику, заключившую с СССР договор о сотрудничестве и призвавшую Красную армию на помощь. Однако отработанная еще со времен войны против УНР технология в этот раз не сработала.

Масштабное вторжение началось 30 ноября 1939 года. Соотношение сил по всем показателям выглядело безнадежным для Финляндии. Количество войск и единиц техники убеждало командование Красной армии, что капитуляция станет отличным подарком вождю народов Сталину к его 60-летнему юбилею 21 декабря.

Но советы не учли важнейшего фактора, определившего характер этой войны — волю финнов к борьбе.

В основе этой воли — национальное сознание, которое консолидировало граждан Финляндии на защиту своего государства.

Солдаты и партизаны беспощадно били захватчиков. Их тактика уничтожения механизированных колонн стала классикой. Они выводили из строя первую и последнюю машины, а затем зачищали остальные — уже неподвижные. Эту тактику впоследствии использовали от УПА до афганских моджахедов и применяют в Вооруженных силах Украины в настоящее время.

Финская тактика уничтожения механизированных колонн стала классикой

Наступление на Финляндию быстро захлебнулось и на помощь защитникам пришла зима, вымораживавшая тысячи захватчиков, не готовых к длительной борьбе.

Финны удержали первый удар, но, к сожалению, не получили нужной им помощи Запада. Поэтому советам удалось прорвать их оборону и наконец-то принудить к переговорам и подписанию мирного соглашения. Финляндия потеряла 10% своей территории, но не стала советской республикой. Цена этой сомнительной для СССР победы была очень высокой — около 130 тыс. убитых, что в 5 раз больше потерь защитников. И главное: Зимняя война показала слабость Красной армии на весь мир.

Впоследствии, после Второй мировой СССР как победитель навязал финнам ограничения во внешней политике. Их суть заключалась в том, что государство не может заключать никаких союзов без согласия Москвы. Таким образом, Хельсинки принудили к нейтральному статусу в эпоху Холодной войны. Однако не превратили в коммунистического сателлита подобно Польской Народной Республике. И тем более не затащили в СССР.

В настоящее время такие ограничения сильным государством внешней политики более слабой называют финляндизацией.

О не только политических последствиях финляндизации остро, но правдиво сказала выдающаяся финская писательница Софи Оксанен: «Финляндизация влечет моральную и нравственную деградацию. Это эрозия достоинства, разъедающая ментальную защиту нации».

Именно этого якобы потребовали в Кремле от Украины перед массовым вторжением 24 февраля. Но мы очень хорошо знаем, как дорого может стоить украинцам любая договоренность с Россией. Помним, что для Кремля возвращение Украины — главное условие восстановления империи.

Поэтому Украина борется. Уже дольше финнов в Зимней войне с СССР, которые продержались 104 дня. Соотношение сил — люди, вооружение, территория — в нашей войне намного выгоднее, чем имели финны. Мы, наконец, начали получать нужную военную помощь Запада.

И главное: наше упорство в этой войне не меньше, чем у финнов во времена Зимней. Украинцы продемонстрировали целому миру безосновательность российских претензий на звание второй армии мира, а значит, на требования играть роль глобальной силы, с которой вынуждены считаться все.

В конце концов, таким образом, мы запустили конец финляндизации Финляндии. 12 мая 2022 года президент этого государства Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин выступили с совместным заявлением о том, что страна немедленно подаст заявку о вступлении в НАТО.

Российская империя теряет свои влияния, отступает и точно исчезнет с карты мира.

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