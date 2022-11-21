Как Майдан дал нам силу, которой боится Путин 21 ноября, 12:50

Путин каким-то животным инстинктом почувствовал у нас эту силу, и она его испугала

Как Майдан дал нам силу, которой боится Путин?

Украина умеет удивлять мир. Когда в 2013—2014 годах мы за несколько месяцев снесли режим авторитарного президента-неудачника, а затем дали первый вооруженный отпор российской агрессии, многие в мире восприняли это как небольшое чудо. Государство, ассоциировавшееся у жителей многих стран с политической нестабильностью и коррупцией, оказалось способным на большое дело. Однако, как выяснилось, это была только прелюдия к настоящему «чуду на Днепре». Когда в 2022 году украинцы сначала остановили, а затем начали методично уничтожать «вторую армию мира», то многим это показалось больше похожим на мифическую историю битвы Давида с Голиафом, чем на то, что может происходить в реальной жизни. Да ну — не очень успешная страна, которой руководит бывший комик, способна дать отпор Мордору, перед которым дрожала добрая половина мира — в реальной жизни такого не бывает!

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Когда шок понемногу прошел, и кое-кто в Европе начали задумываться над тем, как бы сохранить лицо избитому Голиафу, другие принялись объяснять украинский феномен. Немалая когорта интеллектуалов из разных стран мира пытается понять, откуда у нас берутся силы на эту отчаянную битву. Данной статьей я хочу внести и свою лепту в эту дискуссию. Я не буду стремиться дать исчерпывающее объяснение тем изменениям, которые сделали из Украины библейского Давида, а только хочу привлечь внимание к одному изменению, которое, на мой взгляд, является фундаментом нашей эффективности.

Многих интригует вопрос о том, как нация, которая сама себя описывала шуткой о двух украинцах и трех гетманах, смогла объединиться в эффективный общественный организм, творящий историю. На одно из возможных объяснений этой трансформации меня натолкнуло исследование, опубликованное несколько месяцев назад. Оно позволяет связать трансформации, которые произошли с нами во время Евромайдана, с тем национальным единством, которым мы встретили агрессора в 2022. Так вот, участники этого эксперимента принимали участие в разного рода массовых собраниях продолжительностью не менее трех дней, после чего исследователи старались определить изменения, которые произошли в их сознании. Оказалось, что с каждым днем ​​пребывания на таких мероприятиях у его участников росло чувство единства с другими людьми, количество времени, которое они были готовы тратить на помощь незнакомцам, а также расширялся круг тех людей, которым они желали оказывать поддержку. То есть они были все больше готовы помогать более социально отдаленным от них людям. Интересно, что когда повторные измерения произвели через шесть месяцев, то было обнаружено, что описанные изменения не только не уменьшились, а даже несколько выросли. Таким образом, по мнению исследователей, участие в такого рода массовых мероприятиях оказало трансформационное влияние на сознание людей.

Мы удивили друг друга

Участниками революционных событий 2013−14 годов были миллионы украинцев, которые на майданах страны совместно противостояли диктатуре. Можно предположить, что этот опыт оказал влияние на их сознание, описанное в упомянутом исследовании. То есть, благодаря длительному взаимодействию во время Евромайдана, ощущение единства между значительным количеством украинцев выросло до критически важного предела, объединив миллионы незнакомых людей в единый общественный организм, элементы которого чувствуют себя частью целого и готовы помогать друг другу. Следует отметить, что для человеческой истории это единство имело огромное значение, ведь Homo Sapiens покорил мир не только благодаря развитому интеллекту, но и благодаря своей способности, объединяясь с незнакомцами, создавать различные общественные организации. Таким образом человек компенсировал свою физическую слабость и стал самым сильным видом во всем животном мире, изменив, в конечном счете, лицо планеты. То есть, любимый Майданом лозунг «Вместе — сила» на самом деле описывает фундаментальную черту успешных человеческих сообществ — уникальную способность кооперировать с большим количеством незнакомых лиц для достижения общего блага.

Интересно, что участники упомянутого исследования, описывая произошедшую с ними трансформацию, чаще всего отмечали следующие изменения: они ощущали единство с чем-то большим чем собственное «Я» (сообщество, культура, история) и открывали для себя что-то новое в других людях. И это, по моему наблюдению, соответствует тому, что переживали участники Евромайдана — тогда мы действительно чувствовали себя частью чего-то большего, исторического, и открывали для себя что-то новое в наших соотечественниках. Мы увидели, какими замечательными могут быть эти люди, с которыми мы прежде вели будничные дела, вместе работали, вступали в перепалки на дорогах, водили детей в детсад и т. п. Мы удивили друг друга.

Далее позволю себе одно предположение. Возможно, Путин на бессознательном уровне, каким-то животным инстинктом почувствовал у нас эту силу, и она его испугала. Тот, кто привык быть альфа-самцом, увидел рядом с собой силу, способную менять историю и которой ему нечего противопоставить. Все эти годы она не давала ему покоя. Он пытался убедить себя и других, что ничего такого не случилось — Майдан был организован искусственно и совсем небольшая часть украинцев стала жертвой этой «манипуляции Запада». В конце концов, он постоянно стремился разрушить эту силу, наконец-то решившись в 2022 году на окончательное «решение украинского вопроса». Однако было поздно. Критически большая часть украинцев уже была объединена этим чувством единства и перед лицом угрозы сплотилась в единый общественный организм, удивляя мир эффективностью своего сопротивления.

Конечно, я понимаю, что многим может показаться слишком приземленным поиск тайны украинского единства в длительной совместной деятельности в течение нескольких революционных месяцев Евромайдана. Однако, во-первых, наука стремится давать естественные объяснения явлениям, которые изучает, так что если есть основания объяснить наше единство такой, на первый взгляд, банальной причиной, то от нее нельзя отказываться. Во-вторых, я не утверждаю, что описанная причина является единственным фактором нашего единства. В-третьих, Майдан дал нам и другие навыки, которые сделали возможным эффективное сопротивление российской агрессии — умение держать удар, бить в ответ, организовывать горизонтальные взаимодействия и волонтерить. В конце концов, он дал нам веру в свои силы. Вдумчивый читатель скажет, что это именно то, что нужно для победы над Голиафом, и я не стану ему возражать.



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