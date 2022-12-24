Гниль в самом сердце империи. Что пошло не так для России 24 декабря, 07:13 Эксклюзив НВ

Год подходит к концу, армия Путина деморализована последовательными поражениями, а репутация России как военной сверхдержавы разрушена

Когда Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, он рассчитывал на быструю и решительную победу, которая закрепит его место в истории России и отменит вердикт 1991 года, лишив Украину независимости раз и навсегда. Вместо этого год подходит к концу, его армия деморализована последовательными поражениями, а репутация России как военной сверхдержавы разрушена.

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Уже после первых дней вторжения стало ясно, что дела идут не по плану. Украинский народ не приветствовал российские войска как освободителей, а восстал против них. Прогнозы кремлевской разведки, предсказывающие быстрый крах украинской армии, также оказались крайне неточными. Напротив, украинские войска дали отпор с неожиданным мастерством и яростью, что привело к катастрофическим потерям русских.

К концу марта Россия признала поражение в битве за Киев и полностью ушла с севера Украины. Путин отреагировал на эту неудачу, перегруппировав свои потрепанные силы на востоке Украины и сосредоточившись на завершении оккупации Донбасса. Несмотря на первоначальный успех из-за подавляющего артиллерийского преимущества России, к середине лета это наступление в значительной степени застопорилось, когда инициатива перешла к Украине.

Вторая половина 2022 года ознаменовалась серией ярких украинских побед. Российские войска были разгромлены на Харьковщине и вынуждены отступить от стратегически важного южного города Херсона, единственной областной столицы Украины, оккупированной Россией. Уход из Херсона был личным унижением для Путина. Всего за несколько недель до этого он устроил в Кремле пышную церемонию провозглашения аннексии и заявил, что Херсон присоединился к России «навсегда».

Кремль, похоже, не понимает, насколько глубок украинский патриотизм

Не имея возможности добиться прогресса на поле боя, Путин в октябре сменил курс и приказал методично уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины. Волны авиаударов с применением ракет и дронов-камикадзе с тех пор погрузили Украину во тьму, лишив миллионы украинцев тепла, воды и электричества. Эта кампания бомбардировок причиняет большие трудности, но, похоже, не подрывает боевой дух Украины.

Хотя мечтам российского диктатора об исторической победе не суждено сбыться, он еще не готов признать свое поражение. В сентябре Путин объявил первую мобилизацию в своей стране со времен Второй мировой войны, что позволило ему добавить еще 300 000 человек к своим истощенным силам вторжения. В ближайшие месяцы возможны дополнительные волны мобилизации. В тылу российская экономика готовится к суровым испытаниям затяжной войны. Также нет никаких признаков серьезных внутренних беспорядков. Опросы показывают, что большинство россиян продолжают поддерживать вторжение, в то время как те, кто не поддерживает, в основном хранят молчание или выбирают изгнание вместо протеста.

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В настоящее время не видно конца российскому вторжению в Украину. Кремлевские чиновники настаивают на том, что Москва добьется своих целей, в то время как западные лидеры столь же непреклонны в том, что нельзя допустить успеха России. Между тем подавляющее большинство украинцев воспринимают войну как борьбу за национальное выживание против неприкрыто геноцидного врага. Это оставляет мало места для переговоров или компромиссного мира.

Поскольку боевые действия будут продолжаться до 2023 года, Atlantic Council пригласил ряд экспертов поделиться своими наблюдениями за войной.

Почему путинское вторжение в Украину пошло так катастрофически неправильно?

Дэниел Фрид, американский дипломат, экс-координатор по вопросам санкций Государственного департамента:

Что пошло не так? Много мелочей, но особенно заметны две большие вещи: неспособность России понять Украину и ее неспособность понять собственную систему. Кремль, похоже, поверил своей пропаганде о том, что украинская нация существует только в подчинении России. С этой точки зрения украинская нация, настаивающая на своей отдельной идентичности и национальном существовании, является просто фашистской деформацией, которая должна быть уничтожена огнем и мечом. Те, кто знаком с русским и советским имперским мышлением, могут различить антецеденты: русский реакционный национализм девятнадцатого века и его советский аналог, пытавшийся отождествить любой украинский патриотизм исключительно с его правым выражением во время Второй мировой войны.

Кремль, похоже, не понимает, насколько глубок украинский патриотизм и как он сформировался в более либеральной, полиэтнической и продемократической форме, отчасти в результате отвращения к путинизму и его вредоносным ценностям. Этот патриотизм, олицетворяемый, но не созданный президентом Украины Владимиром Зеленским, до сих пор позволял украинским военным поддерживать свой боевой дух и помогал украинскому обществу выстоять перед лицом террора и лишений.

Напротив, коррумпированная система Путина, подпитываемая воровством и обманом, опустошила российскую армию и сделала российское общество в целом циничным. Российское государственное телевидение показывает кровожадных комментаторов, а тысячи российских молодых людей бегут из страны, чтобы избежать службы в армии. Жертвы, на которые готовы пойти украинцы, борясь за свою жизнь и свою страну, кажутся путинской России чуждыми. Подобно царскому режиму в начале двадцатого века, Путин, похоже, считал, что «короткая победоносная война» — это подходящее тонизирующее средство, в котором нуждалась его система. Но неудача России в русско-японской войне 1904−1905 годов просто обнажила гниль в самом сердце империи.

Тирании часто оказываются слабее того образа, который создают их напыщенные лидеры. Демократии часто оказываются устойчивыми, что может удивить тех, кто не смотрит дальше их грязной политики или мелочности в мирное время. Так же и с Россией и Украиной, битва между которыми все еще балансирует на грани.

Сурия Эванс-Притчард Джаянти, старший научный сотрудник Atlantic Council

Пока зверства России продолжаются, слишком рано заявлять, что Путин потерпел неудачу в своих попытках заставить Украину сожалеть о том, что она не хочет быть частью России. В то же время совершенно очевидно, что РФ не выигрывает. Эта неудача коренится в том, что сам Путин не понимает, что украинцы — это не русские. Очевидно, это наиболее ярко проявляется в готовности Украины бороться за то, чтобы избежать насильственного включения в состав России.

На более глубоком уровне украинцы убедительно доказали, что они отличаются от своих русских соседей с точки зрения национального характера, который они продемонстрировали за последние десять месяцев войны. Новаторство, трудовая этика и приверженность стране превыше себя, демонстрируемые украинцами, — если все эти качества ранее и существовали в России, сам Путин упорно трудился над тем, чтобы подорвать их.

С февраля Путин считает Украину совершенно иным противником по сравнению со страной, с которой он ожидал столкнуться. Способность Украины к командной работе и умение быстро менять тактику — это факторы, которые он просто не может объяснить. И именно эти самые украинские качества обеспечат стране в конечном итоге перестройку и восстановление.

Стив Пайфер, научный сотрудник Уильяма Дж. Перри, Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета:

Несколько причин помогают объяснить, почему российское вторжение в Украину прошло так неудачно. Во-первых, Кремль и российский Генштаб сильно недооценили своего противника и не ожидали, что украинцы будут сопротивляться с таким упорством, мастерством и отвагой. Удивительно, что они так плохо поняли своего соседа. Западным наблюдателям было ясно, что украинцы будут яростно сопротивляться, поскольку видят в этом борьбу за существование.

Во-вторых, российские военные не овладели некоторыми сложными тактиками, такими как общевойсковые операции и подавление ПВО противника. Например, бронетанковые колонны вошли в городские районы без поддержки пехоты, а российская авиация оставалась в основном над территорией, контролируемой Россией, опасаясь быть сбитой украинской ПВО. Это усугубляет другие проблемы, характерные для российских вооруженных сил, такие как плохое руководство, низкий моральный дух и плохая логистика.

В-третьих, Кремль обнаружил, что оборонный сектор не застрахован от коррупции, которая пронизывает российское общество. Москва не получает ожидаемых результатов от сотен миллиардов долларов, потраченных на модернизацию российской армии за последние 15 лет. Например, российские военные получили высокоточное оружие, которое часто не попадает в цель или иным образом выходит из строя, а некоторые танки имеют взрывоопасные армированные листы реактивной брони, заполненные резиной, а не взрывчаткой.

В-четвертых, хотя и не так быстро, как это могло бы и должно было быть, поставки западных вооружений дали украинской армии дополнительные военные инструменты для поддержания боевых действий.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Питера Дикинсона. Републикация полной версии текста запрещена.

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