Пять роковых опасностей «зернового перемирия» с РФ 19 июля, 13:21

Вниманию тех, кто интересуется темой разблокирования украинских портов

Тема «переговоров» о «разблокировке» украинских портов в Черном море является лишь фрагментом нового плана РФ по достижению в ближайшие недели временного «зернового перемирия». Как условия подготовки для новой массированной атаки по всему фронту. Именно временное перемирие. Все остальное отвлечение внимания.

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Анализ результатов мониторинга, осуществляемого Институтом Черноморских стратегических исследований по многим направлениям, свидетельствует о следующем:

1. Под предлогом вывоза зерна РФ желает перемирия на несколько месяцев, чтобы усилить свою группировку в Украине, предоставить ей отдых, подтянуть резервы.

2. «Зерновое перемирие» требуется РФ для того, чтобы иметь время для фиксации новых «территориальных достояний» — аннексии оккупированных территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и «ЛДНР».

3. РФ делает ставку на то, что отказ Украины от «зернового перемирия» позволит обвинить именно ее в провоцировании голода в странах Азии и Африки. Хотя именно РФ раскручивает шантаж голодом.

4. РФ рассчитывает, что «зерновое перемирие» приведет к успокоенности в ЕС и США и, соответственно, к уменьшению актуальности поддержки Украины с их стороны как в военно-технической сфере, так и финансовой и санкционной.

Уверен, что в командовании ВСУ и политическом руководстве это ясно осознают

5. РФ пытается тянуть время как можно ближе к новому отопительному сезону, что будет проблемным не только в Украине, но и в странах ЕС. То есть, к мировой инфляции в ЕС добавятся зимние проблемы с отоплением.

Можно написать еще несколько пунктов, но уже понятно.

Уверен, что в командовании ВСУ и политическом руководстве это ясно осознают.

В конце замечу, что РФ в своей ненависти к Украине не смогла воздержаться от нанесения ракетного удара именно с Черного моря по Виннице 14 июля — то есть на следующий день после состоявшихся 13 июля технических переговоров в Стамбуле по зерну.

Фактически этот ракетный удар с Черного моря должен перечеркнуть безосновательные надежды на успех зерновых переговоров как в осознании руководства Турции, так и в ООН. Что касается стран ЕС и США, то мы и до этого не видели там таких надежд.

Следовательно, я бы не советовал друзьям из морского бизнеса «без надежды надеяться…». Надо и дальше развивать альтернативные пути по суше.

Текст опубликован с разрешения автора

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