Психическое здоровье школьников в условиях войны. Как решить проблему 15 мая, 14:07

Ситуация с психическим здоровьем школьников была довольно критической и до российского вторжения и пандемии, а после 24 февраля по значимости заняла место сразу после физической безопасности

По данным ГУ «Институт общественного здоровья им. О.М. Марзеева НАМНУ», еще в 2016 году зафиксировано, что 18% учащихся имеют выраженные невротические симптомокомплексы. С возрастом доля таких детей растет в 2,2 раза: с 11% у младших учащихся до 25% — у старших. Еще более 25% детей имеют склонность к развитию неврозов. Уже тогда исследователи констатировали, что вероятность развития неврозов у старшеклассников по сравнению с учащимися младшей возрастной группы выше тревожного невроза в 5,8 раза, депрессии — в 2,4 раза, нарушения поведения — в 2,3 раза, вегетативных расстройств — в 2 раза, астении — в 1,9 раза.

Видео дня

С переходом на дистанционное образование из-за пандемии ковида в 2019—2020 гг. к «букету» добавились посттравматические стрессовые расстройства, хроническая тревожность и т. д. Такие состояния существенно угнетают когнитивные процессы. И если учителя, родители, управленцы по-взрослому нацелены преодолеть образовательные потери, накопленные с 2019 года, следует начинать именно с психического здоровья школьников. И по правде говоря, учителей тоже. Итак, инициатива первой леди Елены Зеленской по созданию Всеукраинской программы ментального здоровья является актуальной. Но опять же, по правде говоря, даже немного перезрелой.

Программа, в частности, должна трансформировать психологическую службу в школах. Как сам вопрос остается открытым вопросом. Есть три ключевых проблемы, для которых нужно найти решение.

Готовых рецептов и моделей точно нет

Первая — недостаток квалифицированных специалистов. Психологи и психотерапевты, работа с которыми дает ощутимый положительный результат, разобраны организациями и инициативами, работающими с военными, переселенцами, волонтерами, другими людьми в зоне риска «выгорание».

Вторая — мизерная зарплата, размер которой упирается в тарифную сетку.

Третья — авторитарная культура руководства в большинстве школ. Да, исключения есть, и медийно они могут перекрывать общую ситуацию, симптомом которой среди прочего является отсутствие публичного голоса педагогов в неблагоприятной системе.

Готовых рецептов и моделей точно нет. Необходимо искать методом кратких проб и рефлексий. Одним из вариантов может быть принцип «деньги ходят за людьми» с ваучерами на работу с психологами, которых находят родители или педагоги. Оптимально — через удобную платформу. Другим и, возможно, параллельным вариантом может служить программа психологической помощи педагогам. Идея состоит в том, что педагоги, которые сами стали реципиентами психологической заботы, становятся более чувствительными к соответствующим потребностям учащихся. Они, конечно, не заменяют психологов, но по крайней мере создают на уроках атмосферу, которая не усугубляет психологические травмы учащихся, побуждает их немного больше заботиться о себе и, в конце концов, обращаться к специалистам. Для устойчивого результата необходима новая управленческая культура, основанная на поощрении, эмпатии и том, что по-английски называется empowering. Можно трактовать как «усиление». К счастью, зародыши такой культуры активно прививаются сообществом EdCamp Ukraine программами социального нравственного и эмоционального обучения. Хотя этого, конечно, недостаточно.

Если говорить о более долгой перспективе. А без этого, в конце концов, не обойтись, то стоит в школах рядом с учителями развивать институт тьюторства (от англ. tutor — наставник). Такие специалисты могут стать первичным звеном психологической помощи. Ну и, конечно, изменится дизайн школьных помещений и подход к организации школьного пространства.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV