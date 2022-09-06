Реформа интернатов актуальна. И именно из-за войны 6 сентября, 12:05

Огромная фабрика по производству детского горя работала три десятилетия независимости, опираясь на любые попытки гуманистических реформ. И пошатнулась только сейчас, от удара войны

Реформа производится либо быстро, либо никогда. Новоназначенная министр социальной политики Оксана Жолнович имеет шанс еще раз доказать эту закономерность, в первую очередь в сфере защиты прав ребенка. Задекларированная в 2017 году реформа трансформации постсоветских интернатов в систему семейного устройства (координированное именно Минсоцполитики) происходило как раз медленно, то есть никак. Ни количество этих коллективных заведений, ни количество детей в них практически не сокращалось все эти годы, несмотря на заявления должностных лиц о «наших семейных ценностях». Многочисленные исследования свидетельствуют, что ради наполнения штатов и «освоения» бюджетов интернаты искусственно наполнялись детьми, без нужды разлученными с родными родителями и лишенными возможности роста в приемных семьях.

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Из (сознательно) запутанной и противоречивой статистики многих ведомств, которые содержали эти учреждения и руководили соответствующими государственными бюджетами, выходит, что в семи сотнях этих учреждений числилось около 100 тысяч детей. Из них около половины росли там постоянно, без родительской заботы и социальной адаптации, выходя затем во взрослую жизнь беспомощными, эмоционально травмированными, экономически зависимыми от государства. Лишь один из десяти выпускников интернатов адаптируется в обществе — остальные живут несчастливой жизнью, проблемной для них самих и для общества. Свидетельство трагических для общества и позорных для государства результатов работы этой системы содержится в десятках исследований и расследований, легко доступных, но упрямо игнорированных.

Только 8% детей в заведениях являются действительно сиротами — у других есть родители, нуждающиеся лишь в поддержке в своих общинах. Те же, кто действительно не имеет родителей, могли и должны быть устроены в приемную опеку, если бы реформа действительно была осуществлена. Но нет! Около пятидесяти тысяч детей на круглосуточном пребывании в казарменных условиях — это более полупроцента всех детей Украины! Огромная фабрика по производству детского горя постоянно работала все три десятилетия независимости, сопротивляясь любым попыткам гуманистических реформ.

И покачнулась только сейчас, от удара войны. Но в отличие от остальных общественных и государственных структур, которые все мы, каждый на своем месте, удерживаем и восстанавливаем, эта система институциональных учреждений содержания детей заслуживает решительного демонтажа и замены на сеть семейных форм воспитания детей.

Но, собственно, разве это вопрос актуальный на фоне войны? Да, актуальный, и именно из-за войны.

Общественные организации, объединенные в Украинскую сеть за права ребенка, еще в ноябре-декабре 2021 года официально обращались в правительственные органы с призывом начать или подготовить эвакуацию «государственных» детей с территорий, находящихся под угрозой, — но без ответа. Скажем, СОС Детские Городки самостоятельно вывезла свои подопечные приемные семьи из Луганщины и Киевщины. Но ведь это только двести семей из десятков тысяч. В первые дни российского нашествия интернатские администрации просто отправили за дверь подавляющее большинство своих воспитанников — уходите, мол, по домам, пусть родители за вас отвечают. А какие родители, в каких они условиях живут и вообще дома ли они еще, когда пол страны бросились бежать, а рядом с домами закипели бои? Оценки и сопровождения не были проведены.

Не более одной десятой части интернатских воспитанников были эвакуированы

Не более одной десятой части интернатских воспитанников были эвакуированы. Около двух тысяч детей в заведениях остались на оккупированных территориях, и сейчас вывозятся оккупантами в РФ, где их незаконно усыновляют, изменяют документы и идентичность. Основная же масса детей оказались у родителей, которые и до войны находились в сложных жизненных обстоятельствах, а во время войны и подавно не могли создать детям безопасность и заботу. И в большинстве своем мы не знаем, что с этими детьми сейчас. Так: в относительно спокойное время интернаты клялись-божились, что «мы же их любим как родных», и что «ну не отпускать же их к непутевым родителям»? Но при первой же угрозе вся любовь и ответственность исчезла, и дети были брошены на произвол судьбы. Важно, что сначала это произошло во время первого ковидного локдауна в марте 2020-го, когда 42 тысячи воспитанников интернатов за одну ночь были высланы по домам.

Та безответственность не была наказана. И, конечно, в феврале-марте 2022 года она повторилась, очевидно, продемонстрировав, что система коллективных заведений неспособна и не желает защитить детей, что в мирное время она для детей вредна, а в кризисное — опасна. Если эта массовая служебная халатность будет в очередной раз проигнорирована, это поставит под сомнение желание государства защитить законные права своих несовершеннолетних граждан. Доверие же к государству является фундаментальным условием единства общества в борьбе.

Это наш образ в глазах Европы

В этой войне тесная связь с Евросоюзом является для нас средством и целью. Европа является тылом нашего фронта, а вступление в ЕС — одна из составляющих желаемой победы. Но это возлагает на нас и соответствующие обязательства. Мы действительно должны перестроить государство на европейских началах, как в судебной сфере, так и в сфере самоуправления, дерегуляции экономики, энергосбережения и т.д., и в сфере государственной опеки над детьми тоже.

Прагматичные, лишенные эмоций бухгалтеры из международных институциональных фондов с изумлением поднимают брови на интернатские бюджеты. Например, в 2019 году государство потратило на 100 тысяч детей в интернатах около 11 млрд гривен («Мониторинг заведений институционального ухода и воспитания детей по состоянию на 01.01.2020», — Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка, SURGE, Lumos, 2020). То есть на одного ребенка в месяц приходилось более 10 тыс. гривен (при минимальной з/п в то время 4200 грн), с нулевым и даже отрицательным эффектом этих расходов для государства. «И при таком расточительстве эти украинцы просят финансовую помощь?».

Но важнее денег — эмоциональное впечатление, которое мы производим на европейские общества. Ведь отношение к детям — фундаментальный маркер, по которому наблюдатели оценивают любое общество. Образ обиженного ребенка является тригером как для медийного скандала, так и для разборов на международных площадках, которые могут иметь и правовые последствия.

Например, уже в сентябре Украине следует отчитываться перед Комитетом ООН по правам ребенка о состоянии выполнения нами Конвенции О правах ребенка, и это не будет приятным разговором. Европа — тоже болезненно и сложно — уже прошла путь перехода от интернатных к семейным формам одно-два поколения назад. Десять лет назад в целом закончили эту реформу наши соседи Молдова и Грузия. Мы же остаемся заповедником устаревшей системы коллективного воспитания, которая по своей сути обязательно порождает недосмотр и педагогическую запущенность со стороны персонала, и дедовщину и травлю между детьми.

Этого и раньше нельзя было скрыть, а теперь из-за эвакуации некоторых заведений в Европу это вылезло наружу и шокировало европейцев. Мы перевезли и устроили в Европе еще 1240 приемных детей и родителей-воспитателей детских домов семейного типа. То здесь, то там украинские родители-воспитатели сообщают о неприятных вопросах от местных социальных служб: почему так много детей на одну маму-воспитательницу? Почему дети отстают от школьной программы? Почему этот ребенок с инвалидностью не прошел надлежащий курс абилитации? Не пора ли социальной службе переместить украинских детей в местную приемную семью, чтобы спасти от запущенности? Приходится вмешиваться, торопливо помогать, отстаивать родителей-воспитателей — но ведь те европейцы правы, и их упреки правильны!

Чтобы выглядеть в глазах Европы европейцами, чтобы вызвать симпатию и сочувствие (которые являются движущей силой политической солидарности), мы просто должны приступить к обеспечению детей настоящей опекой: без каких-либо коллективных форм содержания, и с небольшим количеством детей в приемной семье.

Это вопрос стратегической инвестиции в будущее поколение.

Известно, что интернатная система возникла в XVIII-XIX веке вместе с массовой индустриализацией и для нее. И полуголодные детские дома в шахтерских городках, и аристократические boarding schools в английском замках базировались на одном принципе и одной цели: разрыв семейных связей и обезличенное воспитание силовой дисциплиной ради формирования послушной однофункциональной личности — рабочего, солдата, администратора. Покорность, безэмоциональность, эффективность в данной функции.

Тоталитарные империи XX-го столетия — III Рейх и СССР — подхватили и развили этот инструмент воспитания человека-винтика, оставив его нам в наследство. И СССР этого уже нет — но интернаты остались и продолжают штамповать людей системы. И хотя напрямую от нее страдают лишь те проценты детей, которые живут в заведениях постоянно, но само существование такой формы, именно эта навязшая в зубах фраза «Не будешь слушаться — сдам в детдом!» оказывает вредное влияние на гораздо более широкий круг людей: пугает детей, развращает чиновников, демотивирует родителей.

Современная же экономика, государственное управление — и оборона! — базируются на сильной и творческой личности. На инновационности, изобретательности, гибкости, предприимчивости, смелости пробовать и экспериментировать, находить нелинейные решения. А также на умении договариваться, разбираться между собой, налаживать сети единомышленников и партнеров, создавать насыщенную атмосферу в коллективе. Для современной экономики нужен человек разносторонний и эмоционально стабильный, который коллективное учреждение сформировать просто не может по своей сути, сколько денег не плати воспитателям и сколько ноутбуков не дари воспитанникам. Для смелости и творчества во взрослой жизни нужна любовь и поддержка в детстве, а это возможно только в семье — родной или приемной.

Сегодня неэффективная для государства и губительная для детей система коллективных заведений пошатнулась. Дети и персонал — кто где, здания — повреждены. Но она уже пытается восстановиться, потому что сотрудники хотят снова иметь зарплаты и бюджеты, и большие теплые здания с плазмами на стенах, и караваны волонтеров с подарками и высоких гостей на детских концертах. Для этого они лоббируют государственных чиновников и иностранных доноров, указывая на большой рост уязвимых семей с детьми (а сейчас половина семей уязвимы) и на детей, чьи родители погибли в результате войны. Но политическая воля чиновников и человеческая ответственность граждан должны решительно сказать: Нет. Теперь дети Украины будут расти только в семейной заботе»:

— Нужна широкая информационная кампания для привлечения кандидатов в родители-усыновители и профессиональные родители-воспитатели, как государственная, так и неформальная через звезд и лидеров мнений;

— Нужен мораторий на инвестиции в крупные учреждения — ресурс должен усилить способность территориальных общин оказывать социальные услуги уязвимым семьям и профессиональным приемным семьям. На это следует направить и государственные бюджетные субвенции, и международные гранты.

— Нужна единая система учета детей и мощный ответственный орган, обеспечивающий защиту их прав и принятие закона об образовании Государственной службы по делам детей является важным шагом к этому.

Нужно, конечно, еще многое, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Есть эффективный опыт перехода к системе семейного воспитания детей уже во многих общинах Украины. Нам есть чем гордиться и на что опереться. И профессиональное сообщество уверено в реалистичности реформы — была бы только политическая воля.

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