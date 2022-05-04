Почему украинцы спасаются, а не «убегают от войны»? 4 мая, 11:16 Цей матеріал також доступний українською

Конечно, языковые нормы очень важны, но между лингвистикой и этикой возможно есть смысл выбирать этику

Общее количество тех, кто был вынужден покинуть свои дома после 24 февраля, составляет почти 13 млн человек. А это заголовки из украинских медиа, которые держат информационный фронт во время войны. Журналисты говорят, пишут и транслируют в основном саму формулировку «бежать» от войны.

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«Как украинцы бегут от войны…»

«Куда украинцы бегут от войны…»

«Война: десятки тысяч украинцев бегут…»

«Убегая от войны. Истории переселенцев…»

Конечно, редакции находятся в напряженном рабочем режиме, вживую освещая российскую военную агрессию в Украине. Поэтому по аналогии «не критиковать власть» во время войны мы в Комиссии по журналистской этике стараемся не критиковать медийщиков. Но слова имеют значение, когда несут дополнительные смыслы. То, как медиа описывают опыты разных людей, важно, и об этом следует говорить.

В частности, мой коллега, соучредитель «Общественного радио», глава Комиссии по журналистской этике Андрей Куликов употребляет терминологию «спасаться» от войны.

«Я говорю спасаются от войны. С одной стороны, когда мы говорим бежать от войны и это добавляет трагичности, но может и унижать. Потому что бегут от войны в основном те, кто незаконно, с поддельными документами или взятками пересекает границу во время военного положения. Другие же спасаются», — отмечает Андрей Куликов.

Возможно, бежать употребляется еще с одного украинского слова — беглец, то есть беженец.

Интересно, что еще в 2016 году доктор филологических наук Александр Пономарив в своем блоге на ВВС Украина, отвечая на вопрос о «беженцах», отмечал: «К сожалению, это слово получило очень широкое распространение, но на украинской почве для него нет оснований. В русском языке слово бежать имеет два значения: учащенно передвигаться ногами (украинское бігти) и пытаться избежать опасности (украинское тікати). Поэтому русский беженец на украинском языке должен быть втікач (или утікач, в зависимости от позиции). Женское: в (у)тікачка».

Конечно, языковые нормы очень важны, но между языкознанием и этикой возможно есть смысл выбирать этику. Написала об этом сообщение на своей странице в Facebook. Отозвалось и другим:

«Я, когда писала репортаж о своих первых днях войны для американского издания, попросила редакторов исправить заглавие, где они написали, что я сбежала из Киева. Очень резало глаза. А потом думала — не слишком ли я стала чувствительна? Таки не слишком…», — Ольга Юркова, фактчекерка.

Это добавляет трагичности, но может и унижать.

«Меня сегодня в переписке спросили: ты убежала от войны, очень резануло… потому что где бы ты ни был не убежишь. А спасаешься — это больше подходит и семантически и эмоционально», — Марина Диденко, психологиня.

«Не знаю как юридически мой статус, но называться беженкой — язык не поворачивается. Спасаться от войны — в этом сохраняется достоинство», — Ирина Лисова, писательница и переводчица.

«Очень дискомфортно от этого „fleeing war“. Ищут безопасные места для временного проживания». В слове «бегство» не хватает достоинства", — Вита Базан, исследовательница.

Украинские медиа играют значительную роль в формировании и изменении общественных норм и убеждений. С одной стороны журналисты демонстрируют реалии общества, но вместе с тем конструируют эту реальность. Например, часто путают «переселенцев», «мигрантов», «беженцев», «внутренне перемещенных лиц». О том, как корректно называть тех, кто покинул дом из-за войны, хорошо объясняет независимый аналитический центр «Cedos».

Если мы хотим сохранить достоинство тех, о ком сообщаем, помним, что эти люди не убегают, они спасаются от войны.

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