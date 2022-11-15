Почему не должно быть проверок переселенцев 15 ноября, 12:57

Меры контроля адресности оказания помощи должны быть правомерными, недискриминационными и обоснованными

14 октября Правительство внесло изменения в Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенных лиц (речь идет о тех же 2 или 3 тысячах гривен). И тут бы ничего страшного, обычные процессы, особенно учитывая ожидаемые изменения в продлении возможности обращения до 1 декабря тех, кто подавал заявление в марте-апреле через Дию и не получил помощи. Однако кроме этих изменений (все-таки состоявшихся) Кабинетом министров Украины теперь предусматривается возможность проведения проверок.

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Что такое проверки?

Проверки будут проводиться с целью контроля за соблюдением требований законодательства при оказании помощи. Грубо говоря, есть ли основания платить вам как переселенцу эти средства. В принципе, это нормальное желание государства и даже больше, одна из его задач.

Проверки выборочные (основания не определены), проводятся по фактическому месту жительства/пребывания, по результату составляется акт.

В свою очередь, при отсутствии в течение 10 календарных дней следует прибыть в орган социальной защиты населения для прохождения идентификации. В противном случае выплаты будут отменены со следующего месяца.

Почему это уже было?

Идея введения проверок места жительства ВПЛ не нова. Подобные нормы были предусмотрены еще в 2016 году в Порядке осуществления контроля за проведением социальных выплат внутренне перемещенным лицам по месту их фактического проживания/пребывания (Постановление КМУ № 365). Согласно решениям Окружного административного суда города Киева проведение проверок по месту фактического проживания было признано противоправным и недействительным. Фактически, суд сказал, что у государства нет оснований для проведения таких действий.

Пока не предусмотрен порядок возобновления выплат

Поэтому новая практика проверок возвращает государство обратно, к тому, чему уже давно была дана оценка. И не просто правозащитниками, а судом, где одной из сторон по делу было само правительство.

Почему это о неопределенности?

В настоящее время не предусмотрен порядок возобновления выплат, которые были прекращены из-за непрохождения ВПЛ физической идентификации. Условно представим ситуацию, я переехала, зарегистрировалась как переселенка, и уехала в командировку на 2 недели (официальную, с соответствующим подтверждением) или в отпуск (это тоже возможно). Я вернулась и выяснила, что ко мне приходили с проверкой, и 10 дней прошло, и выплаты уже прекращены. К сожалению, не понятно достаточно ли будет просто прийти и «показать себя» и документы (билеты, например), ведь такого основания нет в действующей редакции. Известной практики пока тоже немного.

Почему не соотносится с ковидными требованиями?

Несмотря на то, что мы забыли о ковиде, карантинные ограничения на территории Украины продлены до 31 декабря 2022 года. Согласно Закону Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) на период действия карантина или ограничительных мер и в течение 30 дней со дня его отмены действует запрет на осуществление контроля за проведением социальных выплат ВПЛ, осуществление проверок фактического места жительства/нахождения ВПЛ при назначении (восстановлении) социальных выплат. Это означает, что согласно Закону, новые нормы о проверке места жительства ВПЛ не могут быть применены в любом случае.

Что должно быть?

Сейчас у нас нет информации о массовых обращениях о проведении проверок, однако эта информация системно тиражируется представителями Министерства социальной политики, как имеющая место и необходимая. И это действительно важно, однако меры контроля адресности оказания помощи должны быть правомерными, недискриминационными и обоснованными. Ведь результат этого мониторинга может иметь негативные последствия для переселенцев посредством прекращения выплат пособия на проживание. В свою очередь, необходима разработка комплексного подхода к осуществлению выплат на проживание ВПЛ. И в этом мы, как неправительственные организации, неоднократно выражали свою готовность и будем это делать.

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